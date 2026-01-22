Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

22-01-2026 - 19:30 PM | Sống

Điểm sáng trong bức tranh việc làm của tân cử nhân là mức lương khởi điểm đã tăng cao với hơn 90% sinh viên làm đúng chuyên ngành.

Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò của các kỳ thực tập và mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc nâng cao vị thế của tân cử nhân.

Chưa tốt nghiệp đã có việc làm

Mới đây, ĐH Kinh tế TPHCM đã công bố kết quả khảo sát thực tập và việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2025, cho thấy 97% sinh viên có việc làm trong 1 năm sau tốt nghiệp. Trong đó, 90% sinh viên làm đúng ngành hoặc liên quan đến ngành/chuyên ngành đào tạo.

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?- Ảnh 1.

Kết quả khảo sát, 90% doanh nghiệp đánh giá sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM tham gia thực tập ở mức rất tốt và xuất sắc.

Đặc biệt, 69% sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp, 12% có việc làm trong vòng 1 tháng sau tốt nghiệp, chỉ khoảng 2% sinh viên mất hơn 6 tháng để tìm được việc làm.

Còn tại Trường ĐH Luật TPHCM, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 97,43%. Trong đó, một số ngành ghi nhận tỉ lệ có việc làm rất cao như: Luật (chương trình chất lượng cao) đạt 98,66%, luật chương trình đào tạo chuẩn (đại trà) đạt 96,52% và luật thương mại quốc tế đạt 92,39%.

Về thời gian tìm việc, 32,3% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và 53,1% tìm được việc làm trong khoảng từ 3 - 6 tháng.

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?- Ảnh 2.

Trường ĐH Luật TPHCM chỉ ra sự dịch chuyển mạnh mẽ của sinh viên sang khu vực tư nhân với tỉ lệ 77,9%, (tăng 10,9% so với năm trước), tỉ lệ làm việc tại khu vực Nhà nước chiếm 16,1%.

Kết quả khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp-Trường ĐH Hoa Sen cho thấy có 96% sinh viên đã có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp (tăng 1% so với năm 2025).

Nhiều ngành đạt tỉ lệ việc làm tuyệt đối 100% như kỹ thuật phần mềm, luật quốc tế, quản trị khách sạn – chương trình Hoa Sen Elite, tâm lý học và thiết kế nội thất.

Thu nhập từ 9-20 triệu đồng/tháng

Bức tranh về chất lượng đầu ra càng rõ nét hơn qua khảo sát thu nhập của tân khoa mới ra trường.

Tại Trường ĐH Hoa Sen, 45% sinh viên có mức thu nhập từ 9–12 triệu đồng, 25% trong khoảng 12–15 triệu đồng và 9% đạt trên 20 triệu đồng.

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?- Ảnh 3.

Năm 2026 là năm ghi dấu những tân khoa đầu tiên của ngành luật kinh tế, luật quốc tế, thương mại điện tử của Trường ĐH Hoa Sen. Khóa đầu tiên có hơn 94% có việc làm trước khi nhận bằng.

Tại Trường ĐH Luật TPHCM, 77,6% sinh viên có mức thu nhập bình quân từ 10 đến dưới 20 triệu đồng/tháng (tăng mạnh 33,6% so với khảo sát năm 2024), 9,3% sinh viên đạt mức thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên.

Về mức độ phù hợp chuyên môn, hơn 90% sinh viên đang làm các công việc đúng ngành hoặc có liên quan đến ngành đào tạo. Cụ thể, 66,7% làm đúng ngành đào tạo và 31,7% làm việc liên quan đến ngành.

Ở ĐH Kinh tế TPHCM, 72% sinh viên có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, 78% sinh viên hài lòng với công việc hiện tại. 30% sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Đặc biệt, 98% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng tuyển dụng sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM sau khi tốt nghiệp, cho thấy học kỳ doanh nghiệp và thực tập không chỉ là hoạt động học tập bắt buộc mà còn là kênh kết nối trực tiếp giữa sinh viên và thị trường lao động, góp phần quan trọng vào tỉ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp.

Theo Huế Xuân

Người Lao động

