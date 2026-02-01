Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiểu người tốt nhất không nên mua vàng

01-02-2026 - 13:15 PM | Lifestyle

Không phải ai cũng nên mua vàng, nhất là khi bạn đang hỏi “có nên mua không?”

Câu hỏi “có nên mua vàng không?” nghe rất bình thường. Nhưng với người mua vàng lâu năm, đây lại là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn có thể chưa nên mua. Không phải vì vàng xấu, mà vì vàng không hợp với mọi trạng thái tâm lý và hoàn cảnh tài chính.

Dưới đây là những kiểu người nên cân nhắc lại trước khi xuống tiền mua vàng, nhất là lúc giá đang cao.

1. Người mua vàng để tìm cảm giác yên tâm ngay lập tức

Vàng không phải liều thuốc trấn an. Nếu bạn mua vàng với kỳ vọng “mua xong là thấy nhẹ người, thấy an toàn liền”, rất dễ thất vọng. Thực tế, vàng thường khiến người mới mua lo nhiều hơn: lo giá mai lên hay xuống, lo mua đắt, lo mình vào sai thời điểm. Nếu bạn đang cần sự ổn định cảm xúc ngay bây giờ, vàng chưa chắc là lựa chọn phù hợp.

Kiểu người tốt nhất không nên mua vàng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Người chưa chấp nhận được chuyện… để yên

Vàng phát huy tác dụng khi được để yên đủ lâu. Nếu bạn mua vàng nhưng ngày nào cũng mở bảng giá, liên tục tính “bán lúc nào thì lời”, “hay đổi sang kênh khác”, thì vàng sẽ nhanh chóng trở thành áp lực tinh thần. Người không chịu được cảm giác “không làm gì” thường rất khó đi đường dài với vàng.

3. Người đang mua vì sợ mình bị bỏ lại

Rất nhiều quyết định mua vàng bắt đầu bằng câu: “Thấy ai cũng mua”, “Giá tăng ghê quá, không mua sợ lỡ”. Đó không phải chiến lược, đó là FOMO. Và FOMO thường khiến người ta mua vàng không theo kế hoạch, không theo khả năng tài chính, chỉ theo cảm xúc. Mua kiểu này, kể cả có lời, trải nghiệm cũng rất mệt.

Kiểu người tốt nhất không nên mua vàng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

4. Người cần tiền linh hoạt trong ngắn hạn

Nếu bạn có khả năng sẽ cần tiền trong vài tháng tới cho công việc, gia đình, hay một khoản chi chưa chắc chắn thì vàng là kênh không thân thiện. Chênh lệch mua - bán, chi phí gia công, cộng thêm biến động giá ngắn hạn có thể khiến bạn bán ra trong trạng thái không thoải mái, dù về dài hạn vàng vẫn ổn.

5. Người chưa trả lời được: mua để làm gì

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất nhiều người mua vàng mà không xác định rõ mục tiêu: giữ tài sản, phòng rủi ro, hay chỉ vì “thấy nên mua”. Nếu bạn chưa trả lời được câu hỏi “mua vàng để làm gì, giữ bao lâu, trong kịch bản nào thì không bán”, thì câu hỏi “có nên mua không” sẽ quay lại rất nhanh kèm theo lo lắng.

Vậy ai mới nên mua vàng?

Không phải người giỏi bắt đáy. Mà là người chấp nhận đi chậm, có tiền nhàn rỗi, có kế hoạch rõ ràng và không cần vàng chứng minh điều gì trong ngắn hạn.

Còn nếu bạn vẫn đang phân vân “có nên mua không?”, rất có thể đó đã là câu trả lời rồi.

Giá vàng vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, hàng triệu người dân đang giữ vàng băn khoăn: Từ 9/2, vàng nhẫn, vàng miếng mất hóa đơn có bán được không?
Gần Tết, nếu trong nhà xuất hiện 4 dấu hiệu này, rất có thể gia chủ sắp đón tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh: Đặc biệt là điều số 2

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

