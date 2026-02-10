Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doãn Hải My trang trí biệt thự chục tỷ đón Tết, được khen vừa đẹp vừa khéo vì mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

10-02-2026 - 20:51 PM | Lifestyle

Bà xã Đoàn Văn Hậu được khen hết lời khi chuẩn bị đón Tết.

Những ngày cận Tết, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị mâm cỗ cúng Ông Công ông Táo trong năm đầu tiên vợ chồng cô dọn về sống tại căn biệt thự trị giá mấy chục tỷ đồng. Không phô trương xa hoa, nhưng chính sự chỉn chu, tinh tế và đậm chất truyền thống đã khiến netizen không ngớt lời khen.

Trên hình ảnh được chia sẻ, mâm cỗ cúng của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây ấn tượng bởi cách bày biện gọn gàng, trang nghiêm. Từ hoa tươi, mâm ngũ quả, lễ vật cho đến không gian bàn thờ đều toát lên sự ấm cúng, đủ đầy, đúng tinh thần ngày 23 tháng Chạp. Đặc biệt, dù sống trong biệt thự sang trọng, nàng WAG đình đám vẫn giữ trọn nét đẹp phong tục truyền thống của gia đình Việt.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo nhà Văn Hậu - Hải My

Bên cạnh mâm cỗ, Doãn Hải My cũng trang trí căn biệt thự của Văn Hậu với toàn hoa tươi, các loài hoa như tuyết mai, hoa ly, hoa đào... sẵn sàng đón một cái tết đầm ấm, đủ đầy và viên mãn. Khoảnh khắc Doãn Hải My diện áo dài dịu dàng, ngồi bên con nhỏ càng khiến hình ảnh gia đình thêm phần bình yên. Nhiều người nhận xét, sau khi lập gia đình với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng toát lên vẻ đằm thắm, đúng chuẩn "vợ hiền mẹ đảm", vừa hiện đại lại vẫn rất nền nã.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen: "Tiểu thư Hà thành nhưng nếp nhà chuẩn chỉnh quá", "Nhà đẹp, người đẹp mà vẫn giữ trọn truyền thống", "Nhìn mâm cỗ là thấy không khí Tết liền".

Có thể thấy, không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và cuộc sống sung túc, Doãn Hải My còn ghi điểm nhờ hình ảnh người phụ nữ gia đình, khéo léo vun vén tổ ấm trong chặng đường hôn nhân cùng Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My nền nã đón tết

