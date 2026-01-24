Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm

24-01-2026 - 13:31 PM | Lifestyle

Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" khép lại với màn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại khiến bầu trời đêm Hà Nội lung linh, rực sáng.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng khép lại với màn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại được đội ngũ 80 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia lắp đặt, vận hành.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 2.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 3.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 4.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 5.

Trận địa pháo hoa gồm 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân là trận địa 4.600 pháo hoa nổ tầm cao được bố trí từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 6.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 7.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 8.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 9.

Trận địa được thiết kế nhằm tối ưu mọi góc nhìn của khán giả trong và ngoài sân vận động, đảm bảo ngắm pháo hoa từ mọi hướng. Thực tế, pháo hoa nghệ thuật không chỉ xuất hiện ở phần cuối chương trình nghệ thuật mà được kích hoạt xuyên suốt chương trình. Cụ thể, pháo hoa được sử dụng thay cho các điểm nhấn quan trọng nhất, để liên tục tạo nhịp cảm xúc, dẫn dắt cảm xúc khán giả bùng nổ dần theo từng cao trào của các tiết mục.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 10.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 11.

Những chủng loại pháo lần đầu xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng, nhiều sắc màu, nhiều hình thái, tạo nên màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục giữa trời đêm Hà Nội. Lần đầu tiên màn trình diễn phối hợp cùng lúc nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục: từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, cho đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng…

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 12.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 13.

Với nhiều khán giả, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm Thủ đô được ví như concert pháo hoa quốc gia. Người dân khẳng định những màn pháo hoa tối 23/1 đẹp từ mọi góc nhìn. Những ngả đường, tòa nhà xung quanh sân vận động Mỹ Đình như bừng sáng trong đêm lạnh bởi những màn pháo hoa được đầu tư công phu với tiêu chuẩn như các festival pháo hoa lớn trên thế giới.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 14.

Show pháo hoa được dàn dựng hoàn chỉnh, với cao trào tăng dần theo từng lớp và bùng nổ về cuối. Từng màn pháo hoa biến hóa liên tục khiến khán giả liên tục hò reo.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 15.

Đại nhạc hội pháo hoa khép lại trong niềm tự hào và xúc động, trở thành dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa - nghệ thuật của Thủ đô và cả nước.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 16.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 17.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 18.

Sự kết hợp hòa quyện của âm nhạc, giọng ca nghệ sĩ và pháo hoa, tạo nên sự kết nối xúc cảm mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả xem trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 19.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 20.

Hàng nghìn người dân Hà Nội chờ đợi trong giá lạnh thưởng thức màn pháo hoa đặc biệt. Nhiều người cho biết đã chờ đợi khoảng 5 tiếng để thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 21.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 22.

Nhiều người mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 23.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 24.

Sau khi chương trình nghệ thuật Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và pháo hoa kết thúc, hàng vạn khán giả đổ ra cổng sân vận động Mỹ Đình khiến khu vực trở nên đông đúc hơn. Tuy nhiên, khu vực này không ghi nhận tình trạng quá tải.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 25.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 26.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 27.

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm- Ảnh 28.

Một số đường quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình ghi nhận tình trạng tắc nghẽn sau khi chương trình kết thúc.

Theo Nhóm PV

Tiền Phong

