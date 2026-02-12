Nữ NSƯT rao bán nhà mặt tiền Vĩnh Long: "Tôi thề, bán giá này là tôi chịu lỗ 2 tỷ"

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã về Vĩnh Long để review một căn nhà của bạn thân anh là NSƯT Cát Tường đang muốn bán. Nam diễn viên chia sẻ: "Hôm nay tôi sẽ về miền Tây, cụ thể là Vĩnh Long để review một căn nhà phố của người bạn rất thân với tôi là nghệ sĩ Cát Tường.

Tiết Cương và Cát Tường

Căn nhà này ở ngay mặt tiền đường lớn phố trung tâm của Vĩnh Long luôn. Nó có bề ngang rộng tới 14m. Cát Tường muốn bán căn nhà này".

Cát Tường vừa thấy Tiết Cương đã chạy ra đón và thốt lên: "Khá khen cho Tiết Cương, từ hồi chuyển nghề sang bất động sản đã tự lái xe hơi đi, không đi ké xe nữa.

Tôi xin đính chính thông tin lại, tôi muốn bán căn nhà khác chứ không phải nhà này. Nhà này là của ông bà để lại. Hồi trước cha mẹ tôi muốn bán để sang bên đường An Bình ở nhưng giờ thấy bán đi phí quá nên quyết định giữ lại.

Tôi đang cố gắng gom tiền để sang năm đập đi xây lại toàn bộ căn nhà này để cho thuê cho dễ, còn ba mẹ tôi chỉ ở một gian nhỏ phía sau. Nhà này diện tích rộng lắm, rộng 14m, dài 50m. Bây giờ tôi sẽ dẫn Tiết Cương tới căn nhà tôi muốn bán".

Nói rồi, Cát Tường dẫn Tiết Cương tới căn nhà tiếp theo của mình, nằm cách đó không xa. Đây cũng là một căn nhà mặt tiền mới xây, nằm trong khu phân lô hiện đại, sang trọng, đường rộng, thuộc dạng shophouse. Tiết Cương vô cùng choáng ngợp khi chứng kiến căn nhà Cát Tường muốn bán, diện tích rộng, cao tới 5 tầng.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Căn nhà này chưa có nội thất, muốn làm nội thất phải mất từ 800 triệu tới 1 tỷ thì đẹp lung linh nhưng tôi không có tiền. Mấy lần tôi định làm nội thất nhưng thấy nhiều nhà ở đây quá rồi mà tôi thì lại sống ở Sài Gòn, không về Vĩnh Long.

Căn này bề ngang rộng 5m, dài 20m, bên trong chỉ có phần thô, có cả thang máy. Nếu lắp thang máy sẽ mất thêm 600 triệu nữa. Khu này sau này sẽ sầm uất vì trung tâm hành chính chuyển về đây. Nhà tôi tổng 5 tầng, một tầng trệt 4 tầng lầu.

Bạn tôi bảo tôi đừng bán, đổ thêm 1 tỷ làm thành 8 phòng rồi cho thuê nhưng tôi không ở đây, còn nhiều nhà quá chưa sửa được.

Bây giờ kinh tế khó khăn, tôi quyết định bán nhà thô như vậy để chủ mới mua về làm nội thất theo ý họ. Tôi nói ba mẹ qua đây ở nhưng ở Vĩnh Long có hai ông bà già, không thể ở một lúc đến ba cái nhà, một cài này với hi cái khác nữa.

Nhà này tôi mua từ một người bạn thân, giá rất cao nhưng người bạn đó đi trốn nợ rồi nên tôi phải chịu lỗ, bán lại đúng với giá tôi mua vào cách đây vài năm là 5 tỷ 9. Tôi xin thề, bán giá này là tôi đã lỗ 2 tỷ đồng so với giá thị trường".