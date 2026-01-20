Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Profile ‘khủng’ của thí sinh lớp 10 duy nhất đoạt giải Nhất môn toán ở kì thi HSG Quốc gia: 15 tuổi đã có 50 giải thưởng Toán học trong nước và quốc tế

20-01-2026 - 05:19 AM | Sống

Đây là thí sinh từng gây chú ý trong kì thi vào lớp 10 ở Hà Nội hồi tháng 6/2025.

Vào chiều ngày 19/1, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Đáng chú ý, kỳ thi năm nay có sự xuất hiện của một số thí sinh mới chỉ học lớp 10 nhưng giành được kết quả vô cùng ấn tượng.

Đến từ đoàn trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, em Bùi Nhật Minh là thí sinh lớp 10 duy nhất của cả nước đoạt giải Nhất ở bộ môn Toán học. Với số điểm 34/40, Nhật Minh còn là thí sinh có điểm Toán cao thứ 3 cả nước.

Profile 'khủng' của thí sinh lớp 10 duy nhất đoạt giải Nhất môn toán ở kì thi HSG Quốc gia: 15 tuổi đã có 50 giải thưởng Toán học trong nước và quốc tế- Ảnh 1.

Bùi Nhật Minh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026

Trước đó, hồi tháng 6/2025, Bùi Nhật Minh đã gây ấn tượng với kết quả ở kỳ thi thi vào lớp 10. Với điểm bài thi toàn 9 và 10, em là thủ khoa lớp 10 Toán của 2 trường chuyên danh tiếng ở Hà Nội: THPT chuyên Đại học Sư phạm và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Ở kỳ thi vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm, Nhật Minh đạt 10 điểm ở bài thi Toán chung, 9,75 điểm ở bài thi Toán chuyên. Với cách tính điểm chuyên nhân đôi cộng với điểm chung, Minh ghi tổng số điểm 29,5/30 – cao nhất trong số hơn 5.700 thí sinh, trở thành thủ khoa lớp chuyên Toán của trường.

Không chỉ vậy, nam sinh này còn dẫn đầu kỳ thi vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), với điểm số lần lượt là 9 điểm Toán chung và 10 điểm Toán chuyên. Tổng điểm 29 giúp em vượt xa ngưỡng chuẩn trúng tuyển gần 10 điểm.

Theo VTV, trước kỳ thi vào lớp 10 này, Nhật Minh đã sở hữu khoảng 50 giải thưởng Toán học trong nước và quốc tế. Em cũng có hai năm liên tiếp dự thi học sinh giỏi cấp thành phố, giành giải nhì và nhất.

Chia sẻ trên truyền thông về sở thích với môn Toán, Minh nói: “Toán là môn học thực tế, giúp em rèn tư duy mạch lạc, suy luận logic và giữ sự điềm tĩnh khi đối diện với áp lực.

Em không có thiên hướng quá đặc biệt với dạng bài nào, bởi theo em, “mỗi bài toán đều có cái hay riêng, điều quan trọng là hiểu bản chất và tìm ra đường đi đến đáp án một cách chắc chắn”.

