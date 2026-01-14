Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doãn Hải My chụp tới 25 bộ áo dài tết, xinh đẹp nết na nhưng vẫn bị netizen chê "một màu" vì một lý do

14-01-2026 - 11:32 AM | Lifestyle

Xem kĩ bộ ảnh áo dài của Doãn Hải My, netizen cứ cảm thấy "sai sai".

Mùa Tết cổ truyền đang đến gần, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu là một trong những hot mom được dân mạng gọi tên trong danh sách những mỹ nhân diện áo dài đẹp nhất. Bà xã Đoàn Văn Hậu gây sốt với diện mạo ngọt ngào khi làm mẫu ảnh, diện tới 25 thiết kế áo dài, từ đỏ truyền thống, hồng pastel đến trắng - vàng nhã nhặn, đúng chuẩn nàng thơ mùa xuân.

Không thể phủ nhận, Doãn Hải My sở hữu lợi thế nhan sắc nền nã, gương mặt thanh tú, khí chất tiểu thư đúng kiểu "sinh ra để mặc áo dài". 25 bộ đồ khác nhau với bối cảnh được đầu tư chỉn chu, trang phục tinh tế, phụ kiện đồng điệu… Tất cả khiến loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng loạt lời khen: xinh, dịu, sang và rất Tết.

Tuy nhiên, khi chiêm ngưỡng kỹ hơn, một bộ phận netizen lại bắt đầu… soi ra điểm quen quen.

Doãn Hải My chụp tới 25 bộ áo dài tết, xinh đẹp nết na nhưng vẫn bị netizen chê "một màu" vì một lý do - Ảnh 1.

Doãn Hải My rất xinh khi diện áo dài nhưng chỉ biểu cảm một màu và chọn một góc mặt khiến netizen bàn tán (Ảnh: TTNV)

Đẹp thì đẹp thật, nhưng sao cứ "một màu"?

Theo nhiều ý kiến, dù thay đổi trang phục liên tục, Doãn Hải My dường như vẫn trung thành với một công thức tạo dáng: Biểu cảm nhẹ nhàng, nụ cười mỉm quen thuộc, và đặc biệt là… góc mặt nghiêng bên trái xuất hiện gần như tuyệt đối.

Dân mạng tinh ý nhận xét rằng trong hầu hết các khung hình, bà xã Văn Hậu đều chọn cùng một góc mặt, cùng một kiểu thần thái, khiến tổng thể bộ ảnh dù đẹp nhưng dễ gây cảm giác an toàn, thiếu cao trào và hơi nhàm khi xem liền một mạch 25 set đồ.

Doãn Hải My chụp tới 25 bộ áo dài tết, xinh đẹp nết na nhưng vẫn bị netizen chê "một màu" vì một lý do - Ảnh 2.

Doãn Hải My ưu tiên góc mặt đẹp hơn khi lên mình (Ảnh: FB)

Có bình luận thẳng thắn: "Xinh thật nhưng nhìn 10 tấm là đoán được 15 tấm còn lại", "Không biết góc mặt bên phải của Hải My trông thế nào luôn", "Góc bên phải cũng xinh mà sao cứ chụp một bên trái thôi vậy", "Xem bị mỏi cổ vì cách cổ nghiêng miết một góc á"... Một số ý kiến còn cho rằng Doãn Hải My có vẻ khá "giữ kẽ" trước ống kính, chưa dám thử những biểu cảm sắc sảo, cá tính hay những góc chụp mới mẻ hơn để tạo điểm nhấn.

Doãn Hải My chụp tới 25 bộ áo dài tết, xinh đẹp nết na nhưng vẫn bị netizen chê "một màu" vì một lý do - Ảnh 3.
Doãn Hải My chụp tới 25 bộ áo dài tết, xinh đẹp nết na nhưng vẫn bị netizen chê "một màu" vì một lý do - Ảnh 4.
Doãn Hải My chụp tới 25 bộ áo dài tết, xinh đẹp nết na nhưng vẫn bị netizen chê "một màu" vì một lý do - Ảnh 5.

Nhưng việc cô nàng chỉ ưu tiên góc mặt trái khiến loạt ảnh thiếu tính đa dạng về góc chụp và biểu cảm

Công bằng mà nói, Doãn Hải My không phải người theo đuổi hình ảnh thời trang phá cách. Phong cách của cô từ trước đến nay vẫn là nhẹ nhàng, kín đáo, an toàn - đặc biệt khi gắn với hình tượng tiểu thư tri thức và vợ tuyển thủ quốc gia. Việc giữ một biểu cảm, một góc mặt "signature" cũng phần nào giúp Hải My duy trì hình ảnh dịu dàng quen thuộc trong mắt công chúng. Ngoài ra, việc cô nàng ưu tiên góc mặt đẹp hơn đã được bàn luận khá nhiều, ai cũng muốn bản thân khi lên MXH là ở trạng thái và góc mặt đẹp nhất nên điều này có thể thông cảm được.

Hơn nữa, giữa thị trường giải trí đầy ắp những visual gắt gỏng, cá tính mạnh, việc một mỹ nhân chọn đi đường an yên - truyền thống - nền nã cũng là một lựa chọn riêng, không hẳn là điểm trừ. Chỉ là, với 25 bộ áo dài trong cùng một bộ ảnh, netizen hoàn toàn có quyền kỳ vọng nhiều hơn một chút về sự đa dạng trong biểu cảm và góc chụp.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

