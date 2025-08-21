Vạch trần 5 kiểu ăn uống "tiếp tay" cho ung thư thực quản, cái đầu tiên bao người TƯỞNG TỐT!

Bác sĩ Wendi Shi, Khoa Gan mật - Tiêu hóa thuộc Bệnh viện Đại học Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo, các triệu chứng ban đầu của ung thư thực quản rất dễ bị bỏ qua. Bởi vì nó thường không rõn ràng hoặc dễ nhầm lẫn với khó chịu thoáng qua hay "bệnh vặt". Điển hình như một nữ bệnh nhân họ Lin, 36 tuổi, sống tại Tân Trúc (Đài Loan, Trung Quốc) mà ông điều trị gần đây.

Ảnh minh họa

Ban đầu, cô Lin chỉ ho khan, buồn nôn, hơi khó nuốt và đắng miệng. Khi khám sức khỏe để lấy giấy tờ phục vụ công việc, bác sĩ khuyên nội soi vì nghi ngờ trào ngược axit dạ dày, nhưng cô cho rằng bệnh nhẹ nên tự mua thuốc. Ba tháng sau, tình trạng khó nuốt nặng dần, sụt cân nhanh cô mới chịu đi khám. Kết quả kiểm tra cho thấy cô Lin mắc ung thư thực quản giai đoạn 2. May mắn được phát hiện chưa quá muộn, cô Lin đã phẫu thuật, hiện đang hóa trị với tiên lượng khả quan.

Qua trường hợp của cô Lin, bác sĩ Wendi không chỉ nhắc nhở không nên chủ quan với những thay đổi của cơ thể, mà còn một lần nữa nhấn mạnh rằng ai trong chúng ta cũng có thể trở thành "mục tiêu" của ung thư thực quản. Bởi vì nó hình thành từ những thói quen nhỏ, vô cùng phổ biến hay thậm chí còn được nhiều người cho là tốt. Thường gặp như 5 thói quen được liệt kê dưới đây:

1. Ăn, uống đồ nóng trên 60 độ C

Nhiều người tin rằng uống trà, cà phê hay canh thật nóng giúp “ấm bụng”, diệt vi khuẩn, giải cảm... nhất là trong mùa đông. Nhưng theo WHO, dùng thực phẩm trên 60 độ C làm tăng nguy cơ ung thư thực quản rõ rệt. Niêm mạc thực quản chỉ chịu được khoảng 40 - 50 độ C, nếu liên tục bị bỏng rát, tổn thương viêm loét sẽ tích tụ và biến đổi thành tế bào ác tính. Thói quen ăn uống “nóng hổi vừa thổi vừa ăn” mà bao người nghĩ là tốt cho tiêu hóa, thực chất là “châm ngòi” cho ung thư thực quản.

Ảnh minh họa

2. Nhai nhanh nuốt vội, nhất là với đồ thô, cứng

Thịt gân, hải sản vỏ cứng, món cay, mặn, chua gắt… nếu ăn nhanh, nhai không kỹ sẽ dễ cọ xát, làm rách niêm mạc thực quản. Những vi tổn thương này lặp đi lặp lại, lâu dần gây viêm mãn tính, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào bất thường hình thành. Bác sĩ Wendi cảnh báo, chính thói quen “ăn vội nuốt nhanh” của nhiều người trẻ ngày nay cũng là nguyên nhân khiến độ tuổi mắc ung thư thực quản ngày càng trẻ hóa.

3. Uống rượu bia và hút thuốc lá

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, uống rượu bia làm tăng nguy cơ ung thư thực quản 1,3 - 5 lần còn hút thuốc làm nguy cơ cao gấp 8 - 10 lần, chiếm hơn 80% ca bệnh. Cồn và hóa chất trong thuốc lá trực tiếp bào mòn niêm mạc thực quản, đồng thời phá vỡ cơ chế bảo vệ tự nhiên, khiến axit dạ dày dễ trào ngược lên họng. Đặc biệt, khi vừa uống rượu vừa hút thuốc, nguy cơ mắc ung thư thực quản tăng lên theo cấp số nhân. Đây chính là lý do nhóm nghiện rượu - thuốc lá thường phát hiện bệnh ở giai đoạn rất muộn.

4. Thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn

Xúc xích, thịt muối, giăm bông, thịt xông khói… vốn tiện lợi nhưng lại chứa nhiều muối, nitrit, nitrat và chất bảo quản. Các hợp chất này có thể chuyển hóa thành nitrosamine trong cơ thể – một chất gây ung thư mạnh. Bắc sĩ Wendi cảnh báo rằng: ăn một lần không sao, nhưng ăn thường xuyên, lâu dài thì thực quản phải liên tục đối diện với nguy cơ viêm loét, đột biến DNA và hình thành khối u. Nhiều nghiên cứu đã xếp nhóm thực phẩm chế biến sẵn vào danh sách “chất gây ung thư nhóm 1” cùng với thuốc lá.

5. Ăn nhiều đồ muối chua, muối xổi

Ảnh minh họa

Dưa muối, cà muối, hành muối… là món ăn khoái khẩu trong bữa cơm của nhiều người. Nhưng cần hiểu rằng chúng chứa nitrosamine - chất có khả năng phá hủy DNA, gây đột biến gen và thúc đẩy ung thư thực quản. Đặc biệt, bác sĩ Wendi nói thêm rằng rau củ muối xổi chưa chín kỹ dễ nhiễm nấm mốc, sinh độc tố aflatoxin, vốn là “thủ phạm” của nhiều bệnh ung thư khác như gan và dạ dày. Ăn thường xuyên để tăng hương vị bữa ăn, vô tình biến thói quen này thành “cái bẫy” ung thư mà ít ai ngờ tới.