“Nhà vô địch giảm cân” giảm 125kg nhờ loại bỏ một thứ ra khỏi chế độ ăn hàng ngày

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Chuck Carroll, 38 tuổi, đến từ Mỹ.

Năm 27 tuổi, Chuck Carroll từng tin rằng mình khó có thể sống đến tuổi 30. Khi ấy, anh nặng tới 420 pound (khoảng 190kg), cao 1m70 và mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10.000 calo. Sau nhiều năm thử đủ mọi chế độ ăn kiêng mà không thành công, năm 2009, Carroll lựa chọn phẫu thuật thu nhỏ dạ dày như một “canh bạc cuối cùng”.

Thế nhưng, ngay cả khi nằm trên bàn mổ, Carroll vẫn không tin rằng phẫu thuật có thể giải quyết triệt để vấn đề của mình. Anh đã chứng kiến quá nhiều người thân trong gia đình và bạn bè xung quanh cũng từng phẫu thuật thu nhỏ dạ dày nhưng không thay đổi lối sống, để rồi cân nặng lại tăng giảm thất thường như con lắc.

Chuck Carroll trong quá khứ - khi nặng 190kg (Ảnh: Zhihu)

Sau phẫu thuật, Carroll giảm nhanh một phần lớn cân nặng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, anh vẫn ăn cá, thịt nạc và tiêu thụ rất nhiều sữa. Cân nặng vì thế rơi vào trạng thái chững lại, dao động trong một khoảng nhất định và không thể giảm thêm.

Carroll càng nhận ra phẫu thuật chỉ là khởi đầu, không phải phép màu. Nếu muốn thay đổi thật sự, anh biết mình phải làm điều khó hơn nhiều, đó là thay đổi hoàn toàn cách ăn uống và đối diện trực diện với chứng nghiện thực phẩm đã bám rễ từ nhỏ.

Bước ngoặt đến với Carroll một cách tình cờ. Khi còn là phóng viên thể thao của CBS, Carroll phỏng vấn đô vật chuyên nghiệp Austin Aries. Trong cuộc trò chuyện, Aries chia sẻ rằng anh theo chế độ ăn thuần chay vì sức khỏe và chính điều đó đã làm thay đổi cuộc sống của mình. Aries cũng khuyên Carroll xem hai bộ phim tài liệu về chủ đề thuần chay Forks Over Knives (Nĩa Thay Vì Dao) và What the Health (Hỡi Ôi Sức Khoẻ).

Ban đầu, Carroll tỏ ra hoài nghi, thậm chí cười nhạt. Nhưng anh vẫn xem và rồi mọi thứ thay đổi. Sau này, anh nói rằng chính hai bộ phim ấy đã giúp anh “tỉnh ngộ”, mở ra một hướng đi hoàn toàn khác cho hành trình sức khỏe của mình.

Ngay sau đó, Carroll quyết định loại bỏ hoàn toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật khỏi chế độ ăn. Cùng lúc, anh chấm dứt hàng loạt thói quen không tốt, trong đó có việc nghiện đồ ăn nhanh mỗi đêm. Anh từng nghiện những món ăn này đến mức nếu không được ăn, anh cáu kỉnh, mất kiểm soát, thậm chí lén ra ngoài lúc nửa đêm chỉ để mua đồ ăn.

Với Carroll, nghiện thực phẩm không khác gì nghiện chất kích thích - chỉ khác ở đối tượng. Và chính điều này khiến anh tin rằng thực phẩm vừa là vấn đề, vừa là giải pháp.

Chỉ khi loại bỏ hoàn toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, tình trạng đầy bụng giảm rõ rệt, hệ tiêu hóa dần ổn định và cân nặng tiếp tục đi xuống. Từ mức khoảng 70 - 75kg sau phẫu thuật, Carroll giảm tiếp xuống khoảng 63 - 64 kg khi chuyển hẳn sang chế độ ăn thuần thực vật, đồng thời duy trì mức cân nặng này trong nhiều năm mà không xảy ra hiện tượng tăng trở lại.

Tổng cộng, trong vài năm, Carroll giảm 275 pound - hơn 125kg. Nhưng với anh, con số không quan trọng bằng việc lần đầu tiên trong đời có thể giữ được cân nặng ổn định.

Người đàn ông gần như thay đổi hoàn toàn sau khi giảm cân (Ảnh: SMCP)

Chiếc quần cũ của anh có thể vừa đủ để 2 người bình thường - mỗi người mặc một ống quần (Ảnh: IGNV)

Carroll cũng nhận thấy rõ phẫu thuật giúp anh giảm cân ban đầu, ăn thuần chay giúp anh ổn định và duy trì cân nặng, thay đổi lối sống giúp anh cải thiện sức khỏe lâu dài. Nhưng theo anh, nếu không có bước chuyển sang ăn thuần thực vật, cân nặng của anh sớm muộn cũng sẽ quay lại, giống như những người từng phẫu thuật cắt bỏ dạ dày khác trong gia đình.

Không chỉ cân nặng, sức khỏe tổng thể mới là điều khiến Carroll tin rằng mình đã đi đúng hướng. Gia đình anh có tiền sử ung thư, tim mạch, Alzheimer và cao huyết áp. Trước kia, Carroll từng mặc nhiên chấp nhận rằng mình khó tránh khỏi những căn bệnh này. Nhưng khi tiếp cận các nghiên cứu khoa học về chế độ ăn dựa trên thực vật và khả năng giảm nguy cơ bệnh mạn tính, anh nhìn thấy một lối thoát rõ ràng hơn.

Sự thay đổi của Carroll cũng lan sang gia đình. Ban đầu, vợ anh hoài nghi việc loại bỏ hoàn toàn thịt, sữa và trứng. Nhưng sau khi cùng xem các bộ phim tài liệu về dinh dưỡng, cô quyết định theo chế độ ăn thuần thực vật cùng chồng.

Ngày nay, Chuck Carroll là người dẫn chương trình podcast The Exam Room của Hiệp hội Bác sĩ Trách nhiệm Hoa Kỳ, cổ vũ lối sống dựa trên thực phẩm toàn phần có nguồn gốc thực vật. Ở tuổi gần 40, anh cho biết mình lần đầu tiên cảm nhận được trạng thái khỏe mạnh mà lẽ ra nên có từ tuổi 20: cân nặng ổn định, đầu óc minh mẫn, năng lượng bền bỉ và không còn sống trong nỗi ám ảnh giảm cân.