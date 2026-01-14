Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài xế xe buýt nghi đột quỵ trên vô lăng, phản ứng nhanh nhẹn của phụ xe cứu mạng toàn bộ hành khách: Khoảnh khắc cuối cùng gây xót xa

14-01-2026 - 16:45 PM | Sống

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tài xế xe buýt tuyến 85 (TP.HCM) nghi bị đột quỵ khi đang lái xe được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera hành trình trên xe buýt ghi lại hình ảnh vị tài xế nghi bị đột quỵ khi đang điều khiển xe buýt khiến nhiều người xót xa.

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc xảy ra vào khoảng 6h31 sáng ngày14/1, trên tuyến xe buýt 85 (Bến xe An Sương – TP.HCM) trên đường Nguyễn Văn Bứa. Nam tài xế điều khiển xe bỗng có biểu hiện của người bị đột quỵ, tay chân co giật rồi ngả dần ra ghế lái, mất ý thức.

Tài xế xe buýt nghi đột quỵ trên vô lăng, phản ứng nhanh nhẹn của phụ xe cứu mạng toàn bộ hành khách

Phát hiện bác tài có biểu hiện bất thường, nữ phụ xe đang đứng bên cạnh ghế lái đã nhanh chóng thực hiện loạt thao tác tắt máy xe để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách trên xe.

Người dân xung quanh sau đó hỗ trợ đưa nam tài xế vào Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu. Theo thông tin chia sẻ, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng vị tài xế xe buýt đã không qua khỏi.

Trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xót xa, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam tài xế, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Không ít ý kiến cũng dành lời khen ngợi cho sự bình tĩnh, nhanh trí của nữ phụ xe khi kịp thời tắt máy, ngăn chặn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, bảo đảm an toàn cho hàng chục hành khách trên xe.

Một ca làm việc tưởng chừng bình thường đã khép lại bằng bi kịch, để lại sự trống trải và day dứt cho những người chứng kiến. Từ câu chuyện này, nhiều ý kiến cho rằng người lao động, đặc biệt là những người làm nghề lái xe, cần quan tâm hơn về sức khỏe, khám định kỳ và không chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, đột quỵ có thể xảy ra đột ngột nhưng thường có những dấu hiệu cảnh báo sớm như tê yếu tay chân, nói khó, chóng mặt, đau đầu dữ dội, méo miệng… Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần dừng công việc ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, cấp cứu kịp thời. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và việc lắng nghe cơ thể mình đôi khi chính là cách để tránh những mất mát không thể bù đắp.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

