Đoàn Văn Hậu lại chấn thương, Doãn Hải My lập tức cập nhật tình hình, còn trao nụ hôn ngọt ngào giữa ngàn khán giả

02-02-2026 - 14:15 PM | Lifestyle

Văn Hậu bị đau phải rời sân bằng cáng và đây là phản ứng của Doãn Hải My.

Tối 1/2, trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Ninh Bình khép lại với chiến thắng 3-2 cho đội bóng ngành Công an. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ phần nào bị chùng xuống khi Đoàn Văn Hậu bất ngờ bị đau và phải rời sân bằng cáng. Khoảnh khắc nam hậu vệ nằm sân khiến không ít khán giả lo lắng, nhất là khi anh mới chỉ trở lại thi đấu chưa lâu sau quãng thời gian gần 2 năm điều trị chấn thương dai dẳng.

Hình ảnh Văn Hậu rời sân trong sự chăm sóc của đội ngũ y tế nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều lời hỏi han, động viên từ người hâm mộ. Giữa lúc đó, Doãn Hải My - bà xã của Văn Hậu-– đã có động thái khiến netizen "thở phào". Ngay trong đêm 1/2, nàng WAG cập nhật hình ảnh mới nhất của chồng khi anh đã về nhà nghỉ ngơi. Trong ảnh, Văn Hậu nở nụ cười tươi, giơ ngón tay "like" đầy lạc quan, như một lời trấn an rằng tình hình không quá nghiêm trọng.

Đoàn Văn Hậu lại chấn thương, Doãn Hải My lập tức cập nhật tình hình, còn trao nụ hôn ngọt ngào giữa ngàn khán giả- Ảnh 1.

Doãn Hải My cập nhật tình hình của Văn Hậu, trấn an người hâm mộ (Ảnh: IGNV)

Trước đó, khi Văn Hậu bị đau, Doãn Hải My cũng có mặt trên khán đài để dõi theo chồng trong trận đấu này. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cô đưa con trai xuống sân để đoàn tụ cùng Văn Hậu. Giữa hàng nghìn khán giả, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm bằng một nụ hôn ngọt ngào, khoảnh khắc vừa ấm áp vừa khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Không cần những lời nói dài dòng, hành động kịp thời của Doãn Hải My - từ việc xuất hiện trên khán đài, cập nhật tình hình sức khỏe cho chồng đến khoảnh khắc gia đình nhỏ sum vầy sau trận đấu - đã đủ cho thấy sự đồng hành bền bỉ của cô bên Văn Hậu, đặc biệt trong giai đoạn sự nghiệp của anh đối mặt nhiều thử thách vì chấn thương.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ thông tin chính thức từ CLB về tình trạng của Đoàn Văn Hậu, đồng thời gửi nhiều lời chúc anh sớm bình phục và tiếp tục trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu lại chấn thương, Doãn Hải My lập tức cập nhật tình hình, còn trao nụ hôn ngọt ngào giữa ngàn khán giả- Ảnh 2.

Văn Hậu gây lo lắng khi bị đau và rời sân bằng cáng trận CAHN 3-2 Ninh Bình (Ảnh: HĐ)

Đoàn Văn Hậu: U23 Việt Nam hiện tại vững vàng, bất khuất vượt qua mọi đối thủ

Theo Tú

Phụ nữ số

