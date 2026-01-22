20 năm dùng máy giặt mà không biết điều này, bảo sao nhiều nhà càng giặt càng bẩn

Máy giặt lồng ngang ngày càng xuất hiện phổ biến trong các gia đình hiện đại nhờ thiết kế sang trọng, khả năng tiết kiệm nước và tích hợp nhiều chương trình giặt thông minh. Tuy nhiên, không ít người dùng vẫn vận hành thiết bị này theo thói quen, dẫn đến hiệu quả giặt giũ không như mong đợi, thậm chí làm giảm tuổi thọ của máy. Dưới đây là những sai lầm thường gặp và cách sử dụng máy giặt cửa trước đúng cách hơn.

Không cho quá nhiều quần áo vào lồng giặt

Một trong những lỗi phổ biến nhất là cho quá nhiều quần áo vào máy với suy nghĩ “giặt một lần cho tiện”. Thực tế, máy giặt lồng ngang hoạt động theo cơ chế quay và đảo quần áo liên tục nhờ lực ly tâm. Khi vận hành, quần áo cần có đủ không gian để rơi – nâng – va chạm với nhau và với thành lồng giặt, từ đó đánh bật bụi bẩn, tương tự động tác giặt tay.

Nếu lồng giặt bị nhồi kín, quần áo không có chỗ di chuyển, lực ma sát giảm, chất giặt tẩy khó thấm đều, khiến vết bẩn không được làm sạch hoàn toàn. Không những vậy, việc quá tải còn tạo áp lực lớn lên động cơ, trục quay và vòng bi, lâu dài có thể gây rung lắc mạnh, phát sinh tiếng ồn và làm giảm độ bền của máy.

Cách sử dụng hợp lý là chỉ cho quần áo chiếm khoảng một nửa thể tích lồng giặt, vừa đảm bảo hiệu quả làm sạch, vừa giúp máy vận hành ổn định.

Đóng hay mở cửa máy khi không sử dụng?

Nhiều người băn khoăn không biết nên đóng kín hay mở toang cửa máy giặt sau khi dùng xong. Nếu đóng ngay, hơi ẩm còn sót lại bên trong lồng giặt và gioăng cao su sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển, gây mùi khó chịu. Ngược lại, nếu mở cửa hoàn toàn trong thời gian dài, trọng lượng cánh cửa có thể khiến bản lề bị xệ, cửa đóng không còn kín như ban đầu.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, sau khi giặt xong nên mở cửa máy khoảng 30 phút để hơi ẩm thoát ra ngoài, sau đó khép cửa hé khoảng 30 độ.

Đồng thời, người dùng nên dùng khăn khô lau sạch phần gioăng cao su quanh cửa, kiểm tra lỗ thoát nước và vệ sinh định kỳ để hạn chế mốc đen và mùi hôi.

Cách giặt ga giường, vỏ chăn đúng chuẩn

Không ít người có thói quen vo tròn ga giường hoặc vỏ chăn rồi cho thẳng vào máy. Cách làm này khiến đồ vải lớn dễ cuốn chặt lại thành một khối trong quá trình giặt. Với máy giặt lồng ngang, lực ly tâm và trọng lực sẽ đẩy các vật dụng này áp sát thành lồng, khiến nước và chất tẩy khó thấm vào bên trong. Kết quả là ga chăn giặt xong vẫn còn vết bẩn, thậm chí không được vắt khô hoàn toàn, gây mất cân bằng lồng giặt và làm máy rung mạnh.

Giải pháp đơn giản là gấp ga giường hoặc vỏ chăn gọn gàng theo dạng chữ M trước khi cho vào máy. Cách gấp này giúp phân bố trọng lượng đều hơn, hạn chế hiện tượng cuốn rối, tạo điều kiện để nước và bột giặt lưu thông khắp bề mặt vải, từ đó nâng cao hiệu quả làm sạch và vắt khô.

Hiểu đúng về ba ngăn đựng chất giặt tẩy

Máy giặt lồng ngang thường được thiết kế ba ngăn riêng biệt cho từng loại dung dịch. Mỗi ngăn đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong chu trình giặt. Ngăn đựng chất giặt chính (bột giặt hoặc nước giặt) được sử dụng ở giai đoạn đầu để làm sạch quần áo. Ngăn đựng nước xả vải chỉ được xả vào ở bước cuối, giúp quần áo mềm mại và lưu hương. Ngăn còn lại dùng cho chất tẩy mạnh hoặc dung dịch khử trùng khi cần giặt sơ.

Việc đổ nhầm dung dịch vào sai ngăn có thể gây hậu quả không mong muốn. Chẳng hạn, nếu cho chất khử trùng vào ngăn nước xả, dung dịch này sẽ không được xả trôi hoàn toàn, dễ tồn dư trên quần áo và gây kích ứng da. Ngoài ra, nhiều người còn trộn nước xả với bột giặt trong cùng một ngăn, khiến hai chất phản ứng với nhau, làm giảm hiệu quả giặt sạch và làm mềm vải. Vì vậy, cần sử dụng đúng ngăn, đúng liều lượng và thường xuyên vệ sinh khay đựng để tránh cặn bẩn tích tụ.

Bốn chế độ giặt nên nắm rõ

Máy giặt lồng ngang được tích hợp nhiều chương trình, nhưng không phải ai cũng hiểu và dùng đúng. Chế độ giặt hỗn hợp phù hợp với quần áo thông thường, máy sẽ tự động điều chỉnh mực nước, nhiệt độ và tốc độ quay. Tuy nhiên, không nên áp dụng cho các chất liệu nhạy cảm như len, lụa hay cashmere.

Chế độ giặt nhanh giúp tiết kiệm thời gian và điện nước, nhưng lực giặt nhẹ, chỉ phù hợp với quần áo ít bẩn. Do chỉ xả một lần, người dùng nên giảm lượng chất giặt xuống còn khoảng một phần tư so với giặt thường.

Chế độ giặt nước nóng, thường từ 60 độ C trở lên, có khả năng diệt khuẩn tốt, thích hợp cho quần áo trẻ em, khăn tắm hoặc đồ cần vệ sinh kỹ. Nhiệt độ cao còn giúp vải mềm hơn, nhưng không nên lạm dụng với đồ dễ co rút.

Cuối cùng, chức năng giặt không khí hoặc làm mới bằng hơi nước là điểm cộng lớn của máy giặt lồng ngang. Chế độ này giúp khử mùi thức ăn, mùi ẩm mốc trên quần áo không quá bẩn, đồng thời làm phồng lại áo khoác lông vũ, ruột gối hay chăn mền, mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu hơn.

Sử dụng máy giặt lồng ngang đúng cách không chỉ giúp quần áo sạch hơn, bền màu hơn mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, người dùng đã có thể tận dụng tối đa những ưu điểm mà dòng máy giặt hiện đại này mang lại.

