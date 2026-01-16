Tài khoản của nữ sinh tháng nào cũng nhận tiền từ một người đàn ông lạ: 4 năm sau sự thật mẹ cô "lặng người" bật khóc

Suốt bốn năm đại học, mỗi tháng tài khoản của nữ sinh nghèo Ngô Vũ Kỳ (Chiết Giang, Trung Quốc) lại nhận được 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng) từ một tài khoản có cái tên xa lạ: Trương Thiệu Minh.

Ngô Vũ Kỳ chưa từng biết người đã giúp mình là ai. Lần đầu nhận được tiền, cô sững sờ suốt 10 phút. Cô kiểm tra lại tin nhắn ngân hàng, dò hỏi bạn bè, thậm chí hỏi cả cố vấn học tập xem đó có phải học bổng hay khoản hỗ trợ từ thiện nào không, nhưng tất cả đều không có câu trả lời. Cuối cùng, cô chỉ có thể tự nhủ: “Có lẽ đó là một người tốt bụng nào đó".

Nữ sinh Ngô Vũ Kỳ

Dòng tiền đều đặn ấy xuất hiện trong những năm tháng khó khăn nhất của cô gái trẻ, trở thành chỗ dựa âm thầm giúp cô yên tâm học tập, vượt qua gánh nặng cơm áo và tiếp tục theo đuổi ước mơ tri thức.

Từ đó về sau, Ngô Vũ Kỳ lặng lẽ sử dụng số tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho mẹ - một công nhân khiếm thính, thu nhập chưa đến 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng) mỗi tháng. Mẹ cô một mình nuôi hai con gái sau khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngô Vũ Kỳ vẫn học tập vô cùng chăm chỉ. Cô thi đỗ Đại học Lan Châu - trường đại học trọng điểm thuộc nhóm 985 của Trung Quốc. Mang theo sự biết ơn đối với người xa lạ và nỗ lực không ngừng nghỉ, nữ sinh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, từng giữ nhiều vị trí trong các hoạt động sinh viên.

Trong suốt thời gian học đại học, cô giành được nhiều giải thưởng, học bổng, đồng thời tranh thủ làm thêm trong các kỳ nghỉ với mong muốn sớm tự lập, không phụ tấm lòng đã giúp đỡ mình.

Nữ sinh Ngô Vũ Kỳ và mẹ

Mùa xuân năm 2023, Ngô Vũ Kỳ nhận được tin vui lớn: cô được nhà trường tiến cử và trúng tuyển chương trình thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Phục Đán - một trong những trường đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc.

Đêm hôm đó, tin nhắn ngân hàng quen thuộc lại hiện lên: “Trương Thiệu Minh đã chuyển 1.000 NDT”. Khoảnh khắc ấy, Ngô Vũ Kỳ không kìm được xúc động. Cô xin nghỉ phép, đồng thời nhờ các phương tiện truyền thông địa phương hỗ trợ tìm kiếm “nhà hảo tâm bí ẩn”. Câu chuyện nhanh chóng gây xúc động mạnh.

Vài ngày sau, một công ty tại Hải Ninh cung cấp thông tin quan trọng cho truyền thông địa phương: “Người tên Trương Thiệu Minh mà các anh đang tìm, có thể là một lãnh đạo của công ty chúng tôi”.

Khi nghe tin, Ngô Vũ Kỳ gần như không tin vào tai mình. Hóa ra, người đã âm thầm giúp đỡ cô suốt 4 năm chính là giám đốc trung tâm công nghệ của một công ty máy móc dệt, từng được trao nhiều giải thưởng danh giá.

Ngô Vũ Kỳ và mẹ gặp ân nhân Trương

Khi Ngô Vũ Kỳ cùng mẹ đến công ty để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, Trương Thiệu Minh mới kể lại nguyên do. Mùa hè năm 2019, trong lúc đọc báo địa phương, ông tình cờ thấy bài viết về một nữ sinh nghèo tên Ngô Vũ Kỳ. Bức ảnh trong bài khiến ông cảm thấy quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, ông nhận ra đó chính là bạn học cùng lớp cấp ba của con gái mình - một cô bé hiền lành, chăm chỉ mà con gái ông từng nhiều lần nhắc đến.

“Đứa trẻ ấy xứng đáng được giúp đỡ”, ông nghĩ. Vài ngày sau, Trương Thiệu Minh thực hiện khoản chuyển tiền đầu tiên, chỉ để lại tên mình, không kèm bất kỳ lời giải thích nào. “Tôi không muốn cháu biết ai là người giúp, vì sợ cháu cảm thấy áp lực. Tôi chỉ mong cháu có thể yên tâm học hết đại học”, ông chia sẻ.

Mẹ Ngô Vũ Kỳ bật khóc vì xúc động trước ân tình của giám đốc Trương. Trước mặt ân nhân, Ngô Vũ Kỳ trao thư cảm ơn, giấy báo trúng tuyển Đại học Phục Đán cùng toàn bộ giấy khen, chứng chỉ trong suốt những năm đại học.

Trương Thiệu Minh lật từng trang, ánh mắt đầy hài lòng: “Nhìn thấy cháu trưởng thành và xuất sắc như vậy, tôi thấy mọi việc mình làm đều hoàn toàn xứng đáng.”

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, không phải bởi giá trị vật chất của khoản tiền hỗ trợ mà bởi tấm lòng thiện nguyện thầm lặng, bền bỉ và không đòi hỏi sự hồi đáp.

Theo Toutiao