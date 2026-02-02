Nhân vật cứ xuất hiện là gây tranh cãi, ngang nhiên mang hit toàn cầu của thành viên BLACKPINK đi diễn khắp nơi

Thời gian gần đây, các đoạn video ghi lại phần trình diễn của Nam Em tại nhiều sự kiện, hội chợ địa phương bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Việc cô liên tục lựa chọn ca khúc APT. của Rosé (BLACKPINK) để biểu diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời kéo theo nhiều tranh cãi trái chiều. Đặc biệt, không ít người hâm mộ BLACKPINK bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc lựa chọn và thể hiện ca khúc chưa phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản hit quốc tế này.

Trong các video được chia sẻ, Nam Em trình bày lại APT. bằng tiếng Anh. Dù cho thấy sự nỗ lực trong quá trình trình diễn, hạn chế về ngôn ngữ khiến phần lời ở nhiều đoạn bị nhận xét là phát âm chưa chuẩn, cách xử lý thiếu mượt mà. Đặc biệt, với những đoạn có tiết tấu nhanh và đòi hỏi cao về kỹ thuật nhả chữ, các thiếu sót này càng dễ bị khán giả nhận ra. Bên cạnh yếu tố ngôn ngữ, giọng hát của Nam Em cũng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng chất giọng của cô chưa thực sự phù hợp với màu sắc âm nhạc của APT. - ca khúc mang tinh thần trẻ trung, hiện đại và đậm chất pop quốc tế. Sự chênh lệch giữa giọng hát và phong cách bài hát khiến màn trình diễn khó tạo được sự đồng điệu, thậm chí gây cảm giác khó chịu cho một số người nghe.

Không chỉ dừng lại ở phần hát, các động tác vũ đạo đi kèm cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Theo nhận xét từ cộng đồng mạng, phần nhảy của Nam Em còn cứng, thiếu sự mềm mại và chưa bắt nhịp tốt với tiết tấu sôi động của ca khúc. Một số ý kiến cho rằng việc đẩy năng lượng quá mức khiến tiết mục trở nên gượng gạo, tạo cảm giác “làm lố”, từ đó làm giảm sự tự nhiên và thiện cảm trong tổng thể màn trình diễn.

Giọng hát của Nam Em khi thể hiện APT. bị đánh giá là không phù hợp (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, APT. không phải là ca khúc chỉ được Nam Em biểu diễn trong một lần mang tính ngẫu hứng, mà đã xuất hiện lặp lại trong nhiều chương trình, sự kiện hội chợ khác nhau. Theo thông tin được chia sẻ, các buổi biểu diễn nói trên đều có cát-xê, đồng nghĩa với việc ca khúc đã được khai thác trong bối cảnh có yếu tố thương mại. Từ đó, nhiều khán giả bắt đầu đặt ra câu hỏi xoay quanh vấn đề bản quyền, đặc biệt khi APT. là một sản phẩm âm nhạc quốc tế với phạm vi bảo hộ chặt chẽ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin xác nhận việc Nam Em đã xin phép hay mua bản quyền sử dụng ca khúc trước khi mang đi biểu diễn thương mại, khiến những nghi vấn tiếp tục được đặt ra.

Nhiều khán giả bắt đầu đặt ra câu hỏi xoay quanh vấn đề bản quyền của ca khúc APT. được Nam Em trình diễn (Ảnh: FBNV)

Những tranh cãi này càng trở nên nhạy cảm khi đặt trong bối cảnh Nam Em từng vướng ồn ào tương tự trong quá khứ. Trước đó, nữ ca sĩ từng bị chỉ trích khi biểu diễn ca khúc Lệ ngang trời mà chưa xin phép tác giả. Thậm chí, chủ nhân ca khúc còn lên tiếng cho rằng Nam Em sử dụng bài hát như sản phẩm của riêng mình trong các buổi biểu diễn, dù chưa nhận được sự đồng ý chính thức. Việc những lùm xùm cũ bị nhắc lại ở thời điểm hiện tại khiến dư luận càng có thêm cơ sở để đặt vấn đề và theo dõi sát sao diễn biến của sự việc.

APT. là ca khúc được Rosé (BLACKPINK) phát hành trong năm 2024 và nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Sở hữu giai điệu dễ nghe, màu sắc pop hiện đại cùng phong cách âm nhạc mang hơi hướng toàn cầu, ca khúc sớm ghi dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng, đồng thời đạt lượng nghe và mức độ tương tác đáng kể trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, APT. còn được truyền thông và giới chuyên môn quốc tế nhắc đến trong các danh sách ca khúc tiêu biểu của năm, đồng thời xuất hiện trong các bảng dự đoán và đề cử tại nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín dành cho những sản phẩm có sức ảnh hưởng rộng. Những thành tích này góp phần khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng ngày càng rõ nét của Rosé trên thị trường âm nhạc toàn cầu.