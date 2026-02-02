Không gian ký ức trên chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô
Ký ức về một Hà Nội xưa với những món đồ quá vãng đã được tái hiện tinh tế trong chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô.
Ký ức về Hà Nội những ngày xưa cũ được tái hiện rõ nét và đầy đủ trong không gian toa tàu. Từ bộ bàn ghế cũ, chiếc tủ gác măng giê, đèn dầu, cửa sổ lá sách, chiếc xe đạp khung ngang cũ...
Những chi tiết và vật dụng quen thuộc được sắp xếp như không gian nhà ở của một gia đình.
Màu sắc và nội thất đều mang lại cho không gian bầu không khí hoài niệm.
Tiền phong