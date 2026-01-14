Làm dâu hào môn áp lực thế nào mà Chương Trạch Thiên "thoát vai" phu nhân tỷ phú đi làm podcast với Lưu Gia Linh?

Người ta vẫn thường mặc định những nàng dâu hào môn chỉ biết tận hưởng nhung lụa, nhưng Chương Trạch Thiên – "Hot girl trà sữa" một thời lại chọn một lối đi hoàn toàn khác. Sở hữu khối tài sản cá nhân lên tới 600 tỷ tệ ở tuổi 32, cô vừa chính thức bước chân vào lĩnh vực Podcast với tham vọng xé bỏ mác "bình hoa" mặc dù gây nhiều tranh cãi.

Và ngay trong tập đầu tiên, khách mời không ai khác chính là Lưu Gia Linh. Giữa không gian sang trọng đượm màu hoài niệm, hai người phụ nữ quyền lực đã thủ thỉ những câu chuyện làm rung động lòng người: Từ chiếc ghế sofa nơi Trương Quốc Vinh từng ngồi, cho đến thói quen "sợ vợ" đầy đáng yêu của Ảnh đế Lương Triều Vỹ.

Từ "Hot girl trà sữa" đến nữ chủ nhân hào môn: Sự lột xác đầy bản lĩnh

Đã 15 năm trôi qua kể từ ngày bức ảnh cô nữ sinh trong trẻo cầm ly trà sữa gây bão khắp cõi mạng, Chương Trạch Thiên giờ đây đã ở một vị thế rất khác. Không chọn cách sống nép mình sau cái bóng khổng lồ của chồng – người sáng lập JD.com Lưu Cường Đông, cô âm thầm xây dựng đế chế riêng. Ở tuổi 32, Chương Trạch Thiên không chỉ là một phu nhân quyền quý, mà còn là một nhà đầu tư sắc sảo với khối tài sản cá nhân ước tính 600 tỷ nhân dân tệ (ước tính khoảng 2,26 triệu tỷ đồng), đường hoàng đứng thứ 3 trong danh sách các tỷ phú xuất thân từ Đại học Thanh Hoa.

Dường như sự giàu có về vật chất chưa bao giờ là đủ với người phụ nữ tham vọng này. Ngày 12/1 vừa qua, cô khiến giới truyền thông dậy sóng khi ra mắt kênh Podcast cá nhân mang tên "Tiểu Thiên Chương". Cái tên nghe vừa lạ vừa quen, ấy là biệt danh WeChat cô dùng suốt bao năm, hàm ý về "quy luật vận hành của vạn vật". Lần này, cô mang nó ra ánh sáng như một lời tuyên ngôn: Chương Trạch Thiên muốn được thế giới nhìn nhận bằng con người thật, nguyên bản và trần trụi nhất, chứ không phải qua những chiếc nhãn dán hào nhoáng mà người đời gán ghép.

Cuộc gặp gỡ thượng lưu và hồi ức về Trương Quốc Vinh

Để mở màn cho dự án tâm huyết, Chương Trạch Thiên đã "chơi lớn" khi mời Lưu Gia Linh – "chị đại" của làng giải trí Hong Kong làm khách mời đầu tiên. Cuộc gặp gỡ giữa hai người đẹp cùng quê Tô Châu không diễn ra ở một studio lạnh lẽo, mà ngay tại tư gia sang trọng của Lưu Gia Linh.

Chính trong không gian ấm cúng ấy, những ký ức phủ bụi thời gian bất ngờ được đánh thức. Lưu Gia Linh bồi hồi chỉ vào những góc nhỏ trong căn hộ, nơi từng được người bạn tri kỷ Đặng Vĩnh Khương thiết kế. Bà kể, vào năm 1995, khi bà sống ở tầng 18 thì Trương Quốc Vinh sống ở tầng 9. Căn nhà này từng là chốn tụ họp rộn rã tiếng cười của cả một thế hệ vàng son Hong Kong. Những chia sẻ của Lưu Gia Linh khiến người xem như nghẹn ngào, bởi dường như ở đâu đó trong căn phòng này vẫn còn vương vấn hình bóng của "Ca Ca" Trương Quốc Vinh, người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh mà cả thế giới vẫn luôn thương nhớ.

Không khí trầm lắng của những hoài niệm nhanh chóng được thay thế bằng những tiếng cười khúc khích khi câu chuyện xoay sang Lương Triều Vỹ. Trong mắt công chúng, Lương Triều Vỹ là một "nam thần" lạnh lùng, hướng nội, người luôn chìm đắm trong nghệ thuật và có phần xa cách với thế giới.

Thế nhưng, qua lời kể của bà xã, một Lương Triều Vỹ hoàn toàn khác đã lộ diện. Lưu Gia Linh hóm hỉnh tiết lộ, dù là Ảnh đế lừng lẫy, nhưng mỗi khi mắc lỗi hay làm vợ giận, Lương Triều Vỹ cũng chẳng dám mở lời trực tiếp. Thay vào đó, anh sẽ lẳng lặng viết những tấm "thiệp xin lỗi" (hoặc thẻ xin lỗi) để cầu hòa. Chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy tính "người" ấy khiến khán giả vỡ òa thích thú. Hóa ra, đằng sau hào quang sân khấu, họ cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, cũng có những giận hờn vu vơ và những cách làm lành vụng về nhưng chân thành đến lạ.

Cư dân mạng phản ứng ra sao?

Podcast "Tiểu Thiên Chương" mới chỉ lên sóng tập đầu tiên nhưng đã nhanh chóng cán mốc hàng vạn lượt nghe chỉ sau vài giờ. Người ta tìm đến không chỉ vì tò mò về sự giàu có của Chương Trạch Thiên, mà còn vì khát khao được lắng nghe những câu chuyện đời thật đằng sau cánh cửa hào môn.

Không ít lời có cánh dành cho bước đi lần này của vợ tỷ phú Lưu Cường Đông như " Nhiều năm qua cô ấy không đăng Weibo, chỉ cập nhật trên mạng xã hội nước ngoài (Instagram), đó là một kiểu trạng thái "ở trên mây". Không phát biểu dài dòng, không đứng từ trên cao nói những lời bộc lộ tư tưởng tạo cho người ta cảm giác: "Người phàm không xứng đáng để soi xét cuộc sống của tôi"",. ..

Dẫu vậy, bên cạnh những lời ủng hộ, động viên thì cũng không ít tranh cãi của cư dân mạng nổ ra.

- "Giàu thật, lực thật chả ai muốn đang thần thần bí bí, để dân mạng tôn sùng như thần, như thánh lại hạ phàm chia với sẻ làm gì cả "

- " Chuyện drama hào môn lúc nào cũng cuốn nhỉ"

- "Đang yên đang lành chẳng ai muốn thêm thị phi, chắc là vị thế không ổn trong nhà họ Lưu mới tìm đường mới"

- "Thật là một sự chuyển biến đầy vi diệu. Cảm giác giống như một vị "quý phu nhân trên mây" bỗng nhiên xuất hiện mà người ta chưa rõ cô ấy định "bán" gì. Năm ngoái, bà Trần Lam (vợ Hướng Hoa Cường) đã bắt đầu lộ diện để bán khóa học, trực tiếp truyền dạy những thứ gọi là "trí tuệ hôn nhân" hay "chiêm nghiệm cuộc đời". Giờ đây, Chương Trạch Thiên cũng mở podcast, chuẩn bị bộc lộ bản thân công khai trước công chúng"

- "Khi mọi người đã quen với vai trò "người chiến thắng trên cao" của cô ấy: không vướng bụi trần, không lộ diện trước đám đông, thì đột nhiên Chương Trạch Thiên lại bắt đầu cập nhật những video podcast dài hàng chục phút. Chắc hẳn phản ứng của mọi người sẽ là: "Một người vốn được 'cất giữ cẩn thận' như cô ấy, sao bỗng dưng cũng bắt đầu lên tiếng rồi?"",. .