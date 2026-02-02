Tuổi 35, tiết kiệm tiền là cách sống thượng lưu nhất

35 tuổi là tuổi đặc biệt và may mắn

Nhà văn Aoyama Nanae từng nói: "Trước đây tôi luôn nghĩ rằng, khi con người ta già đi, nhất định sẽ gặt hái được thêm điều gì đó. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi lại cảm thấy tuổi tác càng tăng, chúng ta lại càng đánh mất đi nhiều thứ".

Người ta thường nói "Tam thập nhi lập", dù là nam hay nữ, khi chạm ngưỡng 35, ai cũng có những nét đặc biệt và sự may mắn riêng. Gọi là "đặc biệt" bởi ta đã có cái nhìn đủ trưởng thành để phân định đúng sai, tốt xấu trên đời. Gọi là "may mắn" bởi ta đã gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều chuyện, từng nếm trải vui buồn, hạnh phúc và cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Thế nhưng, phải thừa nhận rằng ở độ tuổi này, mỗi người lại có cuộc sống khác nhau.

Trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", chúng ta thấy rất nhiều nữ nghệ sĩ ngoài 30 tuổi tham gia. Có người vẫn giữ được hào quang rực rỡ, thường xuyên xuất hiện trước ống kính và nhận được vô vàn sự ủng hộ. Ngược lại, có người vì chăm lo gia đình hay lui về ở ẩn mà mờ nhạt dần, khi đứng trên sân khấu cũng thiếu đi vẻ tự tin vốn có.

Có thể nói, 35 tuổi chính là một ranh giới. Có người sống cuộc đời mà ai nấy đều ngưỡng mộ, nhưng cũng có người sống chật vật. Ở cái tuổi đặc biệt này, mỗi người hãy tìm cho mình một cách sống tự trọng và bản lĩnh nhất: Đó là học cách tiết kiệm tiền.

Ảnh minh hoạ

Người đời nói không sai: "Con người ta sống hơn nhau là ở cái bản lĩnh".

Cái khí chất này có thể là sự vững vàng giúp bạn tự tin đứng vững, cũng có thể là lòng dũng khí để bạn có quyền từ chối những gì mình không muốn. Nhưng suy cho cùng, dù là gì đi nữa, mục đích cũng là để giữ lại thể diện, để sống một cuộc đời đường hoàng hơn.

Lúc nhỏ, ta thường nói muốn trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Nhưng thực tế, không phải ai cũng có thể là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Lớn lên rồi, ta lại mong cuộc đời thuận buồm xuôi gió, nhưng đôi khi muốn sống cho ra dáng, ta lại thấy lực bất tòng tâm.

Năm nay tình hình kinh tế khó khăn, người chị họ tôi vốn đang bám trụ tại thành phố đã phải về quê sau khi bị sa thải. Ở quê, chị không còn ăn diện lộng lẫy, cũng chẳng còn săn sale trên mạng. Vì làm việc bao năm mà không tích lũy, giờ đây chị lại phải lủi thủi quay về "ăn bám" bố mẹ một thời gian. Dù bố mẹ không nói ra nửa lời nhưng ánh mắt họ không giấu nổi sự xót xa cho con gái.

Thử hỏi, nếu có ý thức tiết kiệm và tích lũy từ trước thì chẳng may biến cố xảy ra, chúng ta có thể đối mặt một cách bình thản và giữ được lòng tự trọng hơn không?

Ngược lại là câu chuyện của Mia, một blogger đã ghi lại hành trình một năm sau khi nghỉ việc. Cô chia sẻ rằng trong hai năm đi làm, cô đã tiết kiệm được 200.000 tệ (khoảng 746 triệu VNĐ). Với số tiền đó, cô quyết định nghỉ việc để trải nghiệm cuộc sống. Cô thành lập "Tour du lịch trẻ tuổi và lớn tuổi", kết nối những người trẻ đồng hành cùng người lớn tuổi đi leo núi, tản bộ, ngắm biển. Ý tưởng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bạn thấy đấy, tiết kiệm không chỉ giúp bạn tìm thấy cơ hội trong rủi ro, mà còn khiến bạn sống một cuộc đời rực rỡ và chủ động hơn.

Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền thì vất vả trăm bề

Lợi ích trực tiếp nhất của việc tiết kiệm là giúp bạn vượt qua những khủng hoảng nhất thời. Người ta bảo tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì vất vả trăm bề. Nhìn bề ngoài, tiết kiệm chỉ là tích trữ một khoản tài sản nhưng thực chất, cái bạn đang tích lũy chính là cảm giác an toàn.

Trong công việc, khi bị đối xử bất công hay phải chịu uất ức, bạn có thể tự tin nộp đơn xin nghỉ vì đã có một khoản dự phòng.

Trong tình cảm, khi đối phương làm điều có lỗi với bạn, bạn hoàn toàn có thể dứt khoát rời đi mà không cần ngoảnh lại, đơn giản vì bạn độc lập về tài chính.

Tiết kiệm là để đổi lấy sự an tâm và bản lĩnh. Bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 35 không hề muộn, thậm chí là vô cùng đúng lúc. Bởi lẽ khi này bạn đã có khả năng kiếm tiền, việc tích lũy có lẽ không còn quá khó khăn. Hãy biến nó thành một thói quen, khi nó đã thấm nhuần vào lối sống, bạn sẽ không còn cảm thấy áp lực nữa.

Ảnhminh hoạ

Cách sống bản lĩnh và tự trọng nhất là học được cách tiết kiệm

Tất nhiên, với nhiều người, họ vẫn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Họ sa vào cái bẫy "làm bao nhiêu xài bấy nhiêu", nhận lương xong là tiêu xài không kiểm soát, đến cuối tháng lại trắng tay. Đó là lối sống thiếu quy hoạch.

Bước đầu tiên của tiết kiệm chính là biết lên kế hoạch. Ở tuổi 35, hãy nghiêm túc hoạch định tương lai. Hãy đưa người thân, cha mẹ và một cuộc sống chất lượng vào kế hoạch của mình. Khi có mục tiêu, bạn sẽ có động lực để giữ tiền.

Nam - người bạn thân của tôi, gần đây đã tìm thấy người con gái mình yêu. Trước đây, cậu ấy luôn tạo cảm giác không mấy tin cậy, có tiền là tiêu sạch vào những cuộc vui với bạn bè. Nhưng dạo này, cậu ấy bắt đầu biết tính toán: kết hôn cần bao nhiêu, mua nhà cần bao nhiêu, tương lai lo cho cô gái kia cần bao nhiêu... Dù những con số ấy tạo ra chút áp lực, nhưng cậu ấy lại thấy hạnh phúc. Và thế là cậu ấy bắt đầu biết tiết kiệm.

Đúng vậy, chỉ khi để dành được tiền, bạn mới có đủ khả năng để hiện thực hóa những điều mình từng mơ ước. Suy cho cùng, ở tuổi 35, cách sống bản lĩnh nhất, tự trọng nhất, và giàu có nhất chính là học được cách tiết kiệm tiền.

Nguồn: Baidu