Clip tiệm tóc hú hồn vì nam thanh niên rơi thủng trần nhà xuống đất ở Bắc Ninh: Chuyện không ngờ phía sau

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bất ngờ rơi thủng trần nhà xuống một tiệm cắt tóc khiến những người có mặt trong tiệm hú vía.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong tiệm có 3 thanh niên, 1 người đang ngồi trên ghế cắt tóc. Bất ngờ, có tiếng động, 2 thanh niên đứng dậy, đi vào phía trong xem xét sự tình. Đúng lúc đó, bất ngờ có 1 thanh niên khác từ đâu rơi xuống, xuyên thủng trần nhà, ngã xuống đất, kèm theo đó là những miếng trần nhựa rơi vãi tung tóe xuống sàn.

Rất may, nam thanh niên rơi xuống đất chứ không trúng vào ai. Sau đó, người này lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài, những người khác trong tiệm tóc cũng hốt hoảng chạy theo, liên tục hô lớn: “Cái gì đấy? Cái gì đấy?”.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng kèm tò mò, nam thanh niên đó là ai và vì sao lại có thể rơi thủng trần nhà như vậy? Mọi người dành sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của nam thanh niên bị rơi, cũng như để lại bình luận hài hước về sự việc: “May mà có camera ghi lại chứ không thì nói chẳng ai tin”.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào lúc gần 16 giờ ngày 26/12 tại một tiệm tóc ở khu vực bờ đê Châu Xuyên (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Trao đổi trên báo Dân trí, anh Đoàn Công Đạt, chủ tiệm tóc kể, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang cắt tóc cho khách thì nghe tiếng động lớn vang lên. Nghi có điều bất thường nên anh Đạt chạy vào phía trong xem có chuyện gì.

Bất ngờ, chỉ trong tích tắc, một nam thanh niên từ trên cao rơi xuống, xuyên thủng mái nhà rồi ngã xuống nền gạch khiến mọi người sợ hãi. Theo anh Đạt, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tưởng như trong phim hành động.

Về nguồn cơn vụ việc, anh Đạt tiết lộ nhà bên cạnh quán anh đang sửa chữa, nam thanh niên là thợ, bị rơi từ nhà bên cạnh xuống phần mái lợp xi măng, xuyên qua 2 lớp trần nhựa rồi rơi xuống sàn gạch.

Cửa hàng của anh Đạt có 1 tầng, rộng khoảng 15m2. Anh Đạt phải trần 2 lớp chống nóng bởi phần mái nhà lợp tôn xi măng. Theo chỉ tiệm tóc, may mắn vì trần có 2 lớp nên giảm bớt lực tác động, người rơi xuống không bị xây xát và cũng không gặp nguy hiểm tính mạng. Chủ ngôi nhà bên cạnh hiện đã sửa chữa phần mái của cửa hàng, giúp hoạt động kinh doanh của tiệm anh Đạt trở lại bình thường.