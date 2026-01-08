Giúp việc nhà ở Việt Nam giờ đã đạt "cảnh giới" khác: Trẻ, trình độ, kiếm 16 triệu/tháng trong tầm tay

Đó là câu chuyện của Lê Nga (SN 1994) - một nữ nhân viên kiểm định tại Thanh Hoá giờ đang sinh sống tại phường Hà Đông (Hà Nội).

Theo đó, Lê Nga từng có thời gian làm công việc ổn định tại Thanh Hóa với mức thu nhập 9 - 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chồng của cô làm cảnh sát biển, công tác tại Hà Nội. Do đặc thù công việc nên cả hai vợ chồng không thường xuyên ở gần nhau, cuộc sống hôn nhân từ đó cũng gặp nhiều mâu thuẫn hơn. Hơn nữa, nhận thấy con cái cũng cần ở gần bố nên Nga quyết định nghỉ việc, thu xếp mọi thứ để chuyển ra Hà Nội.

“Mình nghỉ việc để theo chồng. Gia đình ban đầu cũng lăn tăn bởi cũng đang ổn định, thu nhập ở mức ổn. Nhưng cuối cùng ai cũng ủng hộ quyết định của mình để vợ chồng gần nhau, mình cũng có thời gian chăm sóc chồng và con thì được gần bố” , Lê Nga nói về quyết định bỏ việc nhà nước của mình.

Song thời gian đầu ở Hà Nội, dù đã nộp hồ sơ vào vài công ty nhưng Nga vẫn chưa tìm được công việc đúng chuyên môn của mình. Hoặc có nơi nhận nhưng thời gian làm việc không phù hợp với giờ đưa đón con nên cô đành từ chối. Sau đó, Nga được người quen giới thiệu, cô bắt đầu thử sức với công việc giúp việc theo giờ.

“Mỗi buổi sáng đến nhà gia chủ, mình sẽ bắt đầu lau dọn, cho bát đũa vào máy rửa bát, rồi nấu cơm, giặt giũ,... Nhìn chung là những công việc dọn dẹp như mình vẫn thường làm ở nhà. Mình làm từ 8h sáng đến 16h chiều, chia ra 3 gia đình khác nhau. Đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu đều như vậy, riêng thứ bảy và chủ nhật, mình chỉ làm cho 2 nhà và dành thời gian còn lại cho gia đình” , Nga kể về công việc thường ngày.

Cô cho biết làm công việc này thường cũng không yêu cầu gì quá nhiều ngoài sự chăm chỉ, tỉ mẩn, thật thà. Nga cũng bày tỏ những gia đình mà cô làm giúp việc đều có điều kiện nên thường có máy móc hỗ trợ nên cũng không có gì quá nặng nhọc.

Lê Nga chia sẻ: “Thường buổi trưa mình cũng sẽ được nghỉ nhưng vì mình muốn về sớm nên thấy chỗ nào bụi, chỗ nào còn chưa sạch mình sẽ tranh thủ dọn luôn. Mình cũng nấu ăn sẵn, chiều về chủ nhà chỉ việc ăn, bát đũa để vào bồn hôm sau mình đến sẽ thực hiện lại vòng lặp như vậy.

Mình mới làm công việc được khoảng 3 tháng gần đây. Lần đầu cũng từng gặp chủ nhà khó tính, họ cứ ngồi nhìn mình làm, thấy cũng ngại lắm. Thử việc mất 3 hôm cũng thấy không hợp nên mình nghỉ nhưng sau đó được giới thiệu sang nhiều gia đình khác”.

Nga cho biết, với tần suất làm việc này mỗi tháng cô có thu nhập khoảng 16 triệu đồng. Nhiều hơn công việc trước đó từng làm ở quê và cũng có thời gian dành cho gia đình.

Khi được hỏi, có tiếc công việc cũ không, Lê Nga thẳng thắn bày tỏ: “Mình không thấy hối hận vì đã lựa chọn rồi phải theo đến cùng, không thể đứng núi này trông núi nọ. Công việc hiện tại thì khá thoải mái thời gian. Đi làm về có toàn thời gian cho chồng con, tối đi cafe, đi chơi, có nhiều thời gian để chăm sóc con. Hơn nữa là ở gần chồng thì cả hai cũng thấu hiểu nhau hơn” .

Ngoài ra, Lê Nga cũng cho hay chỉ cần làm việc bằng cái tâm, nghề nào cũng có giá trị. Chính vì vậy, cô không để tâm quá nhiều đến những lời bàn tán về nghề giúp việc hay cho rằng “làm giúp việc là mất mặt chồng”.

“Chồng mình không nói gì về công việc của mình cả. Anh cũng bày tỏ rằng làm nghề gì cũng được, miễn chân chính, tạo ra giá trị và giúp ích cho xã hội. Ngoài ra mình quan niệm nếu cả hai vợ chồng đều muốn phấn đấu cho sự nghiệp thì ai sẽ là người chăm lo cho gia đình? Nên mình chọn lui về, toàn tâm toàn ý vun vén tổ ấm chung” , Lê Nga chia sẻ.

