6 năm làm giúp việc cho ông cụ 65 tuổi, cô gái chỉ nhận được hộp gấm nhỏ: Sự thật bên trong gây sững sờ

Cô gái 22 tuổi làm giúp việc suốt 6 năm cho ông cụ 65 tuổi

Theo bài đăng trên Sohu, một cô gái người Hà Nam, Trung Quốc khi 22 tuổi tìm đến công việc giúp việc gia đình sau nhiều năm bươn chải không thành. Người đàn ông 65 tuổi mà cô được giới thiệu chăm sóc sống một mình, không vợ con bên cạnh, nhà cửa rộng rãi nhưng cũ kỹ, mang dáng dấp của một thời đã xa.

Ngay từ ngày đầu, ông cụ khiến cô choáng ngợp bởi sự kỹ tính gần như khắc nghiệt. Bữa sáng phải là cháo nấu liu riu suốt nhiều tiếng, gạo phải vo đến khi nước trong veo, thịt băm nhuyễn, trứng bắc thảo cắt không được quá lớn. Lau nhà không được sót bụi ở chân tường. Trà chỉ uống loại nhất định, pha đúng nhiệt độ. Phòng sách là khu vực cấm xâm phạm tuyệt đối.

Trong tháng thử việc đầu tiên, gần như không ngày nào cô không bị chê trách. Đã có không ít người giúp việc trước đó rời đi vì không chịu nổi áp lực. Nhưng cô gái trẻ chọn ở lại không hẳn vì kiên nhẫn, mà vì không còn nơi nào khác để đi.

Theo thời gian, cô dần quen với nhịp sống đều đặn và tĩnh lặng trong căn nhà ấy. Ông lão ít nói, không dùng điện thoại thông minh, mỗi sáng đọc báo giấy, buổi tối hiếm khi bật tivi. Cuộc sống của ông dường như dừng lại ở một mốc thời gian nào đó trong quá khứ.

Một chi tiết khiến cô luôn thấy khó hiểu: ông thường xuyên mang theo bên mình một chiếc chìa khóa cũ, đã ngả màu thời gian. Đôi lúc, ông nhìn cô rồi hỏi: "Cô có biết chiếc chìa khóa này mở cái gì không?". Khi cô lắc đầu, ông chỉ đáp ngắn gọn: "Rồi sẽ có ngày biết".

Không ai hiểu ông giữ chìa khóa ấy để làm gì, cũng không ai dám hỏi thêm.

Bước ngoặt trong một đêm ốm

Mối quan hệ giữa hai người chỉ thật sự thay đổi vào một đêm mùa đông, khi ông lão lên cơn sốt nặng. Cô bảo mẫu phát hiện kịp thời, thức trắng đêm chăm sóc, lau người, cho uống thuốc, thay khăn lạnh liên tục.

Sáng hôm sau, khi cơn sốt lui dần, ông lão khẽ nói một câu hiếm hoi: "Cảm ơn".

Từ sau đêm đó, sự khắt khe vẫn còn, nhưng giọng nói đã dịu hơn. Ông bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, dạy cô pha trà, kể về lịch sử cổ vật, về những chuyến đi xa thời trẻ. Cô dần biết, ông từng là chuyên gia giám định cổ vật có tiếng, sở hữu nhiều món đồ giá trị, nhưng sống kín tiếng và tách biệt với xã hội.

Ba năm, rồi năm năm trôi qua. Giữa họ hình thành một thứ tình cảm khó gọi tên không hẳn là chủ và người làm, cũng chẳng giống cha con, mà là sự gắn bó âm thầm của hai con người cô độc.

Ngày chia tay và chiếc hộp bí ẩn

Năm thứ sáu, ông lão bất ngờ đề nghị chấm dứt hợp đồng. Ông đã âm thầm giúp cô gái liên hệ một công việc mới đúng với chuyên ngành cô từng theo học, khuyên cô rời đi để bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Trong bữa cơm cuối cùng, ông trao cho cô một chiếc hộp gấm bằng gỗ đỏ, nặng tay, chạm trổ tinh xảo.

"Đừng mở ngay," ông nói. "Khi thật sự cần, hãy mở."

Cô nghĩ đó là tiền, hoặc một món đồ cổ giá trị như sự đền bù cho những năm tháng chăm sóc. Nhưng ông không xác nhận, chỉ lặng lẽ nhìn cô rời đi.

Sự thật khiến người trong cuộc chết lặng

Chỉ khi ổn định cuộc sống mới, cô gái mới mở chiếc hộp. Bên trong không phải tiền, cũng không phải cổ vật. Chỉ có một cuốn sổ cũ đã ngả màu và chính chiếc chìa khóa quen thuộc kia.

Cuốn sổ là nhật ký kéo dài hàng chục năm, ghi lại hành trình một người cha tìm con gái bị thất lạc. Trang cuối cùng viết: "Cuối cùng đã tìm được con. Nhưng không dám nhận. Phải ở bên, nhìn con sống thế nào".

Ngày ghi trong sổ trùng khớp chính xác với ngày cô đến xin việc tại ngôi nhà ấy.

Chiếc chìa khóa mở một két sắt ngân hàng. Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN và hồ sơ nhận con nuôi. Kết luận rõ ràng rằng ông lão chính là cha ruột của cô.

Hóa ra, gần 30 năm trước, vì biến cố gia đình, ông buộc phải cho con gái đi làm con nuôi. Sau nhiều năm tìm kiếm, ông phát hiện tung tích con, nhưng đúng thời điểm cô vừa mất cha mẹ nuôi, tinh thần suy sụp.

Ông không dám nhận con ngay, sợ sự thật quá lớn sẽ khiến cô gục ngã. Thay vào đó, ông chọn cách ở bên âm thầm với tư cách một người xa lạ để bù đắp, quan sát, và chờ đến khi cô đủ mạnh mẽ để đối diện.

Sáu năm thử thách, khắt khe, và cả những câu hỏi tưởng như vô nghĩa, thực chất là cách ông xác nhận một điều: cô ở lại không phải vì tiền hay tài sản.

Câu chuyện khép lại khi hai cha con gặp lại nhau trong một tiệm đồ cổ vốn là nơi ông từng nhắc đến suốt nhiều năm nhưng chưa từng cho cô đặt chân vào.

Chiếc chìa khóa cuối cùng đã tìm được ổ khóa của nó. Và một mối quan hệ tưởng chừng xa lạ hóa ra lại là ruột thịt, bị số phận chia cắt gần cả đời người.