Giáp tết, vợ chồng Duy Mạnh dọn về biệt thự phố cổ đắt đỏ, bề thế, có hẳn khu chơi riêng cho 2 nhóc tỳ

Nhà mới của Duy Mạnh thiết kế một khu vui chơi riêng và rộng rãi cho mấy nhóc tỳ (Video: TTNV)

Những ngày cận Tết Nguyên đán, gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh rộn ràng hơn bao giờ hết khi chính thức chuyển về tổ ấm mới - một căn biệt thự phố cổ khang trang, rộng rãi và được thiết kế ấm cúng cho đại gia đình.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh - xúc động viết lời tạm biệt căn nhà cũ: "Tạm biệt căn nhà đầu tiên của vợ chồng mình. Đây là căn nhà đầu tiên chồng mình mua từ trước khi cưới cơ. Tròn 6 năm cưới nhau, gia đình mình sẽ chuyển đến ngôi nhà khác tốt hơn".

Căn nhà cũ không chỉ là nơi bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà còn là chứng nhân cho hành trình khởi nghiệp, làm cha mẹ và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách của cặp đôi.

Biệt thự phố cổ đắt đỏ, không gian sống đáng mơ ước

Tổ ấm mới của gia đình được cho là nằm ở khu phố cổ đắt đỏ, sở hữu mặt tiền rộng và thiết kế hiện đại và sang trọng. Không gian bên trong được bài trí tinh tế, ưu tiên sự tiện nghi và ấm cúng.

Đáng chú ý, cặp đôi còn đầu tư riêng một khu vui chơi cho hai con nhỏ. Góc sinh hoạt này được thiết kế an toàn, nhiều màu sắc và tràn ngập đồ chơi, có thể chơi bóng rổ hay cầu trượt... đúng chuẩn "thiên đường tuổi thơ" cho các bé.

Với gia đình có hai nhóc tỳ còn nhỏ, việc dành không gian riêng cho con cũng cho thấy sự ưu tiên đặc biệt của Duy Mạnh - Quỳnh Anh dành cho các bé.

Ngoài ra, những video khi Quỳnh Anh dọn dẹp căn nhà mới cũng phần nào hé lộ không gian rộng rãi của biệt thự với thiết kế với tông màu lạnh, sang trọng và sạch sẽ, tối giản nhưng vẫn đầy tiện nghi, sử dụng cả thang máy để di chuyển giữa các tầng.

Hành trình 8 năm dành dụm và khởi nghiệp từ 60 triệu đồng

Ít ai biết rằng phía sau cuộc sống giàu có hiện tại là cả một hành trình dài nỗ lực của Quỳnh Anh.

Cô tiết lộ vốn khởi nghiệp ban đầu của mình là 60 triệu đồng - do chính Duy Mạnh đưa để cô mua lại 50% cổ phần thương hiệu mà cô và chị gái đang cùng kinh doanh. Trước đó, chị gái cô - nàng WAG Huyền Mi (vợ tiền đạo Văn Quyết) - hợp tác cùng một người khác nhưng do kinh doanh không hiệu quả nên đối tác rút lui chỉ sau một tháng - và đó lại trở thành cơ hội cho Quỳnh Anh.

"Kinh doanh thì hồi mình đi học đại học. 8 năm trời dành dụm thì cũng đỡ đần một phần cho chồng tiền mua nhà và nuôi các con. Phía trước còn rất nhiều khó khăn chờ đón nhưng cả nhà mình cũng sẽ cố gắng. Cứ nhìn 2 đứa nhỏ mà cố gắng thôi".

Từ một cô sinh viên Ngoại giao tập tành buôn bán đến khi trở thành bà chủ thương hiệu riêng, Quỳnh Anh đã có gần một thập kỷ nỗ lực bền bỉ để song hành cùng chồng xây dựng kinh tế gia đình.

6 năm hôn nhân và một chặng đường mới

Tròn 6 năm về chung một nhà, Duy Mạnh và Quỳnh Anh giờ đây không chỉ có sự nghiệp ổn định mà còn có hai thiên thần nhỏ làm động lực mỗi ngày.

Việc chuyển về biệt thự mới vào dịp giáp Tết càng khiến khoảnh khắc thêm ý nghĩa - như một cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của cả hai vợ chồng sau nhiều năm vun vén.

Tạm biệt "căn nhà đầu tiên" đầy kỷ niệm, gia đình nhỏ của trung vệ tuyển Việt Nam bước sang một chương mới - rộng rãi hơn, đủ đầy hơn và cũng nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng như Quỳnh Anh nói, chỉ cần nhìn hai con là có thêm động lực để cố gắng.

Quỳnh Anh tạm biệt căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng (Video: FBNV)



