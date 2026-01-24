Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á

24-01-2026 - 06:16 AM | Sống

Người hùng U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn hôn lên lá cờ Tổ quốc sau khi sút cú quyết định hạ gục U23 Hàn Quốc, giành hạng 3 châu Á 2026.

Một khoảnh khắc sẽ còn được nhắc lại rất lâu trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam. Sau 90 phút chính thức và 2 hiệp phụ căng thẳng đêm 23/1, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỉ số 2-2, buộ trận tranh hạng 3 châu Á 2026 phải bước vào loạt luân lưu cân não - nơi bản lĩnh và thần kinh thép quyết định tất cả.

Hai đội giằng co từng lượt sút, không ai chịu nhường ai. Áp lực đè nặng lên từng bước chạy, từng nhịp thở. Và rồi khoảnh khắc định mệnh đến ở lượt sút thứ 7.

Bên phía U23 Hàn Quốc, Bae Hyun-Seo bước lên chấm 11m với hy vọng níu kéo trận đấu. Nhưng trước mặt anh là Cao Văn Bình - người gác đền của U23 Việt Nam. Trong khoảnh khắc quyết định, thủ môn áo xanh đã xuất sắc cản phá cú sút, khiến khán đài vỡ òa, thắp lên niềm tin chiến thắng cho đội nhà.

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 1.

Văn Bình cản phá thành công cú sút của U23 Hàn Quốc mở ra cơ hội chiến thắng

Ngay sau đó, Thanh Nhàn tiến đến chấm phạt đền. Không do dự. Không run sợ. Tiền đạo của U23 Việt Nam giữ gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tập trung tuyệt đối. Một cú sút chuẩn xác, đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc, khép lại loạt luân lưu nghẹt thở.

U23 Việt Nam chính thức giành chiến thắng, đoạt hạng 3 châu Á 2026.

Trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, Thanh Nhàn chạy về phía đồng đội, rồi hôn lên lấy lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái. Hình ảnh ấy - giản dị nhưng thiêng liêng - đã chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Không chỉ là bàn thắng quyết định, đó còn là khoảnh khắc của niềm tự hào, của tinh thần chiến binh và của khát vọng Việt Nam trên đấu trường châu lục. Thanh Nhàn - người hùng của U23 Việt Nam. Một cú sút khép lại trận đấu. Một nụ hôn dành cho Tổ quốc.

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 2.

Thanh Nhàn sút cú quyết định giúp U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 3.
Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 4.
Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 5.
Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 6.
Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 7.

Khoảnh khắc đẹp khi Thanh Nhàn hôn lên cờ tổ quốc trên ngực trái để ăn mừng

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 8.

U23 Việt Nam vỡ oà cảm xúc

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 9.

Các cầu thủ ôm nhau ăn mừng

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 10.

Đẹp vô cùng: Thanh Nhàn hôn lá cờ Tổ quốc, ăn mừng cú sút quyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á- Ảnh 11.

Ăn mừng cùng người hâm mộ

