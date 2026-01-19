Nam nhân viên văn phòng 35 tuổi vốn khỏe mạnh bỗng bị đột quỵ, liệt nửa người lên tiếng cảnh báo điều hối hận nhất cuộc đời mình!

Thời tiết lạnh sâu, nhiệt độ giảm mạnh không chỉ khiến nhiều người mệt mỏi mà còn âm thầm đẩy nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ não tăng cao. Đừng nghĩ rằng chỉ người trung niên hay cao tuổi mới cần lo lắng. Mới đây tại Nhật Bản, câu chuyện của một nhân viên văn phòng 35 tuổi, không có bất kỳ bệnh nền nào, đã khiến cộng đồng mạng rúng động.

Anh chia sẻ “nhật ký đột quỵ” của chính mình trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt lưu và chia sẻ. Điều khiến nhiều người giật mình là: trước khi phát bệnh, anh hoàn toàn khỏe mạnh, các lần khám sức khỏe đều bình thường. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng tưởng như rất đỗi bình thường, cuộc đời anh đã rẽ sang hướng khác.

Sau cơn đột quỵ, ngay cả việc tự đi vệ sinh cũng trở thành thử thách, những bài kiểm tra trí tuệ từng làm dễ dàng nay liên tục “tắc nghẽn”. Từ trải nghiệm cay đắng ấy, anh nhấn mạnh một điều: dù trẻ, dù khỏe đến đâu, chỉ cần xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, phải đi cấp cứu ngay, tuyệt đối không chần chừ.

“Ngủ thêm 30 phút”, quyết định khiến anh hối hận nhất

“Nếu hôm đó tôi không gọi điện cầu cứu, có lẽ đã chết một mình trong phòng tắm”. Người đàn ông 35 tuổi ấy chưa từng nghĩ đột quỵ sẽ xảy ra với mình. Sáng hôm đó, khi đang chuẩn bị tắm trước giờ đi làm, anh bỗng mất thăng bằng, đứng không vững, ngã đập vào tường rồi gục xuống bồn tắm.

Lúc đó, anh cho rằng mình chỉ bị va đầu hoặc chấn động não. Anh thậm chí còn cố xả nước nóng, nhờ lực nổi để bò ra khỏi bồn, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Quyết định này, theo lời anh, là điều khiến anh ân hận nhất. Bởi y học đã chứng minh: đột quỵ càng được điều trị sớm, nguy cơ di chứng càng thấp. Chỉ đến khi tỉnh dậy vẫn không thể đứng lên, anh mới tìm cách hỏi AI và gọi cấp cứu.

Đối diện tổn thương não: cú sốc tinh thần thực sự

May mắn là anh được đưa đến bệnh viện kịp thời và giữ được mạng sống. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Chân trái mất hoàn toàn sức, việc đi vệ sinh cũng phải ngồi xe lăn, nhờ người khác đẩy. Những điều tưởng như rất riêng tư, rất cơ bản, nay lại trở thành nỗi xấu hổ và tổn thương tinh thần.

Cú sốc lớn hơn đến khi anh xem kết quả chụp MRI. Vùng não bị hoại tử hiện rõ trên phim, và các bác sĩ nói thẳng: tế bào não đã chết thì không thể tái sinh. Anh rơi vào tuyệt vọng, lần đầu nghiêm túc nghĩ rằng mình có thể trở thành người khuyết tật.

Ra viện rồi, thế giới không “nhẹ tay” hơn

Trong bệnh viện phục hồi chức năng, anh làm các bài kiểm tra trí tuệ và nhận thức. Kết quả khiến anh suy sụp: nhiều câu hỏi đơn giản cũng không thể hoàn thành trọn vẹn. Đột quỵ để lại di chứng thế nào phụ thuộc vào vị trí tổn thương não. Có những tổn thương không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại là rào cản lớn nhất khi quay lại cuộc sống bình thường.

Thử thách thực sự đến sau khi xuất viện. Bề ngoài trông anh vẫn “ổn”, nhưng khoảng 20% não đã tổn thương vĩnh viễn. Một tháng sau, anh bắt đầu bị tiểu nhiều lần, khó kiểm soát tiểu tiện. Những di chứng này thường không có mốc hồi phục rõ ràng, có thể phải sống chung lâu dài. Việc đi tàu điện, ra ngoài ăn uống đều trở nên áp lực, cuộc sống bị thu hẹp đáng kể.

Không phải chuyện của “ai đó”: 4 dấu hiệu đột quỵ phải đi cấp cứu ngay

Viết nhật ký không phải để than thở, anh muốn cảnh báo những người cùng thế hệ: đột quỵ không phải đặc quyền của người già. Dù không cao huyết áp, không mỡ máu, không bệnh tim, vẫn có thể đột quỵ.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu sau, hãy nghi ngờ đột quỵ và gọi cấp cứu ngay lập tức:

Cảm giác yếu đột ngột một bên chân, đứng không vững Một bên tay không có lực Nói ngọng, nói khó đột ngột Thị lực giảm hoặc mất một phần

Trời lạnh, đừng quên giữ ấm để bảo vệ mạch máu

Trong bối cảnh không khí lạnh liên tiếp tràn về, sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài nhà có thể làm mạch máu co thắt mạnh, tăng nguy cơ đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo, khi trời lạnh cần đặc biệt chú ý 3 “vật bất ly thân”: khăn quàng cổ, mũ và tất, giúp giữ ấm, ổn định mạch máu và hệ thần kinh.

Với người có tăng huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, cần dùng thuốc đúng chỉ định, kết hợp lối sống lành mạnh: ăn nhạt, ít dầu mỡ, hạn chế rượu bia, không hút thuốc và duy trì vận động đều đặn.

Câu chuyện của người đàn ông 35 tuổi là lời nhắc tỉnh táo: sức khỏe không phân biệt tuổi tác, và trong những tình huống nguy cấp như đột quỵ, chậm trễ chỉ vài chục phút cũng có thể đổi cả cuộc đời.

