Lý do Khoa Pug phá sản

Thông tin Khoa Pug phá sản, “trắng tay” sau chuỗi đầu tư thua lỗ đang nhận về nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, đặc biệt khi hình ảnh của nam YouTuber này nhiều năm qua luôn gắn với những vlog tiền tỷ, cuộc sống hào nhoáng và các màn “chịu chi” gây choáng.

Khoa Pug đăng clip khoảng 1 phút 30 giây tiết lộ lý do phá sản.

Đến khoảng 19h tối 11/2, trên trang TikTok cá nhân, Khoa Pug lần đầu chia sẻ cụ thể hơn về nguyên nhân dẫn đến thất bại tài chính. Vẫn là bối cảnh quen thuộc trong chiếc xe hơi riêng, anh đăng tải clip kèm dòng chú thích: “Nguyên nhân dẫn đến thất bại của mình”.

Trong video, nam YouTuber thẳng thắn: “Tự phụ, tự cao, tự đại. Đó là những sai lầm mà mình đã mắc phải, dẫn đến thất bại ngày hôm nay các bạn ạ”.

Anh cho biết bản thân từng nhiều lần khuyên người khác không nên “để trứng vào một giỏ” khi đầu tư, nhưng chính mình lại không làm được điều đó. “Giống như mình hay tư vấn cho các bạn là không nên ‘để trứng vào một giỏ’. Nhưng mà mình nói thì rất hay nhưng làm thì không được. Tại vì mình háo thắng, tuổi trẻ mà” , Khoa Pug nói.

Khoa Pug cũng thừa nhận tự tin khi kiếm được tiền từ sớm đã khiến anh chủ quan, trăn trở mãi mới dám công khai chuyện phá sản: “Mình cứ cho là mình giỏi, mình kiếm được tiền lúc tuổi trẻ… Nhưng ông bà ta nói rồi, 70 chưa què đừng khoe là lành. Bạn kiếm được tiền ở tuổi trẻ chưa chắc đã giữ được tiền ở tuổi già. Để mình thú nhận với các bạn là mình thất bại, mình trắng tay thì đã có rất nhiều đêm mình trăn trở suy nghĩ. Như các bạn cũng nhìn thấy là mắt của mình cũng thâm”.

Nam YouTuber trải lòng thêm rằng khi thành công, xung quanh có rất nhiều người, nhưng khi thất bại, mọi thứ trở nên khác đi. “Khi giàu sang họ bu rất đông nhưng khi bạn thất bại thì bạn nhìn thử coi xung quanh bạn còn ai không. Nên đó là lý do tại sao không ai muốn nói về thất bại của mình, ai cũng muốn che giấu hết ”, anh nói.

Trước đó, tối 10/2, Khoa Pug bất ngờ đăng tải video thông báo rơi vào tình trạng “phá sản” sau thời gian liên tiếp đầu tư thua lỗ.

“Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại”, anh nói trong clip dài hơn 1 phút.

Trước đó, Khoa Pug cũng đăng một clip ngồi trong xe hơi, tiết lộ mình đã phá sản.

Ngoại hình của Khoa Pug hiện này.

Tính đến tối 11/2, video này đã thu về 4,2 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều diễn đàn mạng xã hội nhanh chóng chia sẻ lại thông tin này.

Dưới phần bình luận, Khoa Pug cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục làm nội dung trên YouTube và các nền tảng khác, bởi đây hiện là nguồn thu nhập chính. Với gần 4,8 triệu người đăng ký, kênh của anh vẫn tập trung vào các vlog du lịch, trải nghiệm ẩm thực, khám phá địa phương trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, anh trở về Việt Nam thực hiện hành trình xuyên Việt và sản xuất các video theo phong cách đời thường hơn.

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, quê Khánh Hoà) là một trong những YouTuber nổi bật tại Việt Nam. Ở giai đoạn đỉnh cao, anh được biết đến với loạt vlog trải nghiệm dịch vụ xa xỉ, review khách sạn hạng sang, nhà hàng đắt đỏ tại Mỹ, Dubai và nhiều quốc gia khác. Không ít video của Khoa Pug từng đạt 5-7 triệu lượt xem, những con số ấn tượng ở thời điểm cách đây 6-7 năm.

Khoa Pug nổi tiếng với những content sang chảnh, khoe tiền.

Nam YouTuber chi tiền tỷ kéo dài chân.

Hình ảnh của anh gắn với những màn “flex” tài chính mạnh tay, từ việc chi tiền tỷ cho các chuyến đi, trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho đến các quyết định gây chú ý như phẫu thuật kéo chân được cho là tiêu tốn khoảng 3 tỷ đồng. Anh cũng từng gây bàn tán khi đăng vlog “chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone đắt nhất thế giới”.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lượt xem trên kênh không còn bùng nổ như trước. Nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh mô-típ trải nghiệm - chia sẻ cảm nhận - công khai giá tiền, trong khi thị hiếu người xem dần dịch chuyển sang video ngắn và các format mới mẻ hơn.

Gần đây, Khoa Pug lập kênh TikTok, đổi tên kênh YouTube thành “Khoa Pug - Solo Trip” với mong muốn mở rộng tệp khán giả, bao gồm cả người xem quốc tế. Anh thừa nhận thói quen xem video ngắn đang ảnh hưởng lớn đến thời gian xem vlog dài, vốn là thế mạnh của mình.

Nguồn: TikTok nhân vật.