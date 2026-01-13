Loại quả là "thần dược giảm cân", ít calo, giàu chất xơ lại vô cùng ngon miệng, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo

Đó chính là cà chua bi.

Nhìn qua thì chỉ là một loại cà chua tí hon, nhưng giá trị dinh dưỡng của cà chua bi lại khiến không ít người bất ngờ. Điều gì khiến loại quả này được gọi là “thần dược cho người giảm cân”? Và nó khác gì so với cà chua thường ngoài kích thước?

Ít calo nhưng no lâu: lợi thế vàng cho người muốn giảm mỡ

Trong quá trình giảm cân, kiểm soát năng lượng nạp vào là yếu tố then chốt. Theo nghiên cứu, mỗi 100 gram cà chua bi chỉ cung cấp khoảng 25 kilocalo, thấp hơn rất nhiều so với hầu hết các loại trái cây quen thuộc. Cùng trọng lượng đó, nho đã lên tới 45 kilocalo, táo khoảng 53 kilocalo, chuối gần 93 kilocalo, còn táo tàu tươi thậm chí vượt mốc 120 kilocalo.

Không chỉ ít năng lượng, cà chua bi còn giàu chất xơ. Trung bình 100 gram chứa khoảng 2,1 gram chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hạn chế cơn thèm đồ ngọt, đồ béo. Ăn vài quả cà chua bi giữa buổi có thể giúp xoa dịu cảm giác đói, trong khi lượng calo nạp vào gần như không đáng kể. Ngay cả khi ăn tới 200 gram, tổng năng lượng cũng chỉ tương đương một bát cơm nhỏ.

Một điểm cộng khác là cà chua bi khá “thân thiện” với đường huyết. Hàm lượng đường chỉ khoảng 3,5%, thấp hơn phần lớn các loại trái cây, chỉ số đường huyết được ước tính dưới 30, phù hợp với cả người đang kiểm soát cân nặng lẫn người cần ổn định đường máu.

Ăn lúc nào cũng hợp, từ bữa phụ đến bữa chính

Cà chua bi dễ ăn và dễ kết hợp. Giữa hai bữa chính, khi bụng bắt đầu cồn cào, một nắm cà chua bi có thể thay thế hoàn hảo cho bánh kẹo hay đồ ăn nhanh. Trong bữa chính, thêm vài quả cà chua bi vào salad giúp món ăn bắt mắt hơn, vị tươi mát hơn và dinh dưỡng cũng phong phú hơn. Khi nấu canh hoặc súp, thả thêm vài quả cà chua bi cũng đủ làm hương vị trở nên nhẹ nhàng, dễ ăn.

Vitamin C và lycopene: bộ đôi chống oxy hóa mạnh

Cà chua bi là nguồn vitamin C rất đáng kể. Mỗi 100 gram cung cấp khoảng 33 miligam vitamin C, tương đương với cam. Đây là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ miễn dịch.

Ngoài ra, cà chua bi còn giàu lycopene, một loại carotenoid có khả năng chống oxy hóa mạnh. Lycopene được ghi nhận có vai trò giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt và góp phần phòng ngừa một số loại ung thư. Dù không chuyển hóa thành vitamin A, nhưng hiệu quả sinh học của lycopene vẫn rất đáng chú ý.

Cà chua bi và cà chua thường: cùng họ nhưng khác vai

Về bản chất, cà chua bi, còn gọi là cà chua cherry, là một biến thể của cà chua. Nguồn gốc của chúng đến từ Nam Mỹ, sau đó được lai tạo để trở thành giống cà chua có thể ăn như trái cây. So với cà chua thường, cà chua bi có hàm lượng vitamin C, kali và lycopene nhỉnh hơn, nhưng cũng vì chứa nhiều đường hơn nên năng lượng cao hơn một chút, dù vẫn thuộc nhóm rất thấp.

Về khẩu vị, cà chua bi thường ngọt và mọng nước hơn, dễ ăn trực tiếp. Cà chua thường lại thiên về vị chua, thịt quả dày, phù hợp cho chế biến món mặn như canh hay xào.

Mỗi màu một thế mạnh

Trên thị trường hiện nay, cà chua bi không chỉ có màu đỏ mà còn xuất hiện xanh, vàng, nâu. Màu sắc khác nhau đi kèm sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng và hương vị. Cà chua bi đỏ giàu lycopene nhất, khả năng chống oxy hóa nổi bật nhưng vị thường chua hơn. Cà chua bi xanh lại dẫn đầu về vitamin C, vị thanh nhẹ, ít chua. Cà chua bi nâu chứa nhiều kali và vitamin C, giá trị dinh dưỡng cao nhưng vị khá chua, không phải ai cũng thích. Trong khi đó, cà chua bi vàng có hàm lượng đường hòa tan cao, vị ngọt dịu, được đánh giá là ngon miệng nhất.

Ăn bao nhiêu là vừa và ăn thế nào cho tốt?

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, người trưởng thành nên ăn khoảng 200 đến 350 gram trái cây mỗi ngày. Với cà chua bi, lượng hợp lý là khoảng 10 đến 15 quả mỗi ngày, tương đương 200 gram. Cách ăn tốt nhất là rửa sạch và ăn tươi để giữ trọn vitamin C. Nếu chế biến chín nhẹ cùng một chút dầu, khả năng hấp thu lycopene sẽ tăng lên.

Tóm lại, cà chua bi là một trong những lựa chọn “dễ chịu” nhất cho người đang giảm cân: ít calo, nhiều chất xơ, giàu chất chống oxy hóa và ăn không ngán. Thay vì nhịn đói hay căng thẳng vì từng con số calo, đôi khi chỉ cần một nắm cà chua bi cũng đủ giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn trong hành trình kiểm soát cân nặng.

Nguồn và ảnh: Sohu