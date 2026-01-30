Chủ tịch Alpha Books tiết lộ về bài học xương máu trên thương trường và việc nhận ra đại học không phải là cứu cánh, đến khát vọng kiến tạo dài lâu cho xã hội

Vừa qua, cuốn hồi ký đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2024 – “Sinh năm 1972: Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều” của tác giả Nguyễn Cảnh Bình đã chính thức phát hành phiên bản tiếng Anh trên nền tảng Amazon. Đây cũng là sự kiện đánh dấu chiến dịch đưa 100 đầu sách doanh nhân Việt vươn tầm quốc tế của Alpha Books.

Khát vọng Việt trong ngôn ngữ toàn cầu

Sau thành công rực rỡ tại thị trường trong nước, cuốn hồi ký của ông Nguyễn Cảnh Bình – Chủ tịch Alpha Books đã chính thức ra mắt độc giả toàn cầu với tên gọi: "Born in 1972 - Lust for Life of the Contrarian". Sự kiện này đánh dấu một hành trình mới: mang câu chuyện về một con người, một thế hệ và khát vọng sống tử tế của người Việt ra thế giới.

Cuốn sách không chỉ là những trang nhật ký cá nhân mà là một bức tranh xã hội sống động. Độc giả sẽ tìm thấy ở đó ký ức về thời kỳ bao cấp, sự chuyển mình của ngành xuất bản và những bài học xương máu trên thương trường. Xuyên suốt các trang sách, tác giả dẫn dắt người đọc qua 7 chương hồi – như 7 lát cắt của một cuộc đời đầy biến động: từ những "tháng ngày bạc nhược" khi nhận ra đại học không phải là cứu cánh, đến bước ngoặt định mệnh mang tên Alpha Books, và cuối cùng là khát vọng kiến tạo giá trị dài lâu cho xã hội.

Những lát cắt tâm hồn đầy ám ảnh

Trong cuốn tự truyện này, Nguyễn Cảnh Bình không ngần ngại phơi bày những góc khuất yếu mềm nhất của mình. Đó là những đêm dài thất vọng, úp mặt vào gối nghe nhạc Trịnh hay Pink Floyd để tìm sự an ủi.

"Tôi cũng thế, cha tôi là người lính... tôi cũng sống những ngày tháng cô đơn, tự suy nghĩ và theo đuổi niềm vui, mơ ước viển vông của riêng mình... tôi cũng mất phương hướng về cuộc sống, cảm nhận được sự vô nghĩa của cuộc đời... và cứ thế tôi thu mình lại, tách biệt dần với thế giới trong bức tường do chính tôi xây nên. Giống hệt như trong album Bức tường (The Wall) vậy!"

Nhưng chính từ sự bế tắc đó, bản lĩnh của "kẻ đi ngược chiều" đã tỏa sáng. Trích đoạn về giai đoạn khủng hoảng năm 2005 của Alpha Books là một bài học đắt giá về tinh thần khởi nghiệp:

"Tôi ngồi xuống một quán trà đá gần cây xăng Nam Đồng, gọi một chén nước chè, hút một điếu Vinataba và ngẫm nghĩ về sự thất bại của mình... Tôi tin rằng tôi không tham lam, không dốt nát, không lười biếng. Vậy thì tôi chẳng phải lo lắng nhiều. Vấn đề là làm thế nào điều hành công ty cho thật tốt... Suy nghĩ như thế, tôi lại có thêm niềm tin để tiếp tục sống và làm việc."

Cuốn sách dành cho tất cả những ai đang đứng trước ngã ba giữa hoang mang và khát vọng, cho những người trẻ khởi nghiệp đang tìm kiếm một con đường đúng đắn dựa trên sự dấn thân và không bỏ cuộc.

Chiến lược "số hóa" và tham vọng 100 đầu sách Việt trên Amazon

Việc phát hành "Born in 1972" trên Amazon là minh chứng thực tế cho năng lực của Alpha Books trong việc triển khai gói giải pháp Chuyển đổi số – một phần cốt lõi trong dịch vụ Hợp tác xuất bản.

Alpha Books công bố mục tiêu đầy tham vọng: Chuyển ngữ và phát hành 100 đầu sách của các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lên Amazon năm 2026. Đây là lời giải cho bài toán đưa thương hiệu cá nhân và trí tuệ Việt vượt khỏi biên giới quốc gia thông qua hệ sinh thái khép kín:

- Sản xuất nội dung: Hỗ trợ tác giả chấp bút, biên tập chuyên sâu và thực hiện chuyển ngữ bởi đội ngũ chuyên gia 10+ năm kinh nghiệm, đảm bảo văn phong bản ngữ và tiêu chuẩn xuất bản quốc tế.

- Số hóa đa nền tảng: Chuyển đổi sang hệ sinh thái tri thức gồm sách điện tử (Ebook), sách nói (Audiobook), Podcast, Khoá học các sản phẩm phái sinh khác.

- Phân phối toàn cầu: Đưa tác phẩm lên các nền tảng trong nước với hơn 500+ điểm bán và đưa sách ra thị trường quốc tế (đặc biệt là Amazon) để tiếp cận độc giả toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình - Nhà sáng lập Alpha Books, việc đưa sách lên Amazon không chỉ đơn thuần là thương mại, mà là xây dựng "thương hiệu quốc gia" và "di sản cá nhân". Các doanh nhân Việt giờ đây đã có một kênh chính thống để chia sẻ triết lý kinh doanh, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ toàn cầu và khẳng định vị thế của doanh nghiệp mình.

Với sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của Alpha Books, hành trình "đi ra biển lớn" của tri thức Việt sẽ trở nên bài bản và bền vững hơn bao giờ hết. Sứ mệnh của Alpha Books là đồng hành cùng tác giả với hành trình xuất bản sách trọn vẹn từ sản xuất - biên dịch - số hóa - xuất bản - truyền thông - phân phối.