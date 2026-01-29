Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung "chiêu độc" đón Tết Bính Ngọ

29-01-2026 - 12:30 PM | Lifestyle

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung "chiêu độc" đón Tết Bính Ngọ

Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) bất ngờ tung ra chương trình khuyến mãi "độc lạ", hứa hẹn tạo nên cảnh tượng xếp hàng nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu năm mới.


Mới đây, Khu du lịch Đại Nam đã chính thức công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, từ ngày Mùng 2 đến Mùng 6 Tết, mỗi ngày sẽ có 1.000 chai Dầu gió vàng Nanogize Longevity Essential Oil được trao tặng miễn phí cho du khách. Tổng cộng sẽ có 5.000 chai dầu được phát ra trong 5 ngày vàng của kỳ nghỉ lễ.

Cơ chế nhận quà được thiết kế khá chặt chẽ nhằm kích cầu tiêu dùng: Quà tặng chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên trong ngày di chuyển đến quầy vé Biển và Vườn thú để mua loại VÉ GỘP 2 DỊCH VỤ (Biển + Vườn thú).

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung "chiêu độc" đón Tết Bính Ngọ- Ảnh 1.

Thay vì để khách hàng lựa chọn mua vé lẻ từng dịch vụ, chính sách tặng quà gắn liền với "Vé Gộp" là một đòn bẩy tâm lý hiệu quả. Quy định nêu rõ: "Quý khách mua riêng 2 vé lẻ Biển và Vườn thú sẽ không được nhận dầu tặng". Điều này định hướng hành vi tiêu dùng của khách hàng chuyển sang mua gói combo, giúp khu du lịch đảm bảo nguồn thu tốt hơn từ cả hai khu vực dịch vụ trọng điểm là Biển nhân tạo và Vườn thú.

Hơn nữa, việc lựa chọn quà tặng là Dầu gió vàng – một sản phẩm thiết thực, gắn liền với chăm sóc sức khỏe và được ưa chuộng bởi nhiều lứa tuổi (đặc biệt là nhóm khách gia đình, người lớn tuổi) – cho thấy sự am hiểu thị trường của Đại Nam. Trong văn hóa người Việt, việc nhận được "lộc" đầu năm, lại là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Những năm gần đây, Đại Nam luôn biết cách làm nóng tên tuổi của mình bằng những sự kiện quy mô hoặc các chương trình khuyến mãi độc lạ. Với thông điệp "Càng ngày chương trình Tết tung ra càng HOT", khu du lịch này đang phả hơi nóng vào cuộc đua thu hút khách du lịch nội địa khu vực phía Nam.

Để đảm bảo trật tự và trải nghiệm khách hàng, Ban tổ chức cũng đã bố trí Bàn nhận dầu tặng riêng biệt gần quầy vé, giúp quy trình mua vé - nhận quà diễn ra thông suốt.

Tin vui từ KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng trong dịp Tết Bính Ngọ

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bãi biển miền Bắc du khách đi mùa đông mà phải thốt lên: "Cứ ngỡ đang ở trời Âu!"

Bãi biển miền Bắc du khách đi mùa đông mà phải thốt lên: "Cứ ngỡ đang ở trời Âu!" Nổi bật

Không phải phở, món ăn chỉ từ 20.000 đồng/phần này mới là "hương vị Việt" lọt top 100 hấp dẫn nhất châu Á

Không phải phở, món ăn chỉ từ 20.000 đồng/phần này mới là "hương vị Việt" lọt top 100 hấp dẫn nhất châu Á Nổi bật

Hot nhất hiện tại là áo khoác dạ với 4 kiểu cực sang nên sắm cho Tết

Hot nhất hiện tại là áo khoác dạ với 4 kiểu cực sang nên sắm cho Tết

12:10 , 29/01/2026
Thủ môn Trung Kiên được Hiền Hồ công khai bày tỏ tình cảm

Thủ môn Trung Kiên được Hiền Hồ công khai bày tỏ tình cảm

11:38 , 29/01/2026
Một nhóm nhạc đình đám của làng nhạc Việt bất ngờ tái hợp sau gần 3 thập kỷ, khiến nhiều thế hệ khán giả “vỡ òa” cảm xúc

Một nhóm nhạc đình đám của làng nhạc Việt bất ngờ tái hợp sau gần 3 thập kỷ, khiến nhiều thế hệ khán giả “vỡ òa” cảm xúc

11:17 , 29/01/2026
Nam NSND được mệnh danh 'người đàn ông đẹp nhất màn ảnh' là ai?

Nam NSND được mệnh danh 'người đàn ông đẹp nhất màn ảnh' là ai?

10:58 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên