Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm

Với nhiều khán giả, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm Thủ đô được ví như concert pháo hoa quốc gia. Người dân khẳng định những màn pháo hoa tối 23/1 đẹp từ mọi góc nhìn. Những ngả đường, tòa nhà xung quanh sân vận động Mỹ Đình như bừng sáng trong đêm lạnh bởi những màn pháo hoa được đầu tư công phu với tiêu chuẩn như các festival pháo hoa lớn trên thế giới.