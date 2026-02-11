1 Resort ở địa điểm du lịch hot bậc nhất Việt Nam vừa đạt chứng nhận của Forbes: cảnh đẹp vô thực, du khách lẫn giới chuyên gia đều phải trầm trồ

Hoiana Resort & Golf thông báo Hoiana Hotel & Suites chính thức được Forbes Travel Guide (FTG) trao tặng xếp hạng 4 Sao. Đây là hệ thống đánh giá khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp uy tín hàng đầu thế giới, với quy trình thẩm định độc lập và nghiêm ngặt. Danh hiệu này ghi nhận chất lượng dịch vụ xuất sắc cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp của khách sạn, đồng thời đưa Hoiana Hotel & Suites vào nhóm những điểm đến sang trọng được quốc tế công nhận.

Với thành tựu này, Hoiana Hotel & Suites trở thành một trong số ít khách sạn tại Việt Nam đạt được xếp hạng sao từ Forbes Travel Guide. Tọa lạc trong tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana Resort & Golf bên bờ biển miền Trung, khách sạn sở hữu 134 phòng suite rộng rãi, thiết kế toàn suite với tầm nhìn hướng biển. Không gian lưu trú được xây dựng theo định hướng riêng tư, tinh tế, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ, du khách lưu trú tại đây có thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của Hoiana Resort & Golf. Tổ hợp này bao gồm hơn 25 nhà hàng và quán bar đa phong cách ẩm thực, sân golf championship do Robert Trent Jones Jr. thiết kế, sân pickleball hiện đại, câu lạc bộ trẻ em cùng trung tâm giải trí trong nhà quy mô lớn. Sự kết hợp giữa lưu trú, ẩm thực, thể thao và giải trí tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện.

Theo đại diện Hoiana Resort & Golf, bảng xếp hạng của Forbes Travel Guide được quyết định thông qua quá trình đánh giá dựa trên khoảng 900 tiêu chuẩn khách quan. Các chuyên gia thẩm định ẩn danh tập trung vào nhiều yếu tố, trong đó dịch vụ, tính nhất quán và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm là những tiêu chí cốt lõi. Đối với Hoiana Hotel & Suites, ngoài kiến trúc toàn suite và vị trí ven biển, xếp hạng 4 Sao đặc biệt ghi nhận chất lượng dịch vụ – yếu tố được xem là “phần hồn” của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Triết lý vận hành tại đây hướng đến sự liền mạch trong hành trình của khách hàng. Từ khâu đón tiếp, lưu trú đến khi chia tay, các bộ phận phối hợp nhằm bảo đảm mỗi điểm chạm đều diễn ra tự nhiên, chu đáo và chuyên nghiệp. Giá trị sang trọng không chỉ thể hiện qua cơ sở vật chất, mà còn qua cách từng khoảnh khắc được chăm chút, mang lại cảm giác thoải mái để du khách có thể “Feel your way” – tự do trải nghiệm theo nhịp riêng.

Ông Jimmy Lopez, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Khối Khách sạn tại Hoiana Resort & Golf, cho biết việc được Forbes Travel Guide vinh danh là cột mốc quan trọng đối với đơn vị. Theo ông, trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, thách thức lớn nhất là duy trì sự nhất quán trong tiêu chuẩn chăm sóc và sự chỉn chu ở mọi thời điểm. Sự ghi nhận này, theo ông, là thành quả của toàn thể đội ngũ nhân sự – những người góp phần xây dựng môi trường nghỉ dưỡng nơi du khách được phục vụ tận tâm và cảm nhận rõ giá trị của lòng hiếu khách chuyên nghiệp.

Tọa lạc gần Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO – Phố cổ Hội An, Hoiana Hotel & Suites có lợi thế kết nối với các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của miền Trung Việt Nam. Sự kết hợp giữa vị trí, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống dịch vụ chuẩn mực giúp khách sạn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm dừng chân dành cho du khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm cao cấp gắn với bản sắc địa phương.

Hoiana Resort & Golf cho biết xếp hạng 4 Sao từ Forbes Travel Guide không chỉ là niềm tự hào mà còn là nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong dài hạn. Việc duy trì tính nhất quán, hoàn thiện trải nghiệm và đầu tư vào con người được xem là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững.

Hoiana Resort & Golf hiện tọa lạc tại khu vực ven biển miền Trung (Đà Nẵng), chỉ cách Phố cổ Hội An vài phút di chuyển. Với quần thể gần 1.000 héc ta, khu nghỉ dưỡng tích hợp này bao gồm bốn khách sạn đạt chuẩn quốc tế, sân golf championship, bãi biển riêng, hơn 20 nhà hàng đa phong cách, khu vui chơi trẻ em, khu giải trí hiện đại cùng nhiều hoạt động ngoài trời.

Tổ hợp này từng được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu thế giới 2025” và “Khu nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương 2025”. Đáng chú ý, Hoiana Shores Golf Club được xếp hạng 18 trong Top 100 sân golf hàng đầu châu Á và 94 trong Top 100 sân golf tốt nhất thế giới do tạp chí Golf World UK bình chọn, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Với tổng mức đầu tư 4 tỷ USD, Hoiana đặt mục tiêu góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực Đông thành phố mới Đà Nẵng.