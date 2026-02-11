"Ông hoàng điện ảnh" đình đám một thời U60 chưa vợ, sống cùng mẹ trong biệt thự 700m2 ở Tân Bình

Sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng

Lý Hùng là cái tên từng khiến khán giả cả nước mê mẩn trong những năm thập niên 1980-1990. Với vẻ ngoài điển trai, phong thái hào hoa, anh được mệnh danh là "ông hoàng màn bạc" của dòng phim thị trường thời ấy.

Lý Hùng sinh năm 1969 tại Vĩnh Long. Anh bén duyên nghệ thuật từ rất trẻ khi mới 12 tuổi với vai chính trong bộ phim Đàn chim và cơn bão . Sau đó, anh tiếp tục gây ấn tượng trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Tài tử Lý Hùng

Trong thập niên 1990, khi dòng phim thương mại bùng nổ ở Việt Nam, Lý Hùng nổi lên như một hiện tượng, "làm mưa làm gió" khắp các rạp chiếu. Anh không chỉ đóng chính nhiều bộ phim ăn khách, mà còn có vô số vai diễn để đời trong các tác phẩm như Phạm Công - Cúc Hoa, Ngọc trong đá, Nước mắt học trò, Tây Sơn hào kiệt...

Tên tuổi Lý Hùng không chỉ gói gọn trong phạm vi Việt Nam. Nhờ sự nhiệt huyết với nghề và tâm huyết với từng vai diễn, anh từng tham gia một số dự án hợp tác quốc tế. Nam tài tử còn được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là nam diễn viên có cát-xê cao nhất nước thời ấy, với thù lao từng lên tới 60 cây vàng/tập phim - con số khiến giới giải trí thời đó phải ngưỡng mộ.

Ngoài diễn xuất, Lý Hùng còn thử sức ở lĩnh vực ca nhạc, tổ chức tour lưu diễn trong và ngoài nước. Điểm khiến anh được khán giả yêu mến là thái độ làm nghề nghiêm túc. Dù phải ghi hình liên tục, ngủ ngay trên xe hoặc tranh thủ ăn mì gói để kịp lịch quay, nhưng anh vẫn giữ phong độ và sự đam mê với từng phân đoạn diễn xuất. Chính điều này khiến ạm trở thành hình mẫu diễn viên chăm chỉ, hiếm scandal và luôn đặt nghệ thuật lên trước danh vọng.

Qua nhiều thập kỷ hoạt động, hiện tại, dù nhịp độ xuất hiện trên màn ảnh không dày như thời hoàng kim, nhưng Lý Hùng vẫn nhận được sự kính trọng, mến mộ của khán giả.

U60 chưa kết hôn, sống trong biệt thự 700m2 ở TP.HCM

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh hiển hách, chuyện đời tư của Lý Hùng cũng là điều khiến công chúng tò mò. Ở độ tuổi U60 , anh vẫn độc thân và chưa kết hôn mặc dù được nhiều người mến mộ và từng có những mối quan hệ tình cảm được chú ý.

Lý Hùng từng chia sẻ rằng anh nhìn nhận chuyện tình cảm theo duyên phận, nếu gặp đúng người thì sẽ đi đến hôn nhân, còn hiện tại anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện có. Anh không ưu tiên chuyện lập gia đình nếu duyên chưa tới, mà dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống.

Ở tuổi U60, Lý Hùng vẫn độc thân

"Tôi rất mong 1 ngày gần đây sẽ sớm báo tin Lý Hùng lên xe hoa với khán giả. Tôi không vội vàng vì chờ đợi đã mấy chục năm, chờ thêm tý nữa cũng có sao đâu", tài tử tâm sự với Vietnamnet.

Lý Hùng đang sống cùng mẹ và em gái trong một căn biệt thự rộng tới 700m2 ở quận Tân Bình cũ, TP.HCM - một tài sản lớn mà anh xây dựng dành cho gia đình mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Biệt thự này gồm một trệt, hai lầu và sân thượng, thiết kế kết hợp giữa phong cách hiện đại và thoáng đãng, mang lại không gian sống rộng mở và yên tĩnh cho các thành viên trong gia đình.

Biệt thự hoành tráng của Lý Hùng

Không gian sống của nam diễn viên không chỉ rộng lớn, mà còn được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết nội thất. Tầng riêng của anh được ví như một phòng khách sạn cao cấp với đầy đủ tiện nghi, từ sàn gỗ, phòng tắm lát đá, tủ quần áo lớn đến quầy bar mini. Căn biệt thự còn có khu vực để ô tô nhập khẩu và nhiều tiện ích khác phục vụ cuộc sống hiện đại.

Nguồn thu nhập chính tạo nền tảng cho cuộc sống giàu có này đến từ sự nghiệp diễn xuất và các hoạt động nghệ thuật khác của Lý Hùng trong quá khứ, đặc biệt là trong giai đoạn anh là một trong những diễn viên có mức cát-xê cao nhất nước.

Thường ngày, Lý Hùng duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Anh tập luyện thể dục đều đặn, giữ vóc dáng phong độ và thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện hay dự án phim nếu cảm thấy phù hợp.

Nam tài tử cũng dành thời gian cho những chuyến du lịch cùng gia đình và tham gia các hoạt động từ thiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội dù không còn là ngôi sao xuất hiện “dày đặc” trên phim trường như trước.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn điện ảnh, người hâm mộ thường nói đùa rằng dù đã U60, Lý Hùng vẫn phong độ, lịch lãm và “giữ nguyên được vẻ đẹp của một thời huy hoàng”.



