Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, là "kho báu" dưỡng chất bổ máu, tốt cho tim mạch: Không phải ai cũng biết để ăn

Sắt là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp duy trì mức năng lượng, vận chuyển oxy đến máu và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Việc bổ sung sắt thông qua chế độ ăn uống, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất sắt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Một trong những thực phẩm nhiều sắt nhất chính là hàu, với 7-8 mg sắt/100g hàu, gấp 3 lần so với 2,6 mg sắt/100g thịt bò. Một khẩu phần hàu có thể đáp ứng 44% nhu cầu sắt cơ thể cần mỗi ngày. Dưới đây là những công dụng được khoa học chứng minh của loại hải sản này:

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàu rất giàu kẽm, có thể giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Một khẩu phần 100g hàu có thể cung cấp 500% lượng kẽm cơ thể cần trong ngày. Khoáng chất này hỗ trợ chức năng tế bào bạch cầu và bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Ngoài ra hàu còn chứa selen và đồng, đều là những khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch.

Giàu protein, hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Hàu là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, trong 100g hàu có 9g protein và axit amin cơ thể cần. Việc bổ sung protein thúc đẩy cảm giác no, hỗ trợ giảm cân. Chế độ ăn giàu protein cũng được chứng minh có lợi với người mắc tiểu đường, giảm tình trạng kháng insulin.

Kẽm và protein trong hàu kiểm soát lượng đường trong máu lúc đói, đường huyết sau bữa ăn và nồng độ hemoglobin A1C. Đánh giá của 18 nghiên cứu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy chế độ ăn giàu protein làm giảm đáng kể nồng độ chất béo trung tính trong máu - một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Ngăn ngừa loãng xương

Hàu chứa nhiều vitamin D, đồng, kẽm và mangan, những vi chất dinh dưỡng này khi kết hợp với canxi được cho là chìa khóa làm chậm hoặc thậm chí ngăn ngừa tình trạng mất xương ở phụ nữ lớn tuổi do loãng xương. Các nghiên cứu đã phát hiện ra việc thường xuyên ăn hàu có thể tăng cường mật độ xương, giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trong hàu có chứa lượng axit béo omega 3 khá dồi dào, có lợi cho tim cũng như giảm viêm, giảm cholesterol, hạ huyết áp và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám gây xơ vữa động mạch. Hàu cũng chứa selen tự nhiên, một khoáng chất nếu thiếu hụt sẽ dẫn đến bệnh tim mạch, vô sinh và suy giảm nhận thức.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Lượng vitamin B12 ấn tượng trong hàu có thể giúp não bộ khỏe mạnh. Thiếu hụt vitamin B12 có liên quan đến chứng mất trí nhớ, các triệu chứng về sức khỏe tinh thần như trầm cảm và bệnh Alzheimer. Axit béo omega 3 trong hàu cũng có tác dụng chống lại các rối loạn tâm thần, bảo vệ thần kinh.

Bổ máu

Sắt và vitamin B12 trong hàu có thể giúp sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Sắt cũng rất quan trọng cho sự phát triển thần kinh và sản xuất một số hormone.

Lưu ý khi ăn hàu

Hàu tốt cho sức khỏe nhưng vẫn cần lưu ý một số rủi ro khi ăn loại hải sản này. Bạn nên tránh ăn hàu sống vì chúng dễ bị nhiễm vi khuẩn, gây ra ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, buồn nôn, tiêu chảy trong vòng 24-48 giờ sau khi ăn.

Bên cạnh đó nhiều người có khả năng dị ứng hàu, hãy ăn một lượng nhỏ để đảm bảo không có phản ứng dị ứng xảy ra. Trẻ em, người đang mang thai hoặc cho con bú, người có hệ miễn dịch yếu không nên ăn loại hải sản này.

Cách chế biến hàu tốt nhất được các chuyên gia gợi ý là hấp để giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất mà lại tiêu diệt mọi vi khuẩn có hại. Tránh thêm những chất béo như bơ hay sốt kem vì chúng không tốt cho sức khỏe.

Theo Healthline, Medical News