Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thôi không có tiền mua nhà thì tiếp tục ở thuê

20-01-2026 - 00:11 AM | Sống

Thuê nhà cũng ok mà!

Nếu ngày xưa, đa số những người ra thành phố học tập và ở lại lập nghiệp, đều đặt mục tiêu phải mua được nhà ở tuổi 30, 35,... thì khoảng 3 năm trở lại đây, câu chuyện dường như đã rất khác. Khi giá nhà tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn, không ít người đã thay đổi suy nghĩ. Dù chưa đủ tài chính để mua nhà, thì thuê nhà cũng không còn là “lựa chọn cuối cùng” theo kiểu đành phải chấp nhận. Bởi chỉ cần thay đổi góc nhìn 1 chút, ở thuê chính ra cũng có nhiều cái hay!

1. Giữ được sự linh hoạt trong cuộc sống và công việc

Đây có lẽ là lợi thế lớn nhất của việc ở thuê. Khi chưa bị “neo” vào một căn nhà mua bằng khoản vay dài hạn, người thuê có quyền thay đổi nơi ở theo công việc, thu nhập và nhu cầu sống mà không cần đắn đo hay gặp áp lực quá lớn về vấn đề tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Một công việc mới ở quận khác, một cơ hội thăng tiến ở thành phố khác hay đơn giản là muốn chuyển sang khu vực có môi trường sống phù hợp hơn,... tất cả đều có thể thực hiện chỉ bằng việc chấm dứt hợp đồng thuê.

Với người trẻ, sự linh hoạt này đặc biệt quan trọng vì giai đoạn đầu sự nghiệp thường biến động mạnh. Việc mua nhà - ưu điểm lớn nhất là có tài sản, nhưng đổi lại, đó cũng có thể là “ràng buộc vô hình” với nợ nần. Ở thuê cho phép bạn ưu tiên phát triển nghề nghiệp và trải nghiệm sống, thay vì lúc nào cũng đau đáu với nỗi lo “không đủ tiền trả ngân hàng tháng này”.

2. Giảm áp lực tài chính và rủi ro dài hạn

Tạm bỏ qua những người mua nhà mà không cần phải vay mượn, vì trong bối cảnh hiện tại, đó là nhóm “số hiếm”. Và đó cũng là 1 trong những lý do khiến việc ở thuê trở thành lựa chọn an toàn, đặc biệt là với những người công việc còn chưa ổn định, hoặc có khẩu vị rủi ro thấp.

Đi thuê nhà đồng nghĩa với tránh được áp lực nợ nần trong nhiều năm, cũng không phải đối mặt với rủi ro lãi suất biến động. Khoản tiền chênh lệch giữa việc trả tiền thuê và trả tiền vay mua nhà có thể được dùng để tiết kiệm, đầu tư hoặc dự phòng cho các biến cố trong cuộc sống.

Quan trọng hơn, ở thuê giúp dòng tiền cá nhân trở nên linh hoạt, dễ kiểm soát hơn. Khi thu nhập giảm, người thuê có thể chủ động điều chỉnh mức sống bằng cách chuyển sang căn nhà nhỏ hơn, rẻ hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Trong khi đó, người mua nhà bằng đòn bẩy tài chính thường không có nhiều lựa chọn nếu áp lực trả nợ vượt quá khả năng.

3. Giảm áp lực sửa chữa, cải tạo

Một điểm hay khác của việc đi thuê nhà là bạn có thể tận hưởng không gian sống như ý mà không phải gánh toàn bộ trách nhiệm của việc tu sửa. Những hạng mục sửa chữa lớn như thấm dột, xuống cấp công trình, hỏng hóc hệ thống điện nước hay các vấn đề kết cấu thường thuộc trách nhiệm của chủ nhà, giúp người thuê tránh được các khoản chi phát sinh khó lường và đôi khi rất tốn kém.

Việc không phải lo lắng “nhà hỏng thì lấy tiền đâu sửa” tạo ra sự thoải mái đáng kể về mặt tinh thần, giúp bạn tập trung hơn cho công việc, cuộc sống và các kế hoạch tài chính khác.

Thế nên tựu trung lại, ở thuê không phải là lựa chọn kém cỏi hay thiếu chí tiến thủ mà là một quyết định tỉnh táo, phù hợp với điều kiện tài chính ở từng giai đoạn của cuộc sống. Khi thu nhập chưa đủ mạnh, sự nghiệp còn biến động, ở thuê mang lại sự linh hoạt, an toàn tài chính và trải nghiệm sống tốt hơn. Quan trọng không phải là ở thuê hay mua nhà, mà là lựa chọn nào giúp bạn sống bớt áp lực, chủ động hơn với tiền bạc và không đánh đổi quá nhiều cho những mục tiêu vượt quá khả năng của mình.

Phát hiện 500 người chuyển khoản tổng cộng 3 tỷ đồng vào phiên livestream của 6 thanh niên SN 1998-2004: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Ngọc Linh

Báo Văn hoá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội có 207 giải

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội có 207 giải Nổi bật

3 dấu hiệu bất ngờ cho thấy một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có hơn: Không phải mê tín mà là thực tế

3 dấu hiệu bất ngờ cho thấy một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có hơn: Không phải mê tín mà là thực tế Nổi bật

Năm Bính Ngọ có 4 con giáp hợp năng lượng Hỏa, tài lộc dễ được thúc đẩy, thăng tiến nhanh chóng

Năm Bính Ngọ có 4 con giáp hợp năng lượng Hỏa, tài lộc dễ được thúc đẩy, thăng tiến nhanh chóng

23:50 , 19/01/2026
Cụ bà sống thọ 114 tuổi nhờ 4 thói quen đơn giản: Không phải ăn kiêng hay tập luyện

Cụ bà sống thọ 114 tuổi nhờ 4 thói quen đơn giản: Không phải ăn kiêng hay tập luyện

23:10 , 19/01/2026
Thạc sĩ Y khoa trường danh tiếng đi bán bánh mì, 3 năm đầu liên tục thua lỗ vẫn khẳng định: “Tôi ghét nhất câu hỏi có hối hận không?”

Thạc sĩ Y khoa trường danh tiếng đi bán bánh mì, 3 năm đầu liên tục thua lỗ vẫn khẳng định: “Tôi ghét nhất câu hỏi có hối hận không?”

23:05 , 19/01/2026
Phụ huynh ở TPHCM bức xúc vì phải đến họp sớm để giành 'chỗ đẹp' cho con

Phụ huynh ở TPHCM bức xúc vì phải đến họp sớm để giành 'chỗ đẹp' cho con

22:36 , 19/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên