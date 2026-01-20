Thôi không có tiền mua nhà thì tiếp tục ở thuê

Nếu ngày xưa, đa số những người ra thành phố học tập và ở lại lập nghiệp, đều đặt mục tiêu phải mua được nhà ở tuổi 30, 35,... thì khoảng 3 năm trở lại đây, câu chuyện dường như đã rất khác. Khi giá nhà tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn, không ít người đã thay đổi suy nghĩ. Dù chưa đủ tài chính để mua nhà, thì thuê nhà cũng không còn là “lựa chọn cuối cùng” theo kiểu đành phải chấp nhận. Bởi chỉ cần thay đổi góc nhìn 1 chút, ở thuê chính ra cũng có nhiều cái hay!

1. Giữ được sự linh hoạt trong cuộc sống và công việc

Đây có lẽ là lợi thế lớn nhất của việc ở thuê. Khi chưa bị “neo” vào một căn nhà mua bằng khoản vay dài hạn, người thuê có quyền thay đổi nơi ở theo công việc, thu nhập và nhu cầu sống mà không cần đắn đo hay gặp áp lực quá lớn về vấn đề tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Một công việc mới ở quận khác, một cơ hội thăng tiến ở thành phố khác hay đơn giản là muốn chuyển sang khu vực có môi trường sống phù hợp hơn,... tất cả đều có thể thực hiện chỉ bằng việc chấm dứt hợp đồng thuê.

Với người trẻ, sự linh hoạt này đặc biệt quan trọng vì giai đoạn đầu sự nghiệp thường biến động mạnh. Việc mua nhà - ưu điểm lớn nhất là có tài sản, nhưng đổi lại, đó cũng có thể là “ràng buộc vô hình” với nợ nần. Ở thuê cho phép bạn ưu tiên phát triển nghề nghiệp và trải nghiệm sống, thay vì lúc nào cũng đau đáu với nỗi lo “không đủ tiền trả ngân hàng tháng này”.

2. Giảm áp lực tài chính và rủi ro dài hạn

Tạm bỏ qua những người mua nhà mà không cần phải vay mượn, vì trong bối cảnh hiện tại, đó là nhóm “số hiếm”. Và đó cũng là 1 trong những lý do khiến việc ở thuê trở thành lựa chọn an toàn, đặc biệt là với những người công việc còn chưa ổn định, hoặc có khẩu vị rủi ro thấp.

Đi thuê nhà đồng nghĩa với tránh được áp lực nợ nần trong nhiều năm, cũng không phải đối mặt với rủi ro lãi suất biến động. Khoản tiền chênh lệch giữa việc trả tiền thuê và trả tiền vay mua nhà có thể được dùng để tiết kiệm, đầu tư hoặc dự phòng cho các biến cố trong cuộc sống.

Quan trọng hơn, ở thuê giúp dòng tiền cá nhân trở nên linh hoạt, dễ kiểm soát hơn. Khi thu nhập giảm, người thuê có thể chủ động điều chỉnh mức sống bằng cách chuyển sang căn nhà nhỏ hơn, rẻ hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Trong khi đó, người mua nhà bằng đòn bẩy tài chính thường không có nhiều lựa chọn nếu áp lực trả nợ vượt quá khả năng.

3. Giảm áp lực sửa chữa, cải tạo

Một điểm hay khác của việc đi thuê nhà là bạn có thể tận hưởng không gian sống như ý mà không phải gánh toàn bộ trách nhiệm của việc tu sửa. Những hạng mục sửa chữa lớn như thấm dột, xuống cấp công trình, hỏng hóc hệ thống điện nước hay các vấn đề kết cấu thường thuộc trách nhiệm của chủ nhà, giúp người thuê tránh được các khoản chi phát sinh khó lường và đôi khi rất tốn kém.

Việc không phải lo lắng “nhà hỏng thì lấy tiền đâu sửa” tạo ra sự thoải mái đáng kể về mặt tinh thần, giúp bạn tập trung hơn cho công việc, cuộc sống và các kế hoạch tài chính khác.

Thế nên tựu trung lại, ở thuê không phải là lựa chọn kém cỏi hay thiếu chí tiến thủ mà là một quyết định tỉnh táo, phù hợp với điều kiện tài chính ở từng giai đoạn của cuộc sống. Khi thu nhập chưa đủ mạnh, sự nghiệp còn biến động, ở thuê mang lại sự linh hoạt, an toàn tài chính và trải nghiệm sống tốt hơn. Quan trọng không phải là ở thuê hay mua nhà, mà là lựa chọn nào giúp bạn sống bớt áp lực, chủ động hơn với tiền bạc và không đánh đổi quá nhiều cho những mục tiêu vượt quá khả năng của mình.