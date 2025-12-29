Loại rau xưa nay chỉ tuốt lá nấu canh, nhưng làm theo cách này lại cực ngon, giòn vô cùng và ai ăn cũng bất ngờ

Sau ngày đông chí, chúng ta bước vào thời kỳ lạnh nhất trong năm. Giữ ấm là điều cần thiết, nhưng chế độ ăn uống cũng quan trọng không kém, đặc biệt là đối với người trung niên và người cao tuổi. Vào mùa đông, nên ăn ít thịt và rau khó tiêu, đồng thời ăn nhiều rau theo mùa để tốt cho sức khỏe. Một loại rau bạn nhất định không nên bỏ lỡ là rau ngót. Đây là loại rau độc đáo và có quanh năm. Mỗi vụ thu hoạch đều cho ra một đợt chồi non mới, mang đến hương vị tươi mát và giòn tan. Sau ngày đông chí, đây là món ăn không thể thiếu vì ba lợi ích: Giải độc gan, cải thiện giấc ngủ và sức khỏe mắt. Kết cấu tươi ngon và giòn tan của nó khiến bạn nhất định phải thử.

Rau ngót là loại rau quen thuộc chúng ta thường dùng để nấu canh với thịt băm.

Rau ngót là một loại cây bụi. Từ trước đến nay chúng ta chỉ dùng lá để nấu canh với thịt băm . Và có một điều mà hầu hết tất cả chúng ta không biết rằng chồi non của nó có thể dùng để chế biến món ăn được. Nó có vị giòn, ngọt và giàu vitamin, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Ăn nó vào mùa đông có thể giúp thanh lọc gan và giải độc cơ thể nhờ tính mát và giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ gan thải độc, giảm mụn nhọt... Hương thơm đặc trưng của nó cũng có thể làm dịu thần kinh và giúp ngủ ngon. Lượng beta-carotene (tiền chất vitamin A) trong rau ngót rất dồi dào, giúp bảo vệ võng mạc, hỗ trợ thị lực ban đêm, ngăn ngừa cận thị, thoái hóa điểm vàng dồi dào cũng tốt cho mắt. Nó rất thơm khi xào sơ qua, vì vậy đừng bỏ lỡ!

Nguyên liệu làm món chồi rau ngót xào tỏi

500g chồi non rau ngót, một miếng thịt ba chỉ heo, 5 tép tỏi, gia vị, tinh chất cốt gà (hoặc bột nấm hương tươi).

Cách làm món chồi rau ngót xào tỏi

Bước 1: Để làm món ăn này, bạn hãy đặt mua loại rau ngót có nhiều chồi non. Sau đó nhặt riêng phần lá già có thể tước ra để dành nấu canh, chỉ bẻ phần chồi non ăn sẽ giòn, ngọt. Rửa sạch chồi non rau ngót. Sau đó ngâm chúng trong nước có pha chút muối để loại bỏ tạp chất, giúp rau sạch hơn. Vớt rau ra và để ráo. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Thịt ba chỉ rửa sạch, thấm khô nước rồi thái thành các lát mỏng.

Bước 2: Làm nóng chảo, xịt một ít dầu ăn vào để tráng chảo, sau đó cho thịt ba chỉ vào xào đến khi mỡ chảy ra. Tiếp theo bạn cho tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm, chuyển màu hơi vàng. Sau đó cho chồi rau ngót vào xào trên lửa lớn đến khi cọng mềm, rau chuyển màu sậm.

Bước 3: Tiếp đó bạn nêm chút gia vị và tinh chất cốt gà cho vừa ăn đồng thời tăng hương vị. Xào đều nhanh tay để các nguyên liệu hòa quyện, ngấm gia vị và chín đều. Tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món chồi rau ngót xào tỏi

Đây là cách làm món rau xào kiểu mới rất đơn giản, phù hợp để đổi vị cho bữa cơm nhà. Rau xào theo cách này có màu xanh tươi đẹp mắt, thơm ngon, giòn tan và giữ được độ tươi ngon đặc trưng. Món ăn rất bổ dưỡng và ngon miệng, thanh mát và giòn rụm. Ăn vào mùa đông rất tốt cho dạ dày và cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và giải độc, đồng thời cũng tốt cho mắt. Đừng bỏ lỡ món ăn tươi ngon này trong mùa này!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chồi rau ngót xào tỏi!