Phát hiện khách đặt 4 lệnh mua vàng với giá hơn 3,6 tỷ đồng, công an lập tức đến ngân hàng xác minh, còn yêu cầu đơn vị chuyển phát đổi địa chỉ giao hàng

Cuối năm 2024, một vụ lừa đảo viễn thông tinh vi nhắm vào người cao tuổi tại quận Vũ Xương, TP Vũ Hán, Trung Quốc, đã được lực lượng công an địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Đáng chú ý, các đối tượng không trực tiếp yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, mà lợi dụng hình thức “mua vàng đầu tư” để hợp thức hóa dòng tiền, qua đó che giấu hành vi phạm pháp.

Theo thông tin từ Công an quận Vũ Xương, khoảng 15 giờ chiều ngày 17/9, bà Lưu sống tại địa bàn quận nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ của cơ quan công an. Đối tượng này thông báo rằng thẻ ngân hàng đứng tên bà Lưu có liên quan đến một vụ án lừa đảo hình sự nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh ngoài, yêu cầu bà phải phối hợp điều tra, nếu không sẽ phải “ngồi tù”.

Do hoang mang, lo sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bà Lưu đã làm theo toàn bộ yêu cầu của đối phương. Trên điện thoại di động, bà cài đặt một phần mềm điều khiển từ xa theo hướng dẫn và cung cấp cho đối phương số thẻ ngân hàng cùng mật khẩu. Sau đó, kẻ lừa đảo thông qua phần mềm này trực tiếp thao tác trên điện thoại của bà, tải ứng dụng ngân hàng, đăng nhập tài khoản và tiến hành mua vàng đầu tư.

Khoảng 15 giờ ngày 11/10/2024, Trung tâm Phòng chống lừa đảo Công an quận Vũ Xương nhận được cảnh báo khẩn từ Trung tâm Phòng chống lừa đảo TP Vũ Hán. Theo đó, một bà lão trên địa bàn có dấu hiệu mua vàng với số lượng lớn bất thường, nghi là nạn nhân của lừa đảo viễn thông.

Ngay sau đó, cảnh sát chuyển thông tin đến Đồn Công an đường Trung Nam, yêu cầu lực lượng cơ sở khẩn trương đến tận nhà ngăn chặn. Đồng thời, các biện pháp phong tỏa khẩn cấp nhằm bảo vệ những tài khoản ngân hàng đứng tên nạn nhân cũng được đề xuất triển khai.

Cảnh sát cũng lập tức đến ngân hàng liên quan để xác minh tình hình. Tại đây, nhân viên ngân hàng xác nhận trong cùng ngày, bà Lưu đã thông qua ứng dụng ngân hàng đặt 1 lệnh mua số vàng trị giá 426.000 NDT. Thời điểm đó, số vàng này đang chuẩn bị được chuyển phát nhanh đến địa chỉ ngoài tỉnh.

Trước tình huống khẩn cấp, cảnh sát đã lập tức liên hệ công ty chuyển phát nhanh, yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận hàng về nhà bà Lưu, đồng thời thông báo cho người thân của bà.

Quá trình rà soát tiếp theo cho thấy, trước đó vào ngày 23/9/2024, tài khoản ngân hàng đứng tên bà Lưu còn phát sinh thêm 3 giao dịch mua vàng khác, tổng trị giá 545.000 NDT, toàn bộ số vàng đã được gửi về tỉnh Hồ Nam. Trong 3 đơn hàng này, 2 đơn đã được ký nhận, một đơn đang trong quá trình chờ giao. Cảnh sát địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị chuyển phát để thu hồi lô vàng chưa được nhận, đồng thời nhanh chóng đến nhà bà Lưu để trực tiếp can thiệp.

Tuy nhiên, công tác tiếp cận nạn nhân không hề dễ dàng. Khi lực lượng công an, cán bộ khu dân cư và đại diện ngân hàng cùng đến nhà, dù liên tục gõ cửa và gọi lớn nhưng không nhận được phản hồi. Gọi điện thoại di động cũng không ai bắt máy. Trong tình huống cấp bách, cảnh sát đã sử dụng điện thoại bàn của khu dân cư để liên lạc, lúc này bà Lưu mới chịu mở cửa.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, bà Lưu tỏ ra vô cùng kích động, khẳng định mình không hề bị lừa đảo, cũng không chuyển tiền cho bất kỳ ai, đồng thời phủ nhận việc mua vàng đầu tư. Chỉ đến khi cảnh sát liên hệ với con gái bà, hiện đang sinh sống tại Thượng Hải, để trực tiếp giải thích sự việc, tâm lý của bà mới dần ổn định.

Sau hơn 3 giờ kiên trì thuyết phục, phân tích các thủ đoạn lừa đảo “mua vàng” đang gia tăng trong thời gian gần đây, bà Lưu cuối cùng cũng kể lại toàn bộ quá trình bị kẻ gian thao túng.

Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, cảnh sát xác nhận vào các ngày 23/9 và 11/10/2024, đối tượng lừa đảo đã 2 lần điều khiển từ xa điện thoại của bà Lưu, đăng nhập ngân hàng trực tuyến và mua vàng rồi gửi đi qua đường bưu điện.

Sáng sớm ngày 12/10/2024, con gái bà Lưu đã từ Thượng Hải trở về Vũ Hán. Tại Đồn Công an đường Trung Nam, với sự có mặt của người thân, cảnh sát tiếp tục tuyên truyền, lấy nhiều vụ việc thực tế để cảnh báo. Lúc này, bà Lưu mới hoàn toàn tỉnh ngộ và cam kết sẽ không còn tin vào các cuộc gọi lạ trong tương lai.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện vụ việc liên quan đến một nạn nhân khác là bà Lý, sống tại quận Hán Dương. Trong tổng số tiền hơn 970.000 NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) liên quan vụ án, có 410.000 NDT được chuyển từ tài khoản của bà Lý sang tài khoản của bà Lưu.

Theo cảnh sát, nhiều khả năng đây là cùng một nhóm đối tượng gây án. Chúng đã chuyển tiền từ tài khoản của bà Lý sang tài khoản bà Lưu, sau đó lợi dụng tài khoản này để mua vàng số lượng lớn nhằm hợp thức hóa và tẩu tán tài sản.

Thông qua dữ liệu vận chuyển ngày 23/9/2024, công an địa phương xác minh được 2 người nhận hàng đã bị bắt giữ tại Trùng Khánh, toàn bộ số vàng trị giá 545.000 NDT đã bị thu giữ. Như vậy, toàn bộ số vàng trị giá hơn 970.000 NDT liên quan đến hai nạn nhân cao tuổi đã được chặn lại kịp thời.

Sau đó, Công an quận Vũ Xương đã tiếp tục phối hợp với công an Trùng Khánh, các ngân hàng liên quan và gia đình hai nạn nhân để hoàn tất thủ tục hoàn trả tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ đường dây lừa đảo đứng sau vụ việc.

(Theo Baijiahao)