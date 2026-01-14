Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói

Đảo Phú Quý vừa được một tờ báo lớn của Thái Lan xướng tên trong danh sách 10 điểm đến đáng ghé thăm nhất Đông Nam Á năm 2026. Lý do không nằm ở sự hào nhoáng hay tiện nghi xa xỉ, mà ở vẻ đẹp hoang sơ, lộng gió và giàu cảm xúc của nơi được ví như “khung hình bước ra từ điện ảnh”.

Hòn đảo của Việt Nam mang vẻ đẹp hoang sơ mà tĩnh lặng

Trong bài viết đăng đầu tháng 1, Khaosod đặt ra một câu hỏi gợi suy ngẫm: khi Bangkok đã sôi động trở lại, Bali ngày càng quá tải, thì đâu là nơi du khách có thể chậm lại để lắng nghe chính mình? Câu trả lời, theo nhóm biên tập và phóng viên du lịch của tờ báo, nằm ở những “điểm đến hiếm” – còn nguyên bản sắc, ít dấu chân du lịch đại trà và đủ tĩnh lặng để cảm nhận trọn vẹn tinh thần Đông Nam Á.

Vẻ đẹp hoang sơ của nơi này luôn có thể làm say lòng du khách ngay từ giây phút đầu tiên. Ảnh: Phạm Trang

Từ tiêu chí đó, Phú Quý nổi bật như một lựa chọn khác biệt của Việt Nam. Thay vì theo dòng người đổ về Phú Quốc, những du khách thích khám phá được gợi ý lên tàu từ Phan Thiết, vượt biển để đến hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi. Phú Quý hiện chưa có sự xuất hiện ồ ạt của các khu nghỉ dưỡng lớn; cảnh quan chủ yếu là nhà nghỉ, homestay giản dị, hòa mình vào nhịp sống địa phương.

Địa hình đảo mang dấu ấn núi lửa cổ, gồ ghề nhưng mạnh mẽ, bao quanh bởi làn nước xanh ngọc bích. Những vách đá, bãi biển và góc check-in cũ kỹ như hồ cá bỏ hoang tạo nên cảm giác rất khác – gợi nhớ hình ảnh một vùng duyên hải Việt Nam của vài thập kỷ trước, khi du lịch còn chưa định hình rõ nét.

Địa hình đảo mang dấu ấn núi lửa cổ, gồ ghề nhưng mạnh mẽ, bao quanh bởi làn nước xanh ngọc bích. Ảnh: Internet

Phú Quý, còn gọi là Cù lao Thu, cách Phan Thiết khoảng 120 km về phía đông nam, với diện tích chừng 18 km². Ngoài đảo chính, khu vực này còn có các đảo vệ tinh như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao hay Hòn Hải – những điểm dừng chân lý tưởng cho hành trình khám phá biển đảo nguyên sơ.

Khí hậu trên đảo mát mẻ, không khí trong lành quanh năm. Thời gian đẹp nhất để du lịch Phú Quý thường rơi vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, khi biển êm, nước trong và việc di chuyển giữa các đảo nhỏ thuận lợi. Mùa bão thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 11, vì vậy du khách được khuyến nghị theo dõi kỹ dự báo thời tiết trước chuyến đi.

Diễn viên Thùy Anh đăng ảnh lặn biển ở Phú Quý. Ảnh: Thùy Anh

Bên cạnh Phú Quý, danh sách của Khaosod còn gọi tên nhiều điểm đến ít người biết trong khu vực như Ulu Temburong (Brunei) – “viên ngọc xanh” chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, nơi rừng mưa nguyên sinh gần như nguyên vẹn; hay Nong Khiaw (Lào), ngôi làng nép mình giữa núi đá vôi, mở ra những cung trekking dọc sông Nam Ou đầy tĩnh lặng. Tất cả cùng chung một tinh thần: chậm rãi, nguyên bản và đủ sâu để người ta nhớ mãi sau hành trình.

Lưu ý khi du lịch Phú Quý

Phú Quý có khí hậu dễ chịu quanh năm, không khí trong lành, phù hợp cho những chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp khám phá. Ảnh: Phạm Trang

Hiện có nhiều hãng tàu khai thác tuyến Phan Thiết – Phú Quý như Superdong-PQI, Superdong-PQII, Phú Quý Express, Phú Quý Island… Tàu thường xuất bến vào sáng sớm, khoảng 6h30–7h30, một số ngày có chuyến sớm từ 5h30 hoặc muộn hơn vào buổi chiều. Thời gian di chuyển dao động từ 2,5 đến 3,5 tiếng tùy loại tàu, với nhiều lựa chọn ghế ngồi, giường nằm, phòng quạt hoặc máy lạnh. Giá vé tàu cao tốc khoảng 350.000 đồng/người. (*Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thời điểm)

Do lịch tàu được sắp xếp theo tháng và số chuyến mỗi ngày không nhiều, du khách nên đặt vé sớm. Trung bình mỗi chiều chỉ có 1–2 chuyến, lỡ tàu đồng nghĩa với việc chờ sang ngày hôm sau.

Cua mặt trăng là đặc sản tại Phú Quý mà ai cũng nên thử một lần. Ảnh: Internet

Chi phí ăn uống trên đảo khá “mềm”. Hải sản tươi ngon có thể thưởng thức ngay tại các làng bè. Cua huỳnh đế, cua mặt trăng là những món nên thử, thường cần đặt trước; ngoài ra, đặc sản bò nóng Phú Quý cũng rất đáng để trải nghiệm.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)