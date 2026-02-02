'Chất Hà Nội' lên top châu Á

Lý do thăng hạng

Bảng xếp hạng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations do nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor công bố được xây dựng từ hàng triệu đánh giá và phản hồi thực tế của du khách trong suốt một năm. Những vị trí trong bảng xếp hạng này phản ánh mức độ hài lòng thật sự của du khách, từ chất lượng dịch vụ, không gian văn hóa đến cảm xúc họ mang về sau chuyến đi.

Trong danh sách vừa công bố hồi tháng 1/2026, Việt Nam có hai đại diện góp mặt là Hà Nội và Hội An. Nếu Hội An chinh phục du khách bằng vẻ đẹp cổ kính, nhịp sống chậm và các hoạt động cộng đồng, thì Hà Nội lại tạo dấu ấn nhờ sự hòa quyện giữa di sản lịch sử và nhịp sống đô thị đương đại. Chính sự kết hợp này đã trở thành lý do quan trọng khiến du khách bỏ phiếu cho Thủ đô.

Hà Nội được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa di sản lịch sử và nhịp sống đô thị

Claire Dubois đến từ Pháp kể rằng, ngày đầu đến Hà Nội, cô dành cả buổi sáng đi bộ từ phố cổ ra Văn Miếu, rồi buổi chiều lại ngồi ở một quán trà đá vỉa hè xem dòng người qua lại. “Buổi sáng tôi đứng giữa những bức tường cổ kính, buổi chiều lại thấy thành phố rất hiện đại. Hai cảm giác ấy tồn tại song song, và tôi chưa thấy ở nhiều nơi khác”, Claire chia sẻ.

Với nhiều du khách, Hà Nội hấp dẫn trước hết bởi chiều sâu lịch sử. Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu phố cổ, những ngôi biệt thự Pháp cũ… tạo nên một lớp ký ức đô thị dày dặn. Nhưng điều khiến họ ở lại không chỉ là di tích, mà là cách những di tích ấy “sống” trong đời sống hiện tại: một ngôi chùa nằm cạnh quán cà phê, một bức tường cổ bên cạnh cửa hàng thời trang, một cổng làng lọt thỏm giữa phố xá đông đúc, tất cả tạo nên một không gian giao thoa hiếm có.

Kim Seung-ho, nhà văn Hàn Quốc, cho biết anh chọn Hà Nội sau khi xem nhiều video về ẩm thực và đời sống phố phường. “Tôi thích cảm giác buổi sáng ăn phở, trưa đi bảo tàng, tối đi dạo hồ. Mọi thứ rất gần nhau, rất tiện, nhưng không hề nhàm chán”, Kim nói. Với anh, trải nghiệm bản địa ở Hà Nội nằm trong những bữa ăn vỉa hè, những cuộc trò chuyện ngắn với người bán hàng, những buổi tối xem biểu diễn đường phố.

Không ít du khách cho rằng, chính nhịp sống đô thị đặc trưng là yếu tố khiến Hà Nội khác biệt. Thành phố không quá chậm như một thị trấn du lịch thuần túy, nhưng cũng không quá gấp gáp như những siêu đô thị.

Buổi sáng, người dân tập thể dục quanh hồ, buổi trưa các quán ăn chật kín, buổi tối phố đi bộ trở thành không gian văn hóa cộng đồng. Mỗi khung giờ đều có gương mặt riêng, tạo nên trải nghiệm đa tầng cho người đến thăm.

Thước phim về bún chả của Mark Wiens đã thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành cẩm nang du lịch của nhiều du khách

Theo TS. Đỗ Tiến Minh (Hiệp hội Du lịch Việt Nam), xu hướng du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến có chiều sâu văn hóa, cảnh quan đặc trưng và trải nghiệm bản địa. Hà Nội đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó. So với nhiều điểm đến trong khu vực như Bangkok, Tokyo hay Seoul, Hà Nội không sở hữu quá nhiều công trình hiện đại hoành tráng. Thế mạnh của thành phố nằm ở sự dung dị, ở khả năng kể câu chuyện lịch sử bằng chính đời sống hiện tại.

Trong một khảo sát nhỏ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đầu năm 2026, hơn một nửa du khách được hỏi cho biết họ đánh giá cao Hà Nội vì “cảm giác thân thiện và dễ hòa nhập”. Maria Gonzales, du khách Tây Ban Nha nói rằng, chỉ sau ba ngày, cô đã quen đường, quen quán, quen cả những gương mặt bán hàng gần khách sạn. “Tôi cảm thấy mình không chỉ là khách du lịch, mà là một phần nhỏ của thành phố trong vài ngày”, Maria chia sẻ.

Những góc phim thay đổi cách nhìn về Hà Nội

Dạo quanh các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube Shorts hay Instagram Reels dịp cận Tết 2026, dễ dàng bắt gặp hàng loạt video với nội dung như “khám phá 36 phố phường lúc bình minh”, “ăn phở đầu phố cổ”, “cà phê vỉa hè trong ngày mưa”, “đêm nhạc đường phố Hồ Gươm” hay “hành trình khám phá đền, chùa và di tích lịch sử”. Những đoạn phim được dựng bằng điện thoại thông minh, không quảng cáo trả phí, nhưng lại đạt hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt xem bởi cảm giác gần gũi, chân thực.

Trong vài năm gần đây, hình ảnh Hà Nội được lan tỏa mạnh mẽ qua nhiều kênh cá nhân có lượng theo dõi lớn. Một cái tên “không ai không biết” là Khoai Lang Thang, kênh YouTube của anh treo hàng loạt video triệu view về ẩm thực phố cổ, chợ đêm, quán ăn lâu năm, cà phê vỉa hè. Độ lan tỏa của những thước phim này rộng đến mức nhiều người sống lâu năm ở Hà Nội phải tự hỏi: Chẳng lẽ mình đã yêu Hà Nội chưa đủ nhiều?

Chẳng cứ Khoai Lang Thang, nhiều “khách” của Hà Nội cũng dành cho thành phố những tình yêu nồng nhiệt hiếm thấy. Mark Wiens chẳng hạn, blogger người Mỹ sở hữu trang Facebook 6 triệu người theo dõi và kênh YouTube cá nhân hơn 10 triệu lượt follows, từng thực hiện hàng chục video về ẩm thực Hà Nội như phở bò, bún riêu, bánh cuốn, chả cá Lã Vọng,… thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng du lịch nước ngoài, góp phần định vị Hà Nội như một thiên đường ẩm thực đường phố.

Claire Dubois phấn khích với hình vẽ rồng trên cánh tay vì “nó tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ trong văn hóa Việt Nam”

Trong một khảo sát nhanh với 200 du khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 12/2025 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, có tới 62% người cho biết họ “biết đến và quyết định ghé Hà Nội” sau khi xem video từ người dùng trên mạng xã hội. Một du khách đến từ Úc cho biết: “Tôi từng nghe nói về Hà Nội. Nhưng chính những video quay cảnh uống cà phê vỉa hè, đạp xe quanh hồ Hoàn Kiếm và lễ hội ở làng quê đã khiến tôi quyết định đến đây”. Một du khách khác từ Nhật nói: “Video TikTok giới thiệu ẩm thực Hà Nội dài 30 giây khiến tôi muốn thử phở, bún chả, bún ốc nguội, miến ngan và cả bánh mì Việt Nam”.

Chưa kể, trên TikTok, nhiều tài khoản cá nhân của người Việt và người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội thường xuyên đăng video với chủ đề: Một ngày ở Hà Nội, Buổi sáng phố cổ, Món ăn đường phố Hà Nội… Các video dài 30-60 giây, ghi lại cảnh uống cà phê vỉa hè, đi chợ Đồng Xuân, dạo phố cổ ban đêm, thường đạt từ 50.000 đến hơn 200.000 lượt xem, dù chủ kênh không phải người nổi tiếng.

Theo anh Nguyễn Trung Thành (Sinhcafetour), nhiều du khách hiện nay đến Hà Nội mang theo “danh sách quán ăn và điểm đến” được tổng hợp từ các video trên mạng. “Có khách còn đưa cho hướng dẫn viên link TikTok và nói muốn đi đúng những chỗ trong clip.

Không chỉ du khách quốc tế, ngay cả du khách nội địa cũng bắt đầu dựa vào các vlog, TikTok để xây dựng lịch trình của họ. Hà Nội vài năm trước được biết đến nhiều về di sản, nhưng giờ đây người ta xem cả video đi bộ phố sách, phố cafe sáng sớm hay thưởng thức nhạc đường phố để quyết định sẽ ở lại mấy ngày”, anh Thành nói.

Theo một nghiên cứu về vlog du lịch, những câu chuyện kể bằng video “giúp tái tạo hình ảnh điểm đến một cách toàn diện hơn, vượt lên trên những lập luận khô khan và số liệu thống kê” bởi sức tác động trực tiếp tới nhận thức và ký ức người xem.