Chỉ một hành động nhỏ, vợ Thành Chung nhận mưa lời khen vì hiếu thảo và chu đáo hết mực với gia đình nội ngoại

13-02-2026 - 06:46 AM | Lifestyle

Vợ trung vệ Thành Chung cực khéo tay, tự tay chuẩn bị giỏ quà Tết kỳ công.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Ngô Tố Uyên - bà xã của cầu thủ Thành Chung còn khiến dân mạng trầm trồ bởi sự đảm đang, chu toàn khi tự tay sửa soạn quà cáp và trang hoàng tổ ấm lung linh đón Tết Nguyên đán.

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Ngô Tố Uyên đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tất bật chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ, bà xã Thành Chung vẫn dành trọn tâm huyết để tự tay thiết kế những giỏ quà Tết sang trọng dành tặng hai bên gia đình nội ngoại.

Chỉ một hành động nhỏ, vợ Thành Chung nhận mưa lời khen vì hiếu thảo và chu đáo hết mực với gia đình nội ngoại - Ảnh 1.

Ngô Tố Uyên tự chuẩn bị quà cho bên nội, bên ngoại (Ảnh: FBNV)

Trong hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy những giỏ quà Tết được Tố Uyên sắp xếp vô cùng tinh tế và bắt mắt. Lấy tông màu đỏ và vàng kim làm chủ đạo, hai màu sắc biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc, các giỏ quà bao gồm nhiều loại bánh kẹo, trà sâm và rượu.

Chi tiết này cho thấy sự hiếu thảo và chỉn chu của người đẹp sinh năm 2000 trong việc vun vén tình cảm gia đình. Thay vì đặt mua sẵn, việc tự tay chọn lựa từng hộp bánh, nhành hoa trang trí cho thấy sự tỉ mỉ và tấm lòng của cô dành cho đấng sinh thành.

Bên cạnh những giỏ quà, người hâm mộ còn đổ dồn sự chú ý vào không gian bên trong căn biệt thự hiện đại của vợ chồng Thành Chung. Để chuẩn bị đón năm mới, Tố Uyên đã khéo léo trang hoàng nhà cửa với những bình hoa tuyết mai trắng muốt, tạo cảm giác thanh tao nhưng không kém phần sang trọng.

Chỉ một hành động nhỏ, vợ Thành Chung nhận mưa lời khen vì hiếu thảo và chu đáo hết mực với gia đình nội ngoại - Ảnh 2.

Bên ngoài căn biệt thự nhà Thành Chung lộng lẫy đón tết (Ảnh: FBNV)

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

