Tin vui từ KDL 6.000 tỷ đồng của bà Nguyễn Phương Hằng dịp Tết Bính Ngọ

24-01-2026 - 13:40 PM | Lifestyle

Thông tin khuyến mãi cùng nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc phục vụ cộng đồng của KDL Đại Nam thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “chơi lớn” dịp Tết Bính Ngọ 2026 với hàng loạt chương trình khuyến mại dịp Tết: Miễn phí vé cổng, tung lì xì 1.000 bao/ngày, dồn dập show giải trí hút khách mùng 1–6.

Theo thông tin giới thiệu từ Khu du lịch Đại Nam, ưu đãi đáng chú ý nhất là miễn phí vé vào cổng xuyên suốt dịp Tết, mở đường cho dòng khách du xuân, gia đình và nhóm bạn trẻ “đi chơi cho có không khí” mà không phải cân nhắc chi phí ban đầu.

Song song, Đại Nam triển khai chương trình tặng 1.000 bao lì xì mỗi ngày vào mùng 2 và mùng 3. Ở mảng sản phẩm dịch vụ, Đại Nam đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn liên tục nhiều ngày, gồm: đua chó (mùng 2–6), flyboard/bay ván nước (mùng 2–6), tạp kỹ xiếc – ảo thuật (mùng 2–6) và lân – sư – rồng (mùng 2 và mùng 4).

Điểm nhấn có khả năng tạo doanh thu trực tiếp là Chợ Tết Ẩm thực Phố đi bộ Đại Nam (mùng 2–6), quảng bá có hơn 100 món ăn chọn lọc từ ba miền và các đặc sản địa phương. Với mô hình phố đi bộ – hội chợ ẩm thực, nhóm khách trẻ và gia đình có xu hướng ở lại lâu, phát sinh nhiều lần chi tiêu, đồng thời tạo “nội dung” để chụp ảnh, quay clip, chia sẻ, giúp điểm đến tiếp tục lan tỏa.

Theo thông tin từ đơn vị, các chương trình dịp Tết tại Đại Nam nằm trong chuỗi 11 hoạt động và sẽ tiếp tục được công bố dần.

Được khởi công từ năm 1999 dưới sự đầu tư của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là minh chứng tiêu biểu cho sự đóng góp của kinh tế tư nhân vào ngành du lịch. Dự án kết hợp hài hòa giữa các yếu tố giải trí, văn hóa và tín ngưỡng, tạo nên một điểm đến đa năng thay vì chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng đơn thuần.﻿

Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, việc KDL Đại Nam liên tục thực hiện các chương trình "mở cửa đón Tết" miễn phí thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

*Lưu ý: Thông tin về chương trình có thể thay đổi theo điều chỉnh của đơn vị vận hành. Du khách nên cập nhật thông tin mới nhất từ kênh chính thức của KDL trước khi tham quan.

Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

