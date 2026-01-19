Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội có 207 giải

19-01-2026 - 16:53 PM | Sống

Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, đề thi và đáp án các môn năm học 2025-2026. Trong đó, học sinh Hà Nội giành được 207 giải ở các môn thi.

Năm nay, toàn quốc có 6.750 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tăng 270 học sinh so với năm học trước. Thí sinh dự thi ở 13 môn học, trong đó các môn khối Khoa học tự nhiên có số thí sinh tham gia trong khoảng từ 642 - 679. Môn Ngữ văn có số thí sinh tham gia nhiều nhất là 709 em. Trong số các môn ngoại ngữ, tiếng Anh có số thí sinh cao nhất là 689 em.

Cùng với việc công bố kết quả thi, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố đề thi, đáp án các môn.

Sau khi công bố điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng thông báo việc triệu tập thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026. Kỳ thi dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026.

Học sinh Hà Nội dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay.

Theo đó thí sinh được triệu tập phải đạt mức điểm theo quy định. Cụ thể: môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên, môn Sinh học đạt từ 25 điểm trở lên; môn Tin học đạt từ 24,790 điểm trở lên.

Được biết, năm nay TP Hà Nội cử 247 học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia thì có 207 thí sinh đoạt giải.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra thường niên, nhằm khích lệ việc bồi dưỡng học sinh tài năng, thúc đẩy giáo dục mũi nhọn ở các trường THPT. Phần lớn học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hiện học tại các trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố.

Thí sinh có thể xem kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay tại đây

Không phải FTU, NEU, đây mới là đại học TOP 1 Việt Nam năm 2026: Khuôn viên rộng gấp 5 lần phường Hoàn Kiếm, gấp 42 lần ĐH Bách Khoa Hà Nội

Theo Hà Linh

Tiền Phong

