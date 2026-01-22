Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý

22-01-2026 - 15:08 PM | Sống

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị công dân đến Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cần  tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng an ninh hàng không trong quá trình di chuyển, đón tiễn khách và làm thủ tục lên tàu bay.

Thực hiện Quyết định số 13663/QĐ-QLXNC ngày 31/12/2025 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ ngày 17/01/2026 đến hết ngày 27/01/2026, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột chính thức áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1.

Việc triển khai biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường kiểm soát an ninh, đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi qua máy soi chiếu an ninh và kiểm tra trực quan. Chủ động phát hiện, ngăn chặn vật phẩm nguy hiểm, chất cấm vào khu vực hạn chế hoặc đưa lên tàu bay.

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các khu vực trọng yếu, khu vực công cộng, tường rào an ninh và các lối ra vào Cảng. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó khẩn nguy, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

Trong thời gian triển khai biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị công dân đến Cảng chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật giao thông và các quy định về an ninh, an toàn hàng không, tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng an ninh hàng không trong quá trình di chuyển, đón tiễn khách và làm thủ tục lên tàu bay.

Hành khách đi tàu cần nắm vững các thủ tục, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân, tuyệt đối không mang chất cấm, vật phẩm nguy hiểm, không để người khác lợi dụng, gửi đồ trong hành lý hoặc vận chuyển giúp đồ không rõ nguồn gốc lên tàu bay. Người dân cần chủ động trình báo, cung cấp thông tin cho lực lượng an ninh hàng không về các hành vi vi phạm pháp luật để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk

