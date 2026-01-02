Có 1 loại rau vừa “soán ngôi” rau bina để trở thành “ông hoàng rau xanh”, vừa giảm cân lại giúp trẻ lâu, ra chợ nào hỏi cũng có

Nếu được hỏi loại rau nào tốt cho sức khỏe nhất, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến rau bina, cà rốt, củ cải đường, bông cải xanh… Điều này đúng vì tất cả chúng đều nằm trong danh sách những loại rau giàu dinh dưỡng bậc nhất. Tuy nhiên, chúng lại không nằm đầu bảng. Vậy loại rau nào đạt hạng nhất trong số này?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), họ vừa phát triển một hệ thống xếp hạng các loại trái cây và rau quả "siêu dinh dưỡng" (PFVs). Hệ thống này phân loại rau củ dựa trên mật độ dinh dưỡng của chúng (vitamin, khoáng chất, chất xơ…) mà cơ thể nhận được trên mỗi calo.

Cải xoong đã được CDC xếp hạng tuyệt đối 100/100, trở thành loại rau giàu dưỡng chất nhất.

Thật đáng ngạc nhiên, loại rau đạt hạng nhất không phải là rau bina như chúng ta thường nghĩ. Mà đó chính là cải xoong. Nó đã được xếp hạng tuyệt đối 100/100, trở thành loại rau giàu dưỡng chất nhất trong số hơn 40 loại rau được đánh giá. Vậy lợi ích của cải xoong có gì mà lại "nổi tiếng" như vậy?

Lợi ích của cải xoong

Cải xoong là loại rau quen thuộc, thường xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Nhờ vị hơi cay nhẹ, giòn và mát, cải xoong dễ chế biến thành các món canh hoặc xào thanh đạm.

Không chỉ ngon miệng, loại rau này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, cải xoong được xem là thực phẩm vừa dân dã vừa giàu giá trị dinh dưỡng. Trong những năm gần đây, cải xoong ngày càng được chú ý nhiều hơn.

Theo Đông y, cải xoong có tính mát, vị cay nhẹ và tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Loại rau này thường được dùng để hỗ trợ làm mát gan và cải thiện chức năng tiêu hóa. Bên cạnh đó, cải xoong còn giúp lợi tiểu và hỗ trợ đào thải độc tố. Khi sử dụng đều đặn, cơ thể dễ cảm thấy nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn.

Cải xoong có tính mát, vị cay nhẹ và tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể.

Lợi ích của cải xoong không chỉ dừng lại ở đó mà còn được biết đến nhiều hơn như sau:

1. Bảo vệ tim mạch

Cải xoong chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin có lợi cho hệ tim mạch. Những dưỡng chất này giúp giảm cholesterol xấu và hạn chế hình thành mảng bám trong lòng mạch. Khi được bổ sung thường xuyên, cải xoong hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Nhờ đó, tim hoạt động ổn định và bền bỉ hơn theo thời gian.

Bên cạnh đó, hàm lượng kali trong cải xoong giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Khi huyết áp ổn định, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng giảm đáng kể. Việc kết hợp cải xoong vào bữa ăn hằng ngày giúp bảo vệ tim một cách tự nhiên.

2. Giúp làn da mướt mịn hơn

Cải xoong giàu vitamin A, C và các khoáng chất có lợi cho làn da. Những chất này giúp tăng cường sản sinh collagen và bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do. Khi da được nuôi dưỡng từ bên trong, độ đàn hồi và độ ẩm được cải thiện rõ rệt. Làn da vì thế trở nên tươi tắn và mịn màng hơn.

Ngoài ra, theo Đông y, cải xoong có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Khi cơ thể được làm mát, các vấn đề về da như mụn hay xỉn màu cũng giảm dần. Việc bổ sung cải xoong giúp da khỏe từ gốc, thay vì chỉ chăm sóc bên ngoài.

Cải xoong giàu vitamin A, C và các khoáng chất có lợi cho làn da.

3. Hỗ trợ giảm cân

Cải xoong có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ. Nhờ đó, nó giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá nhiều trong bữa chính. Khi dùng thường xuyên, lượng calo nạp vào cơ thể được kiểm soát tốt hơn. Điều này rất có lợi cho người đang muốn giảm cân. Cải xoong vì thế là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh.

Bên cạnh đó, cải xoong hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cơ thể đốt năng lượng tốt hơn. Việc giảm cân nhờ cải xoong không gây mệt mỏi hay thiếu chất.

4. Tăng hiệu suất tập thể thao

Cải xoong cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất giúp cơ thể duy trì năng lượng khi vận động. Những dưỡng chất này hỗ trợ cơ bắp hoạt động linh hoạt và bền bỉ hơn. Khi bổ sung cải xoong trong bữa ăn, cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi tập luyện. Điều này giúp cải thiện hiệu suất vận động tổng thể.

Ngoài ra, cải xoong còn giúp giảm viêm và hạn chế tình trạng mỏi cơ. Nhờ đó, quá trình tập luyện trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Việc duy trì sức bền giúp người tập duy trì lịch tập đều đặn. Đây là yếu tố quan trọng để đạt kết quả lâu dài. Cải xoong vì thế phù hợp với người vận động thường xuyên.

Cải xoong cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất giúp cơ thể duy trì năng lượng khi vận động.

5. Phòng chống ung thư

Cải xoong chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Khi tế bào được bảo vệ tốt, nguy cơ biến đổi bất thường giảm đi. Đây là cơ chế quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy cải xoong hỗ trợ cơ thể tăng cường khả năng tự bảo vệ. Việc ăn rau xanh thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Cải xoong, với đặc tính thanh mát, còn hỗ trợ đào thải độc tố. Khi cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, nguy cơ bệnh tật cũng giảm theo.

Lưu ý khi ăn cải xoong

- Nên rửa sạch kỹ cải xoong dưới vòi nước chảy và ngâm nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn, ký sinh trùng trước khi chế biến.

- Không nên ăn cải xoong sống nếu nguồn không đảm bảo an toàn, vì có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Chỉ nên ăn với lượng vừa phải, tránh dùng quá nhiều trong thời gian ngắn để không gây lạnh bụng.

- Người có hệ tiêu hóa yếu hoặc hay bị tiêu chảy nên thận trọng khi ăn cải xoong.

- Ưu tiên cải xoong tươi, không dập nát, tránh dùng rau đã để lâu hoặc có mùi lạ.

Theo Indiatimes