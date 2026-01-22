Tiết lộ các vị trí lý tưởng nhất xem màn bắn pháo hoa quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử thủ đô

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về phối hợp tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vào tối mai (23/1).

Dự kiến vào đêm diễn chính thức, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút sẽ được triển khai với gần 10.000 đơn vị pháo các loại, do Tập đoàn Sun Group tài trợ, với sự tham gia tư vấn của đội ngũ chuyên gia quốc tế - Global2000 International và những chuyên gia pháo hoa hàng đầu trong nước.

Đây được xác định là sự kiện trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, mang ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và 2 bên cánh gà khán đài B; pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng sẽ lắp đặt các màn hình LED lớn tại 2 bên Quảng trường Mỹ Đình để người dân dễ dàng theo dõi trọn vẹn chương trình nghệ thuật.

Tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối qua (21/1), có khoảng 300 quả pháo hoa nghệ thuật tầm cao được bắn, đẹp mắt, ấn tượng, hàng nghìn người dân đứng ở nhiều vị trí thuận lợi gần sân vận động Mỹ Đình có thể ngắm trọn vẹn.

Dưới đây là một số hình ảnh bắn pháo hoa của buổi tổng duyệt và gợi ý một số vị trí lý tưởng xem màn bắn pháo hoa quy mô chưa từng có trong lịch sử ở thủ đô: