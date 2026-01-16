Phát hiện cô gái sinh năm 2001 có thu nhập hơn 60 tỷ đồng trong 5 năm nhưng không nộp thuế, tiền chuyển hết sang tài khoản của mẹ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

3 năm trước, làng giải trí Trung Quốc rung chuyển bởi một vụ việc liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nổi tiếng. Theo đó, nữ diễn viên trẻ Tưởng Y Y bị cư dân mạng tố cáo có hành vi trốn và gian lận thuế trong nhiều năm, với số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu NDT. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của dư luận xứ Trung sau khi cơ quan thuế địa phương xác nhận kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo Jimunews vào lúc 16h58 ngày 3/9/2023, một người dùng mạng xã hội Xiaohongshu có tài khoản mang tên “LHHHH” đã đăng tải bài viết cho biết bản thân đã dùng tên thật gửi đơn tố cáo hành vi trốn thuế của diễn viên Tưởng Y Y tới cơ quan thuế từ tháng 2/2023. Đến tháng 7 cùng năm, người này nhận được văn bản thông báo chính thức về kết quả kiểm tra từ cơ quan thanh tra thuế, qua đó xác nhận hành vi vi phạm pháp luật về thuế của nữ diễn viên này.

Theo hình ảnh chụp màn hình được “LHHHH” công bố, vào 16h03 ngày 20/2/2023, người này đã nộp “Đơn tố cáo về việc diễn viên Tưởng Y Y bị nghi ngờ trốn và gian lận thuế” lên cơ quan thuế địa phương. Nội dung cho biết, ngày 31/10/2016, mẹ của Tưởng Y Y là Lưu Diễm Lâm đã thành lập Studio Văn hóa Điện ảnh Tưởng Y Y tại thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, và trực tiếp đứng tên người đại diện pháp luật.

Đơn tố cáo nêu rõ, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, toàn bộ thu nhập cá nhân của Tưởng Y Y đều được chuyển vào tài khoản của studio này, với tổng số tiền ước tính khoảng 16,13 triệu NDT (hơn 60 tỷ đồng). Sau khi được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, các khoản tiền này tiếp tục được chia nhỏ và chuyển sang tài khoản cá nhân đứng tên mẹ của nữ diễn viên.

Theo nội dung tố cáo, trong suốt thời gian trên, studio không thực hiện nghĩa vụ khấu trừ và nộp thay thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thù lao lao vụ theo quy định của pháp luật Trung Quốc, trong khi bản thân Tưởng Y Y cũng không tự kê khai và nộp thuế đối với khoản thu nhập của mình, dẫn tới hành vi trốn và gian lận thuế kéo dài nhiều năm.

Không dừng lại ở việc đăng tải nội dung tố cáo, tài khoản “LHHHH” còn công bố “Văn bản thông báo bằng văn bản về tình hình kiểm tra manh mối tố giác hành vi vi phạm pháp luật thuế”, do Cục Thanh tra – Cục Thuế thành phố Kim Hoa, trực thuộc Tổng cục Thuế quốc gia Trung Quốc, ban hành vào ngày 31/7/2023.

Theo văn bản này, cơ quan thuế Trung Quốc xác nhận cá nhân Tưởng Y Y có hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Sau khi yêu cầu Studio Văn hóa Điện ảnh Tưởng Y Y Vĩnh Khang tự kê khai tại sảnh dịch vụ thuế của Cục Thuế thành phố Vĩnh Khang, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã bổ sung khấu trừ và nộp bù thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thù lao lao vụ của Tưởng Y Y trong các năm 2017 và 2018. Tổng số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp là 2,3 triệu NDT (hơn 8,6 tỷ đồng) sau đó đã được studio nộp đầy đủ vào ngân khố nhà nước Trung Quốc.

Vụ việc của Tưởng Y Y được phanh phui không lâu sau khi dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Tống Tổ Nhi bị nghi ngờ trốn thuế với số tiền lên tới 45 triệu NDT và bị triệu tập để điều tra.

Tưởng Y Y sinh năm 2001, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 6 tuổi với vai trò diễn viên nhí, sau đó tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên 10X tại Trung Quốc khi tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng.

(Theo STCN, Globaltimes)