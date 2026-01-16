Cảnh báo nóng đến người nộp thuế

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16-01-2026 - 14:27 PM | Sống

Cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng mạo danh cơ quan Thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, các đối tượng "ban hành" văn bản để mời người dân, doanh nghiệp làm việc liên quan đến cập nhật chính sách, kê khai, điều chỉnh thông tin liên quan đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế.

Sau đó, chúng sẽ sử dụng công nghệ cao với nhiều thủ đoạn tinh vi như: yêu cầu cài các ứng dụng giả mạo, cài mã độc… nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát điện thoại, thông tin ngân hàng, mã OTP... để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Giấy mời giả mạo cơ quan Thuế tỉnh

﻿Nguyên tắc làm việc của cơ quan thuế là không yêu cầu người nộp thuế (NNT) cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua điện thoại, tin nhắn SMS hoặc mạng xã hội.

Đồng thời, không yêu cầu NNT truy cập vào các đường link lạ; không yêu cầu tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc (file có đuôi .apk) để cài đặt trên thiết bị thông minh.

Hiện tại, ứng dụng hỗ trợ thuế trên thiết bị di động duy nhất của ngành Thuế là eTaxMobile. Việc mời NNT làm việc tại trụ sở cơ quan thuế (nếu có) luôn được thực hiện bằng văn bản, có đầy đủ số hiệu, chữ ký, con dấu hợp lệ, được gửi qua đường bưu chính hoặc qua tài khoản giao dịch điện tử của NNT.

Để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và tài sản của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị NNT nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo các yêu cầu của người lạ qua điện thoại khi có dấu hiệu nghi vấn (yêu cầu chuyển tiền, cài app, truy cập đường dẫn...).

Khi nhận được các văn bản giấy hoặc tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ, NNT cần kiểm tra kỹ nội dung, thể thức và đối chiếu với quy định của pháp luật.

Theo Báo Gia Lai﻿

Kim Linh

