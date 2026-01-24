Thủ môn hotboy mới nổi Cao Văn Bình chỉ đăng đúng một sticker, cả đội U23 Việt Nam vào nói "cảm ơn", vì sao thế?

Sau trận đấu cực căng thẳng giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đêm 23/1 kết thúc, mạng xã hội ngập tràn những dòng trạng thái dài, ảnh ăn mừng và cảm xúc vỡ òa khi Những chiến binh sao vàng đã đánh bại Hàn Quốc để giành HCĐ U23 châu Á 2026. Thủ môn Cao Văn Bình, chàng "hotboy mới nổi" của U23 Việt Na, lại chọn một cách rất khác để chia sẻ niềm vui.

Không caption dài dòng, không lời bộc bạch cảm xúc, Văn Bình chỉ đăng duy nhất một bức ảnh đang bắt gôn, kèm theo một sticker lá cờ Tổ quốc. Ít nói, tối giản, nhưng lại đủ khiến người xem phải dừng lại vài giây.

Loạt bình luận khen ngợi và cảm ơn của các thành viên U23 Việt Nam dành cho Cao Văn Bình

Điều đáng chú ý nằm ở phần bình luận. Hàng loạt tuyển thủ U23 Việt Nam đồng loạt xuất hiện, để lại những lời "cảm ơn", biểu tượng trái tim, cái vỗ vai hay emoji nắm tay. Không cần giải thích dài dòng, ai cũng hiểu vì sao.

Bởi trong trận đầu bắt chính cho U23 Việt Nam, Cao Văn Bình đã có màn trình diễn xuất sắc. Trước sức ép liên tục từ U23 Hàn Quốc, thủ thành sinh năm 2003 chơi tập trung, ra vào hợp lý và có nhiều pha cản phá quan trọng, giúp U23 Việt Nam đứng vững ở những thời điểm căng thẳng nhất. Đó là kiểu đóng góp không ồn ào, nhưng mang tính quyết định. Đặc biệt là pha cản phá ở loạt sút luân lưu thứ 7 đã tạo nền móng để Thanh Nhàn tung cú sút quyết định, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc để giành HCĐ châu Á.

Sticker lá cờ Tổ quốc mà Văn Bình chọn cũng vì thế trở nên đầy ý nghĩa. Không phải khoe chiến công, không nói về bản thân, chỉ lặng lẽ đặt màu cờ sắc áo lên trước - như cách anh đã làm suốt cả trận đấu.

Ít nói trên mạng xã hội, nhưng trên sân cỏ, Cao Văn Bình đã nói thay bằng phong độ. Và đôi khi, một sticker đúng chỗ lại đủ để nhận về hàng trăm lời "cảm ơn" từ chính những người hiểu rõ nhất giá trị của bạn.

Cao Văn Bình khoe HCĐ U23 châu Á 2026



