“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực

02-02-2026 - 12:20 PM | Lifestyle

Màn decor nhà đẹp đón Tết của hot mom kiêm "phú bà" đang viral trên MXH.

Hạnh Xuka là một trong những hot mom U40 nổi bật trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp cùng những đoạn clip xoay quanh tổ ấm nhỏ hạnh phúc, cô còn được nhiều người biết đến với hình ảnh "phú bà" trẻ trung, giàu có. Trên nền tảng TikTok, Hạnh Xuka hiện sở hữu hơn 500.000 lượt theo dõi.

Một điểm nhấn nổi bật trong cuộc sống giàu sang của hot mom này phải kể đến cơ ngơi hoành tráng của gia đình cô. Hạnh Xuka cùng chồng và 2 con gái hiện đang sống trong một dinh thự triệu đô, gây ấn tượng với không gian rộng rãi cùng nội thất hiện đại, đẳng cấp.

“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 1.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 2.

Không ít lần, Hạnh Xuka khiến cư dân mạng trầm trồ trước những màn decor nhà cửa đẹp mắt mỗi dịp lễ Tết. Mới đây, "phú bà" U40 tiếp tục thu hút sự chú ý khi bắt tay trang trí toàn bộ không gian sống theo tông đỏ rực rỡ, ngập tràn không khí Tết 2026. Đoạn clip ghi lại quá trình decor sau khi được đăng tải trên TikTok đã nhanh chóng hút gần 1 triệu lượt xem.

Bên cạnh màn trang trí phủ kín sắc đỏ mà vẫn hài hòa, tinh tế, không gian sống của gia đình Hạnh Xuka cũng khiến nhiều người xuýt xoa bởi độ sang trọng, đẳng cấp ở mọi góc nhìn. Từ lối vào với cánh cổng gỗ lớn bề thế, đến hệ phào chỉ hoa văn tinh xảo trên trần nhà hay những chiếc đèn chùm cỡ lớn đầy ấn tượng, tất cả đều góp phần tạo nên tổng thể dinh thự xa hoa, càng nhìn càng thấy mê.

Clip trang trí nhà đón Tết của Hạnh Xuka hút gần 1 triệu lượt xem trên TikTok

“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 3.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 4.

Hạnh Xuka cùng hai cô con gái và người giúp việc trong nhà tất bật chuẩn bị, trang trí dinh thự theo tông đỏ rực rỡ

“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 5.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 6.

Từ cửa vào nhà cho đến không gian phòng khách đều được phủ kín tông đỏ rực. Hạnh Xuka khéo léo decor cây hoa cảnh màu đỏ để tạo điểm nhấn cho không gian

“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 7.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 8.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 9.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 10.

Thành quả decor Tết đẹp mỹ mãn của Hạnh Xuka

“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 11.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 12.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 13.
“Phú bà” decor nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người rạo rực - Ảnh 14.

Một số hình ảnh về dinh thự triệu đô mà gia đình Hạnh Xuka đang sinh sống.

Phú bà ở Penthouse triệu đô giữa Sài thành cưới lại sau 20 năm kết hôn

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

