Túi Hermès 400 lượng vàng, nặng 15kg: Người sở hữu sau 5 năm đã lãi tới mức nào?

01-02-2026 - 13:59 PM | Lifestyle

Một tác phẩm nghệ thuật trở thành mỏ vàng sinh lời đúng nghĩa.

Năm 2021, một chiếc Birkin có một không hai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới sưu tầm xa xỉ. Lấy cảm hứng từ chiếc túi Hermès kinh điển, tác phẩm được đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên khối có trọng lượng lên đến 15kg, đã được một đại gia giấu mặt đến từ Abu Dhabi chi ra 1 triệu USD để sở hữu.

Chiếc túi có tên chính thức là The Drip Bag, được sáng tạo ra bởi nữ nghệ sĩ/nhà thiết kế trang sức 36 tuổi: Debbi Wingham. Đây là một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, nơi thời trang và điêu khắc hội tụ trong một hình hài phi thực tế.

Túi Hermès 400 lượng vàng, nặng 15kg: Người sở hữu sau 5 năm đã lãi tới mức nào?- Ảnh 1.

Ảnh: Emirates Woman

The Drip Bag được chế tác từ vàng 18K, sản xuất bằng công nghệ in 3D, mô phỏng phom dáng chiếc Birkin huyền thoại của Hermès. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở tạo hình như đang tan ra, ngay cả chiếc mặt dây đồng hồ đi kèm cũng được xử lý theo phong cách tan chảy. Với trọng lượng hơn 15kg, câu hỏi liệu có ai có thể mang chiếc túi này ra phố gần như không còn ý nghĩa. Bản thân nhà thiết kế cũng thừa nhận, đây là một món đồ sinh ra với giá trị sưu tầm và trưng bày thay vì sử dụng.

Túi Hermès 400 lượng vàng, nặng 15kg: Người sở hữu sau 5 năm đã lãi tới mức nào?- Ảnh 2.

Ảnh: Emirates Woman

Theo quy đổi, 15kg vàng tương đương khoảng 400 lượng vàng. Tại thời điểm năm 2021, giá vàng dao động trong khoảng 55-62 triệu đồng/lượng. Như vậy, riêng giá trị vàng nguyên liệu đã rơi vào khoảng 22 - 24,8 tỷ đồng, gần như trùng khớp với mức 1 triệu USD (khoảng 22,7-23 tỷ đồng) mà chiếc túi được bán ra.

Như vậy, ngay tại thời điểm giao dịch có thể thấy người mua ban đầu đã chi trả một khoản tiền tương xứng với nguyên liệu cộng thêm phần giá trị nghệ thuật và tính độc quyền của tác phẩm.

Túi Hermès 400 lượng vàng, nặng 15kg: Người sở hữu sau 5 năm đã lãi tới mức nào?- Ảnh 3.

Ảnh: Emirates Woman

Sau 5 năm, không rõ chiếc túi hiện có còn thuộc sở hữu của chủ nhân ban đầu tại Abu Dhabi hay không. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là giá trị của nó đã tăng vọt một cách đáng kinh ngạc. Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh mới, 400 lượng vàng ở thời điểm hiện tại đã có giá trị lên đến hơn 70 tỷ đồng, chiếc túi đã tự động sinh lãi hơn gấp 3 lần thời điểm nó được mua vào. Điều đó khiến The Drip Bag, dù ban đầu được mua với mục đích sưu tầm, nay nghiễm nhiên trở thành một khoản đầu tư sinh lời khổng lồ mà có lẽ ngay cả chủ nhân của nó cũng không ngờ tới.

Chiếc Hermès bằng vàng này là minh chứng rõ nét cho thấy đôi khi ranh giới giữa nghệ thuật và đầu tư lại mong manh đến bất ngờ. Trong thế giới của giới siêu giàu, một món đồ xa xỉ hoàn toàn có thể vừa là niềm đam mê, vừa là tài sản sinh lời đáng kinh ngạc.

Theo Chhrist

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Abu Dhabi

