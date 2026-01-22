Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại sao ngày càng có nhiều người chết vì ung thư thực quản? Bác sĩ nhắc: Trẻ khỏe mấy ăn uống theo 5 kiểu này lâu cũng mắc!

22-01-2026 - 13:52 PM | Sống

Đáng lo là những "đồng phạm" gây ung thư thực quản này đều rất quen thuộc trong cuộc sống. Nhiều người còn tưởng là thói quen ăn uống tốt.

Ung thư thực quản đang trở thành nỗi ám ảnh y tế toàn cầu với tỷ lệ tử vong cực cao do các triệu chứng giai đoạn đầu thường rất mơ hồ. Theo báo cáo từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 511.000 ca tử vong vì căn bệnh này.

Bác sĩ Wendi Shi (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, lối sống - đặc biệt là ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân chính gây ra và đẩy nhanh tiến triển ung thư thực quản. Một bệnh nhân nữ ngoài 30 tuổi của bà mắc ung thư thực quản vì thích ăn uống đồ nóng tới bốc khói, thường xuyên thức khuya và uống bia rượu.

Tại sao ngày càng có nhiều người chết vì ung thư thực quản? Bác sĩ nhắc: Trẻ khỏe mấy ăn uống theo 5 kiểu này lâu cũng mắc!- Ảnh 1.

Người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị ung thư thực quản vì ăn uống không lành mạnh (Ảnh minh họa)

Ban đầu, bệnh nhân bị ho khan, đắng miệng và khó nuốt nhưng chủ quan, chỉ tự mua thuốc dạ dày về uống. Đến khi sụt cân nhanh và đau thực quản dữ dội, kết quả nội soi cho thấy khối u đã tiến triển tới giai đoạn 3 với tiên lượng rất xấu.

5 kiểu ăn uống đang "tiếp tay" cho ung thư thực quản

Thông qua trường hợp trên, bác sĩ Wendi nhấn mạnh, dù cơ thể đang trẻ khỏe mà ăn uống theo 5 kiểu dưới đây thường xuyên thì thực quản cũng sớm bị "tàn phá":

1. Thường xuyên ăn hoặc uống đồ quá nóng

Khi bạn dùng thực phẩm trên 60 độ C, các tế bào biểu mô vảy lót bên trong thực quản bị bỏng nhiệt tức thì. Phản ứng viêm cấp tính khiến cơ thể phải huy động tế bào mới phân chia liên tục để thay thế lớp đã chết. Trong môi trường phải tái tạo với tốc độ quá nhanh, các sai sót trong sao chép DNA rất dễ xảy ra, dẫn đến hình thành các tế bào ác tính.

Tại sao ngày càng có nhiều người chết vì ung thư thực quản? Bác sĩ nhắc: Trẻ khỏe mấy ăn uống theo 5 kiểu này lâu cũng mắc!- Ảnh 2.

Ăn uống đồ quá nóng trên 60 độ C làm tăng nguy cơ ung thư thực quản (Ảnh minh họa)

2. Lạm dụng rượu bia và thuốc lá

Rượu bia đóng vai trò như một dung môi làm mềm niêm mạc, khiến các chất gây ung thư trong khói thuốc thẩm thấu vào tế bào dễ dàng hơn. Đặc biệt, cồn khi chuyển hóa sẽ tạo ra acetaldehyde phá hủy DNA. Khi kết hợp với việc thuốc lá làm giãn cơ vòng gây trào ngược axit, thực quản sẽ bị ăn mòn liên tục, khiến niêm mạc biến đổi thành biểu mô tiền ung thư.

3. Ưa chuộng các món ăn quá thô và cứng

Các thực phẩm cứng, cạnh sắc nhọn hoặc hải sản có vỏ nếu không được nhai kỹ sẽ đóng vai trò như những "lưỡi dao" nhỏ cắt vào vách thực quản. Vì thực quản không có lớp chất nhầy bảo vệ dày như dạ dày, những vết rách này dễ bị nhiễm trùng và viêm loét mãn tính. Lâu dần, sự thay đổi cấu trúc mô từ các vết xước lặp lại sẽ tạo tiền đề cho khối u nảy sinh.

4. Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Các loại xúc xích, thịt xông khói thường chứa nitrit. Khi vào môi trường tiêu hóa, chúng kết hợp với axit amin tạo ra nitrosamine - một trong những chất gây ung thư mạnh nhất. Nếu ăn thường xuyên, nồng độ nitrosamine tích tụ sẽ trực tiếp tấn công cấu trúc gen của tế bào lót thực quản, khiến chúng mất khả năng tự chết theo chương trình và trở thành khối u.

5. Ăn đồ muối chua hoặc muối xổi quá thường xuyên

Tại sao ngày càng có nhiều người chết vì ung thư thực quản? Bác sĩ nhắc: Trẻ khỏe mấy ăn uống theo 5 kiểu này lâu cũng mắc!- Ảnh 3.

Không nên ăn rau củ muối chua quá thường xuyên, nhất là muối xổi (Ảnh minh họa)

Dưa cải, cà muối xổi không chỉ chứa nitrosamine mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm nấm mốc aflatoxin nếu quá trình lên men không đảm bảo. Độc tố từ nấm mốc và vi khuẩn không chỉ tàn phá tế bào thực quản mà còn gây áp lực giải độc cực lớn lên gan. Việc tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân đột biến này hàng ngày khiến hệ miễn dịch tại chỗ tê liệt, đẩy nhanh quá trình hình thành ung thư.

Nguồn và ảnh: The Paper, HK01

5 món ăn âm thầm "tiếp tay" cho ung thư thực quản nhưng rất phổ biến trên bàn ăn gia đình Việt

Theo Ngọc Ái

Thanh niên Việt

