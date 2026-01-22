Phát hiện người đàn ông SN 1997 có dòng tiền bất thường lên tới 350 tỷ đồng, cơ quan chức năng điều tra khẩn

Thành viên nhóm Astro kiêm diễn viên Hàn Quốc Cha Eun-woo (tên thật là Lee Dong-min, sinh năm 1997) đang vướng vào nghi ngờ trốn thuế quy mô lớn.

Nghi vấn trốn thuế của nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc

Theo báo cáo của Edaily ngày 22, Cục Thuế Hàn Quốc (NTS) đã thông báo cho Cha Eun-woo về khoản thuế bổ sung 20 tỷ won (tương đương hơn 350 tỷ VNĐ), bao gồm cả thuế thu nhập.

Điều này dựa trên kết quả kiểm toán thuế được thực hiện trước khi Cha Eun-woo nhập ngũ vào tháng 7 năm ngoái. Phía Cha Eun-woo, không hài lòng với quyết định của NTS, đã đệ đơn "xem xét lại trước khi đánh thuế" và hiện đang chờ kết quả.

Cơ quan Thuế của Hàn Quốc đã đặt câu hỏi về cơ cấu thu nhập của Cha Eun-woo. Công ty A, do mẹ của Cha Eun-woo thành lập, đã ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý Fantagio của anh, lý do là hỗ trợ các hoạt động giải trí của Cha Eun-woo. Sau đó, thu nhập của Cha Eun-woo được chia cho Fantagio, Công ty A và bản thân Cha Eun-woo.

Theo báo cáo, NTS đã xác định rằng Công ty A là một "công ty ma" không cung cấp dịch vụ thực tế. Bằng cách chuyển hướng thu nhập đáng lẽ phải thuộc về cá nhân sang công ty, công ty đã tránh được thuế thu nhập lên đến 45% và chỉ phải chịu mức thuế doanh nghiệp tương đối thấp.

Trong khi đó, phía Cha Eun-woo kịch liệt phản đối phán quyết này. Theo các nguồn tin, Công ty A lập luận rằng: "Có rất nhiều lo ngại về sự ổn định trong sự nghiệp giải trí của anh ấy khi CEO của Fantagio thay đổi nhiều lần. Để bảo vệ điều này, mẹ của nam nghệ sĩ đã tự mình thành lập và điều hành công ty quản lý."

Họ nói thêm: "Công ty A là một doanh nghiệp lập kế hoạch nghệ thuật và văn hóa đại chúng được đăng ký chính thức, chứ không phải là một công ty ma không có thực chất."

Về vấn đề này, công ty quản lý Fantagio cho biết: "Chúng tôi hiện đang chuẩn bị lập trường chính thức của mình."

Cha Eun Woo giàu cỡ nào?

Sở hữu gương mặt được ví như “tượng tạc”, phong thái trình diễn cuốn hút cùng khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, Cha Eun Woo là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Việc liên tục đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn, giúp Cha Eun Woo sớm vươn lên hàng ngũ ngôi sao có thu nhập cao.

Sự linh hoạt khi hoạt động song song ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất đã đưa tên tuổi anh vượt ra ngoài phạm vi Hàn Quốc, trở nên quen thuộc với khán giả quốc tế và mở ra nhiều nguồn thu khác nhau.

Trong bối cảnh làn sóng Hallyu ngày càng lan rộng, các nghệ sĩ Hàn Quốc – từ diễn viên đến thần tượng K-pop – đều nhận được sự quan tâm lớn trên toàn cầu. Riêng Cha Eun Woo, thành viên giữ vai trò giọng ca chính và “visual” của ASTRO, đặc biệt gây chú ý qua các tác phẩm như My ID is Gangnam Beauty, Rookie Historian Goo Hae Ryung hay True Beauty.

Về tài sản, nhiều ước tính cho rằng giá trị ròng của Cha Eun Woo dao động trong khoảng vài triệu đến hàng chục triệu USD, do không có số liệu chính thức được công bố. Phần lớn thu nhập được cho là đến từ hoạt động cùng ASTRO – nhóm nhạc chủ lực của Fantagio đã có một số buổi hòa nhạc thành công cũng như doanh số bán album hàng tỷ USD hàng năm trong nhiều năm liên tiếp.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu xa xỉ như Dior, Burberry, Chaumet hay Bulgari… Đây là một trong những nguồn thu nhập khác của Cha Eun Woo, giúp anh xây dựng tài sản đáng kể.

Mặc dù không có nhiều thông tin được tiết lộ nhưng nam diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng được cho là đã đầu tư vào một căn penthouse trang nhã, sang trọng ở khu Gangnam, Cheongdam-dong giàu có của Seoul. Được biết, chi phí để mua căn hộ này khoảng 4 triệu USD. Khu vực này là nơi sinh sống của nhiều thần tượng và diễn viên khác và cũng là nơi đặt trụ sở hiện tại của SM Entertainment.

(Tổng hợp)