23-01-2026 - 22:56 PM | Sống

Cô gái bỏ phố, mang 1,8 tỷ về quê mở quán thịt nướng, kết quả sau hơn 1 năm gây sốc

Mang theo toàn bộ kỳ vọng và số vốn không nhỏ để về quê mở quán, cô gái này không ngờ rằng chỉ sau hơn 1 năm, câu chuyện khởi nghiệp lại có diễn biến không ngờ.

Những năm gần đây, không ít người trẻ lựa chọn rẽ hướng khỏi công việc văn phòng để thử sức với việc mở quán ăn, quán cà phê hay nhà hàng. Với suy nghĩ "có tay nghề, có vốn là làm được", nhiều người tin rằng kinh doanh F&B sẽ mang lại cơ hội đổi đời, hoặc ít nhất là một cuộc sống chủ động hơn. Cô gái trong câu chuyện dưới đây cũng từng mang tâm thế như vậy khi quyết định bỏ phố, trở về quê khởi nghiệp.

Nhân vật chính là một cô gái đến từ Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau thời gian làm việc xa nhà, cô quyết định mang toàn bộ số tiền tích góp - khoảng 500.000 tệ (tương đương hơn 1,8 tỷ đồng) - về quê để mở một nhà hàng chuyên bán thịt nướng. Quán chính thức khai trương vào tháng 10/2024, trong sự kỳ vọng rất lớn của bản thân cô và gia đình.

Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra đúng như những gì cô từng hình dung. Nhà hàng nhanh chóng thu hút khách, bàn ghế thường xuyên kín chỗ. Đối tượng khách khá đa dạng, từ các gia đình, cặp đôi cho tới các nhóm công ty tổ chức ăn uống, tụ họp. Không khí quán lúc nào cũng nhộn nhịp, khiến cô gái càng thêm tin rằng quyết định "bỏ phố về quê" của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, bước ngoặt bắt đầu xuất hiện sau Tết Nguyên đán. Lượng khách ghé quán giảm dần, không còn đông như trước. Đặc biệt, đến khoảng tháng 4 và tháng 5/2025, tình hình trở nên rõ rệt hơn khi nhiều ngày quán rơi vào cảnh vắng khách. Điều khiến cô lo lắng là bản thân không tìm ra được nguyên nhân cụ thể: món ăn không thay đổi, giá cả vẫn giữ nguyên, thái độ phục vụ không có gì khác biệt.

Ban đầu, cô tự trấn an rằng có thể do thị trường chung đang gặp khó khăn, sức mua của người dân giảm. Những người xung quanh lại có suy nghĩ khác. Nhiều người khuyên cô nên cân nhắc việc dừng lại sớm để hạn chế thua lỗ, bởi ngành ăn uống đang cạnh tranh khốc liệt, chi phí ngày một tăng cao. Nhưng với cô gái này, việc từ bỏ đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại - điều mà cô chưa sẵn sàng đối mặt.

Cô chia sẻ rằng mình đã dồn rất nhiều tâm sức cho quán thịt nướng này. Mục tiêu ban đầu của cô không chỉ là kiếm tiền, mà còn là được trở về quê hương Đạt Châu (Tứ Xuyên) để xây dựng một cuộc sống ổn định, làm nên "một điều gì đó" cho chính mình. Thế nhưng thực tế lại ngày càng nặng nề, khi chi phí vận hành vẫn phải chi đều đặn trong lúc doanh thu liên tục sụt giảm.

Hiện tại, cô gái thừa nhận mình đang đứng trước nguy cơ phá sản. Trong đoạn video chia sẻ, cô nói rằng bản thân đã cố gắng làm việc rất nhiều, nhưng càng cố gắng lại càng rối bời vì không biết phải cứu quán bằng cách nào. Cô thẳng thắn xin lời khuyên từ cộng đồng mạng, mong ai đó từng trải qua hoàn cảnh tương tự có thể cho cô một hướng đi, dù là nhỏ nhất.

Kết thúc đoạn chia sẻ, cô không giấu được cảm xúc, gục xuống và bật khóc. Hình ảnh ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Câu chuyện của cô gái Tứ Xuyên không chỉ là bài toán kinh doanh, mà còn phản ánh rất rõ áp lực, sự mong manh và những rủi ro phía sau quyết định "bỏ phố về quê" và kinh doanh linh vực F&B - con đường vốn không hề trải hoa hồng như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo Nam An

Đời sống và Pháp luật

Giải thưởng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khởi động mùa giải mới, quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới

Phát hiện hàng loạt tờ tiền từ 50K-500K nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM MB Bank: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Gửi tiết kiệm 94 tỷ để dưỡng già, lúc cần tiền chữa bệnh thì tài khoản chỉ còn hơn 10 triệu: Cú sốc của người phụ nữ tuổi ngoài 60

Màn pháo hoa hoành tráng rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 23/1: Quá mãn nhãn!

Hơn 90% người dùng iPhone không biết công dụng của những chiếc lỗ nhỏ trên tai nghe của hãng

7 loại cây nên trồng trong vườn nhà để có một năm sung túc và may mắn

