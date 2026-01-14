Sau 3 năm ra lấy hàng, cô gái nhận thông tin bất ngờ từ nam shipper: Câu chuyện khiến MXH xôn xao

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đoạn camera an ninh dài 21 giây khi ghi lại cuộc trao đổi giữa nữ khách hàng và nam shipper "ruột" khiến người xem không khỏi thích thú.

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dàu 21 giây dưới đây đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số ý kiến đều tỏ ra khá bất ngờ với món hàng đặc biệt từ nam shipper gửi tới nữ khách hàng của mình.

"Đơn hàng đặc biệt nhất trong 3 năm của nam shipper. Nữ khách hàng chắc hẳn đã rất bất ngờ".

"Cuối cùng ngày này cũng tới, khách hàng đủ thân thiết để nhận được thiệp hồng từ shipper. Đám cưới của anh có một bàn riêng dành cho các khách anh ý hay giao hàng không nhỉ? Thế thì sẽ rất vui đó".

"Tôi cũng có một anh shipper "ruột" giao hàng trong nhiều năm. Mỗi lần tới giao hàng là hai anh em buôn chuyện rôm rả luôn".

"Bỗng nhiên lại có người bạn thân thiết để mời cưới, thú vị đấy chứ".

"Chắc nữ khách hàng không nghĩ sẽ có ngày mình đi ăn cưới shipper của mình đâu nhỉ. Chắc chắn trong đám cưới của anh, cô sẽ gặp rất nhiều khách có mối quan hệ giống mình".

"Tò mò không biết anh shipper ở khu mình có mời mình đi ăn cưới không? Mời thì mình chắc chắn sẽ đi. Câu chuyện mỗi ngày của hai anh em chỉ là xoay quanh cách đặt hàng và món đồ đặt, vậy mà lần nào gặp cũng phải tám chuyện 10 phút".

Được biết, nữ khách hàng trong đoạn clip trên là chị Phương Hoa ở Hưng Yên. Theo chia sẻ của chị Hoa trên Tri Thức - Znews, thì sự việc diễn ra vào khoảng 17h chiều ngày 11/1 vừa qua. Thời điểm này, chị đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi của shipper. Khi mang đến 2 đơn hàng, anh bất ngờ trao tấm thiệp cưới của mình cho Hoa.

Cũng theo chia sẻ của chị thì trước đó, mỗi khi nhận hàng từ nam shipper "ruột", chị hay trêu rằng khi nào cưới thì phải mời chị. Và tấm thiệp trao vào ngày 11/1 quả thực đã khiến chị bất ngờ và cảm thấy vô cùng thú vị, đặc biệt.

Được biết, nam shipper khoảng 25 tuổi, là người giao hàng cho gia đình chị Hoa suốt gần 3 năm nay. Dù quen mặt, quen tên, nhưng đến giờ Hoa vẫn chưa biết nhà anh ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn là chị sẽ tham dự đám cưới của anh.

